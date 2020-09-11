MUĞLA MARMARİS Yabancı yaşlı turistleri dolandıran şüpheliler adliyede - Son Dakika

Yabancı yaşlı turistleri dolandıran şüpheliler adliyede

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yardımcı olma bahanesiyle ATM önlerinde yaşlı 5 yabancı turistin kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin çalan 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Marmaris ilçe merkezi ve turistik İçmeler Mahallesi'nde 30 Ağustos ila 9 Eylül arasında meydana gelen olaylarda; 5 İngiliz yabancı turist dolandırıldı. 4 zanlı, ATM önünde yardım etme bahanesiyle turistlerin kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin çaldı. Dolandırılan İngiliz Andreas Derksen, James Fredirick Milne, Amber Jade Orley, Phillip Peter Brammer ve Catrine Elizabeth Ploydin, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek şikayetçi oldu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bulunması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Aynı zamanda çevrede bulunan 40 özel güvenlik kamerası ve MOBESE incelemeye alındı. Bir gün süren inceleme sonucunda şüphelilerin 34 NB 9461 plakalı araçla dolaştığı tespit edildi. Polis şüpheli E.Ü. (17), Y.T. (21), B.D. (23) ve H.T.'yi (23) yakaladı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunduğu öğrenrildi.. Turistlerin şüphelileri teşhis ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlri sonrası 4 zanlı adliyeye sevk edildi.