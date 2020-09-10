DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

Bursa Valisi: Karantinayı ihlal eden 60 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk

BURSA'da Vali Yakup Canbolat ve il protokolünün katılımıyla yapılan koronavirüs denetiminde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen 60 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bursa'daki denetimler ise Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Canbolat vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Denetim sırasında bir halk otobüsüne de binen Vali Canbolat, hem yolculara hem de otobüs sürücüsüne kurallara uyulması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen 60 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

KARANTİNAYI İHLAL EDENLERE SUÇ DUYURUSUVali Canbolat, ekiplerin sahada her türlü önlemi aldıklarını, düğün salonları dahil olmak üzere metro, otobüs ve dolmuşların sık sık denetlendiğini kaydetti. Canbolat yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün İçişleri Bakanımızın talimatıyla en kapsamlı denetimlerden birini gerçekleştiriyoruz. Yıldırım ilçemiz Bursa'da vaka sayılarının en çok görüldüğü yer. Biz gezerken vatandaşımızın maskeli olduğunu, esnafımızın kendi tedbirlerini aldığını gördük. Ama bu yetmez hep birlikte bunu her yerde uygulamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik konusuna tam anlamıyla uyulmadığını düşünüyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Öte yandan biz il bazında bazı kurallar aldık. Kına, nişan, sünnet törenlerini yasakladık. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapıyoruz. Aynı zamanda bu hafta başladığımız yeni bir uygulamamız var. Pozitif çıkan ya da pozitif çıkmış kişilerle temaslı olan vatandaşlarımızı kurduğumuz ekiplerle sık sık takip ediyoruz. 14 gün karantina kuralını ihlal ettiklerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza artık sadece idari değil, adli işlem de yapıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı 'na bunlarla ilgili 'kamu sağlığını bozmak suçundan' suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu hafta başladık bu uygulamaya. Sadece Yıldırım ilçemizde 60 kişi hakkında ekiplerimiz suç duyurusunda bulundu.ö'SAĞLIK İÇİN KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ'Denetimlere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları özellikle uyardı. Aktaş açıklamasında, "Biz, toplumun ekonomisini bozmak, milletin eğlencesini engellemek için koymadık bu kuralları. Daha sağlıklı bir toplum olmak için bu kurallara uymak zorundayız. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız lütfen araçlar doluysa bir sonraki aracı beklesinler. Kalabalık oluşturmasınlar. Seferler sık sık yapılıyor zaten. Biz de gerekli düzenlemeleri yaptık. Vatandaşımızdan buna uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Valinin esnafı dolaşması-Vali ve beraberindeki heyetin vatandaşları uyarması-Vali Yakup Canbolat otobüse binerek yolcuları uyarması-Vali Yakup Canbolat açıklaması-Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklaması-Detaylar

Haber: Derya EVREN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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HDP önündeki eylemde 374'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 374'üncü günde de devam ediyor. 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Nihat Aydın, çocuklarını almadan buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.'BURADAKİ ÇOCUKLARIN LARINI GÖRÜNCE DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşayan Nihat Aydın, 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Oğlu Mehmet'in 2015'te HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü anlatan Aydın, "Ben de arkadaşları gördüm burada ve katıldım. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. HDP ne Kürtleri temsil ediyor ne de Kürtlerin partisidir. Buradaki çocukların fotoğraflarını görünce daha çok üzülüyorum. Ama gelen 16 çocuk var. Bu da bizim için sevinçtir. Arkadaşlarımızın da çocukları gelsin, anne ve babaların çoluk çocukları orada. Kimse evinde rahat değil, doğru dürüst yemek pişiremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı ile gerekli merciler bize destek veriyor. Biz, diğer partilerden de destek istiyoruz. Cesaretleri varsa gelsinler bu çadıra, bizi ziyaret edip, destek versinler. Ama cesaretleri yoksa o zaman çıkıp Kürt-Türk'ten bahsetmesinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------HDP il binası önüAilelerin bekleyişiNihat Aydın'nın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Burak EMEK - Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Köftecide sandalyeye eli sıkışan kadının parmağı koptu

SİNOP'ta güzellik uzmanı Melek Ünal'ın (27), öğle yemeği için gittiği köftecide oturmak istediği ve masaya doğru yönelttiği sandalyenin oturak bölümü arasına eli sıkışınca, sol orta parmağı koptu. Kopan parmak yerine dikilirken, 'Küçük bir olay ama insanın psikolojisini bozuyor' diyen Ünal, şikayetçi olmadı.Kentte, yaşayan güzellik uzmanlığı yapan Melek Ünal, öğle yemeği için arkadaşlarıyla birlikte sahilde bulunan bir köfteciye gitti. Sipariş verdikten sonra boş bir masaya geçen Ünal, oturacağı sandalyeyi masaya doğru çekmek istedi. Bu sırada Ünal'ın orta parmağı, sandalyenin oturacak kısmının altındaki metal aksama sıkıştı. Acı içinde kalan Ünal, sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını ve ucunun da koptuğunu fark etti. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ünal, ambulansla Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağına dikiş atılan genç kadın, herkesi bu tür durumlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, işletmeden şikayetçi olmadı.'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Başına gelen olaydan dolayı psikolojinin bozulduğunu anlatan Melek Ünal, "Sandalyeye oturdum, masaya uzak kaldım. Sandalyenin kırık olduğunun farkında değildim ve oturmamla birlikte parmağım yere düştü. Arkadaşlarımla şok olduk. Parmağa bakıyordum. Sonra işyeri sahibi ambulansı aradı ve hastaneye gittik, dikiş yapıldı. İki günde bir pansumana gidiyorum. Sosyal medyada çok eleştiri alıyorum, kötü yorumlar yapılıyor. Güzellik uzmanıyım ben ve parmağımdan dolayı işimde sıkıntı yaşar mıyım bilemiyorum. Herkesin başına gelebilir, internette kötü yorumlar yapıyorlar. Sizin de çocuğunuz var. Kırıcı olmaya ve kötü yorum yapmaya gerek yok. Ufacık bir şey ama insanın psikolojisini bozuyor. Ben de korkuyorum ve şu an ne olacak bilmiyorumö dedi.