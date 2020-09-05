DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (2)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Yükselen alevlerAraçlarla kaçanlar Bölgedeki vatandaşlarSöndürme çalışmasından görüntülerDumanlarHaber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay),

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Bayat ilçesinde korkutan yangın

ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir tandırlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bayat ilçesi Yeni mahalle Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir tandırlık ve ağaçlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tandırlık ve ağaçlık alandan yükselen alevler ve vatandaşlar-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Cinsel saldırıdan aranan hükümlü yakalandı

DENİZLİ'de cinsel saldırıdan 15 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan A.Y., jandarma tarafından yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli'nin Çivril ilçesinde cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan A.Y.'nin Bekilli ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini aldı. Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, A.Y.'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-A.Y.'nin adliyeye sevk edilmesiHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Eylül ayında yüksek nem bunalttı plaj ve havuz başları doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcaklardan bulananlar, sokakları boşalttı plaj ve otel havuz başlarına akın etti.Marmaris ilçe merkezinde nemle birleşince etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, otel havuz başları ve turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajlara akın etti. Hava sıcaklığının caddelerdeki elektronik termometrelerde 42, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te, yüzde 72 nem ile birleşince bunalttı. Ana cadde ve sokaklar boşalırken, Marmarisliler ve turistler plajları öğle saatlerinden itibaren doldurmaya başladı. Şemsiyenin altında olmalarına rağmen nemin rahatsız ettiği bazı turistler sandalye ve şezlonglarını denize taşıdı. Suyun içinde sandalye ve şezlonglarına uzanan turistler, saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih ederken kimileri güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Ayrıca otel havuz başları da serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Aydın'dan 4 arkadaşıyla tatile gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Deniz Ular (24), "İlk defa Marmaris'e tatile geliyoruz. Düzenli ve huzurlu bir şehir. Su sporları yapıp dolu dolu 1 hafta tatil yapacağız" dedi. Diyarbakır'dan 3 arkadaşı ile tatile gelen Bahattin Dinar (21), "Platformdan balıklama atlıyoruz. Hava bunaltıcı ve serinlemek için sürekli denizdeyiz. Harika bir yer herkese tavsiye ederim" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin saat 11.00-16.00 arası dışarı çıkmamalarını, çıktıkları takdirde sürekli güneşte kalmamaları ve şemsiye, şapka takmalarını konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caddeye konumlandırılmış elektronik termometre 42 derece genel görüntüMarmaris boş sokak ve caddelerMarmaris sahil yolu yürüyüş yapanlar genel görüntüParklarda ağaç gölgesi altında deniz manzarası seyredenlerMarmaris plajlarından kalabalık genel-ayrıntılı görüntüSu sporları yapanlardan genel görüntüOtel havuz başlarından genel-ayrıntılı görüntüPlajda tavla oynayanlar röportaj

Haberde ismi geçen kişilerle röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak

BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki Seyit Bilal Türbesi, koronavirüs salgını nedeniyle her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.