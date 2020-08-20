DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Güleda Cankel'in katiline ömür boyu hapis (2)- Yeniden

Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası konuşan Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, "Sanığa 100 sene ceza verseler de bizim acımız dinmez. Ancak hak ettiği cezayı alması en büyük dileğimizdi. Sadece müebbet hapis cezası verilmesine üzüldüm. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için gerekli hukuki girişimlerimizi avukatlarımızın dediği gibi sürdüreceğiz" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Cankel ise memleketi Muğla 'da toprağa verildi.'BOĞAZINI SIKTIĞIMI HATIRLIYORUM'Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, avukatları, Muğla ve Isparta baro başkanlarıyla çok sayıda avukat alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salona daha fazla kişi alınmasına izin verilmedi. Sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden duruşmaya katıldı. Hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan'a mahkeme heyeti son sözünü sordu. Pehlivan, cinayeti tasarlamadığını iddia ederek, "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı ailesinden özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti Zafer Pehlivan, 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'Duruşma sonrası Güleda Cankel'in ailesinin avukatı Alev Öztürk açıklama yaptı. Verilen cezayı yetersiz gördüklerini ve sanığın 17 saat süren bir fiil sonucunda Güleda'yı tasarlayarak öldürdüğünü söyleyen Alev Öztürk, ancak mahkeme heyetinin bu ayrıntıyı görmezden gelerek hak ettiği cezayı vermediğini öne sürdü. Avukat Alev Öztürk, "Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Türk hukuku adına çok üzüntücü verici bir karar verilmiştir. Biz 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlenen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklerken, maalesef mahkeme heyeti tasarlamaya ilişkin yeterli delil bulunmadığını öne sürerek 'kasten adam öldürme' suçundan ceza vermiştir. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. İstinaf mahkemesi ve Yargıtay aşamasında bu eksikliğin giderileceğini ve katilin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Bunun için tüm aşamaların takipçisi olacağız. Soruşturma safhasından bu yana acılı anne ve baba ile yatıp kalkıyor, onlarla beraber bu yolda yürüyordum. Katilin hak ettiği cezayı alacağına ve acılarının bir nebze olsun hafifleyeceğini söylemiştim. Şimdi ben bu ailenin yüzüne nasıl bakacağım? Bu olayda sadece Güleda ölmedi. Onunla beraber ailesi de öldü. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum" dedi.'CEZAYI AZ BULUYORUZ'Mahkemede yargılama sürecini baştan beri takip eden ve davaya müdahil olan Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun , sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Cumhur Uzun, "Bu karar bundan sonra işlenecek olan suçların da önünü açmıştır. Mahkeme heyeti ne yazık ki adil bir yargılama yapmamıştır. Biz baştan beri takip ettiğimiz bu davada sanığın gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu iş burada bitmedi" diye konuştu.'100 YIL CEZA VERSELERDE ACIMIZ DİNMEZ'Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, sanığa bekledikleri cezanın verilmediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Sanığa 100 sene ceza verseler de bizim acımız dinmez. Ancak hak ettiği cezayı alması en büyük dileğimizdi. Sadece müebbet hapis cezası verilmesine üzüldüm. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için gerekli hukuki girişimlerimizi avukatlarımızın dediği gibi sürdüreceğiz."Pandemi nedeniyle gazetecilerin duruşma salonuna alınmadığı yargılamada sanığın son sözünün ne olduğu yönündeki soruya ise Isparta Barosu Başkanı Avukat Ünsal Çankaya , şöyle cevap verdi: "Sanığa son sözü sorulduğunda söylediği tek söz 'Ailemden özür dilerim' oldu. Başka da bir şey olmadı. Ayrıca sanığın olaydan pişmanlık duyduğuna ilişkin bir açıklaması da olmadı ve mahkeme heyeti de bunu değerlendirerek sanığın olaydan pişmanlık duyduğunu belirten bir davranış içerisinde olmadığını tutanaklara geçirdi."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİNurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Salda Gölü toplantısı yapılacak

Burdur Valisi Ali Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantı düzenleneceğini bildirdi.Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Salda Gölü videosu paylaşarak yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı? Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılımıyla, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25.08.2020 günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Vali Arslantaş, "Valiliğimiz koordinasyonunda Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisindeki Salda Gölü ve civarının, doğal kaynakları ve sosyo- ekonomik değerlerinin gelecek nesillere ulaştırılması, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve planlı gelişmenin sağlanması amaçlarıyla, 'Salda Gölü'nü gelecek nesillere bırakmak için neler yapılmalı, Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda 25 Ağustos 2020 günü pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde yapılacak" diye konuştu.