DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -13

Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştıORDU'da, il dışından gelen bir kişinin makyaj malzemesinin ortak kullanılması sonucu 35 kişiye koronavirüs bulaştı.

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Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı

ORDU'da, il dışından gelen bir kişinin makyaj malzemesinin ortak kullanılması sonucu 35 kişiye koronavirüs bulaştı. ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşlara kişisel eşyaların ortak kullanılmaması uyarısında bulundu.

Kentte Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da il dışından düğüne gelen bir kadına ait makyaj malzemesinin ailesi ve arkadaşları tarafından ortak bir şekilde kullanılması sonucu, 35 kişiye koronavirüs bulaştı. Vakaların kontrol altına alınabilmesi için mahallede karantina uygulandı. 14 gün karantinada kalan vatandaşlara yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından karantina kararı sona erdirildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt da, vatandaşlara kişisel eşyaların ortak kullanılmaması uyarısında bulundu. Enginyurt, "Bir vatandaşımız makyaj malzemesini ailesi ve çevresiyle paylaşması sonucu ailesine ve çevresine ortak kullanılan makyaj malzemesi sonucu koronavirüs bulaştı. Koronavirüs, çok ciddi solunum yetmezliğine neden olan bir hastalık. Şu anda tüm dünya bununla bir savaş içerisinde. Bu savaşta başarılı olabilmemiz için vatandaşlara çok ciddi görevler düşmektedir. Genel olarak zaten kişisel eşyalarımızı kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Makyaj malzemeleri kişisel malzemelerdir. Katiyetten kimseyle paylaşılmamalıdır. Bu başka hastalıkları da bulaştırabilir. Korona gibi bulaşılıcılığı yüksek bir virüs makyaj malzemesiyle tabii ki bulaşıyor. Ailedeki birçok insanı koronavirüs yapabiliyor" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'

Makyaj malzemesi dışında yeni alınan kıyafetler ve ayakkabılar için de çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Enginyurt, "Makyaj malzemesinin dışında neleri kullanmamalıyız; kesinlikle kişisel malzemelerimizi ortak bir şekilde kullanmamalıyız. Yeni bir elbise aldığımızda eve getirip yıkamalıyız. Yeni ayakkabı bile alsak belli bir süre güneşte tutmalıyız. Diş macunumuzu, havlumuzu, montumuzu, hiçbir şekilde kişisel eşyalarımızı en yakın aile fertlerimizle bile paylaşmamamız gerekiyor. Bunu normal şartlarda da yapmamız gerekiyor. Hele hele pandemi döneminde buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen önce kendi sağlığımızı, daha sonra da çevremizdeki insanların sağlığını koruyalım" diye uyardı.

VATANDAŞLAR TEDBİRİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTTI

Son günlerde kentte koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla vatandaşlar da önlemlerini üst düzeye çıkarttı. Kentte yaşayan Emine Akman (70), salgına karşı alınan tedbirlere uyduğunu belirterek, "Bakkala gitmem, sokağa çıkmam, insanların yanına yaklaşmam, torunlarımı kucaklamam, eve misafir kabul etmem. Kimsenin kişisel malzemesini kullanmamaya dikkat ederim. Annemin yanına gittiğimde de ağzımdaki maskeye çıkartırım ve başka bir odada yatarım. Yemeğimi bile ayrı yerim" dedi. Metin Topkaraoğlu ise, "Genellikle maskesiz bir şekilde kimseyle oturmuyoruz. Başkasının eşyasını kullanmamaya özen gösteriyoruz. Başından itibaren kurallara riayet ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Prof. Dr. Özgür Enginyurt ile röportaj-Vatandaş röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı

DİYARBAKIR'da serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan Akdoğan (18), AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.  Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akdoğan bir grup arkadaşıyla birlikte serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre suda yüzen Hasan'ın çırpındığını gören arkadaşları kurtarma çalışması başlatarak ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin Hasan'ın akıntıya kapıldığı bölgede başlattığı su altı arama çalışması başlattı. Ekipler, yaptıkları 2 saatlik arama çalışmalarında Hasan'a baygın halde akıntıya kapıldığı yerden 200 metre uzaklıktaki bir bölgede ulaştı.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hasan Akdoğan, hastaneye götürüldü.

Koronavirüs, Makyaj, Ordu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika
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