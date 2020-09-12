DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Otomobilin altında kalarak yaralanan Gülşah, 2 ay önce evlenmiş

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobilin altına alıp sürükleyerek ağır yaraladığı 20 yaşındaki Gülşah Tuna'nın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi süren Tuna'nın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ve sürücüsünün polis memuru olduğu belirtilen otomobil, işe gitmek kaldırımda dolmuş bekleyen oturan Gülşah Tuna'ya çarpıp altına aldı. Aracın altında sürüklenen Gülşah Tuna, ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Vatandaşlar her birlikte aracı kaldırırken, otomobil altından çıkartılan Tuna ise ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülşah Tuna'nın sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kaza anı ise sokaktaki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkarak binanın önünde oturan Gülşah Tuna'ya çarptığı anlar bulunuyor. Çarpmanın şiddetiyle Tuna, yere düşerek otomobilin altında kalıp sürükleniyor. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözalmtına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir avukatlık bürosunda çalışan Gülşah Tuna'nın, Volkan Tuna ile yaklaşık 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Büyük umutlarla evlenen ikilinin sosyal medya hesabından alyanslarının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştıkları görüldü.'SAĞ TARAFI ÇÖKMÜŞTÜ'

Olay yerine yakın bir noktada yaşayan Meral Aksarı, gürültüyü duyup balkona çıktığını ve mahalledekilerin bir arabayı kaldırdıklarını gördüğünü belirterek, "Arabanın altından birini çekiyorlardı. Çıkıp olay yerine kadar yaklaştım. Kız can çekişiyor gibiydi, sağ tarafı içine çökmüştü. Herkes ambulansı aradı, ancak ambulans geç geldi. Daha sonra gelip, götürdüler. Hepimiz çok üzüldük. Daha sonra duyduk ki 2 aylık evliymiş" dedi.