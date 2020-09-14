DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

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Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın (2) - Yeniden METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü; Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir'de 3 gün boyunca hassas toz fırtınası olacağı tahmininde bulundu.

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Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın (2) - Yeniden

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü; Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir'de 3 gün boyunca hassas toz fırtınası olacağı tahmininde bulundu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astım hastası ile yaşlılar için sağlık sorunu teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, koah olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmasınlar, pencerelerini açmasınlar, balkona bile çıkmasınlar" dedi.

Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası olacağı tahmin ediliyor. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İLE YAŞLILAR DİKKAT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi. Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.

Toz fırtınasının özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ciddi anlamda etkilediğini anlatan Şenyiğit, "Bu dönemde çöllerde meydana gelen bir takım değişik rüzgarlara bağlı olarak kendi alanından yüzlerce kilometreyi etkileyen ve bazen günlerce havada asılı bir şekilde kalıp, o bölgede yaşayan insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Bu toz fırtınaları özellikle koah olan olgular, bronşiti olan olgular, astımı olan olgular ve yaşlı olan vatandaşlarımız için ciddi anlamda bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Bu fırtınanın içinde toz zerrecikleri, toz partikülleri ağız ve burun yoluyla akciğere girmekte ve akciğer içinde solunum yollarında nefes darlığı oluşturabilmektedir. Eğer ortam ve havaya baktığınız zaman böyle hafif gri görünüyorsa, rengi tabiri caize kapanmışsa, koyuluğa doğru gidiyorsa ve bu uçsuz bucaksız şekilde ise toz fırtınası olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Her zaman için fırtına derken, sanki böyle çok sert bir hava esecek gibi, hayır öyle değil. Bazen gece yatarsınız hiçbir şey olmaz ama sabah kalktığınız zaman her tarafın böyle toz zerrecikleri ile kaplandığını görebilirsiniz" dedi.

'TOZ FIRTINASINDA  ATEŞ OLMAZ, ÜŞÜME TİTREME OLMAZ'Kronik hastalığı, astımı, kronik bronşiti, koah ve alerjisi olanların bu dönemde balkona çıkmaması gerektiğini ifade eden Şenyiğit, şunları söyledi: "Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, koah olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmayacaklar. Pencereler açılmayacak. Balkona çıkılmayacak, illa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske ile çıkılacak. Maske ile çıkıldı ama nefes darlığı oluştu, bakın nefes darlığı aynı zaman da kovidin bir bulgusu olarak kabul edilir. Dolasıyla nefes darlığınız olduğu zaman, öksürüğünüz olduğu zaman bu şekilde bir karışıklık da olabilir. Ama toz fırtınasında genelde ateş olmaz, üşüme titreme olmaz. Dolasıyla bir toz fırtınasında dışarı çıktığınız zaman eğer nefes darlığınız oluyorsa, öksürüğünüz oluyorsa biliniz ki sizin muhtemelen toza karşı alerjiniz vardır. ve tedbirinizi almanız gerekmektedir. Bunun bir ilacı yoktur. İlacı sadece tedbirdir. Tedbirde çıkarı çıkmamaktır. Pencereleri, kapıları açmamaktır. İkinci tedbirde mutlaka maske ile dışarı çıkmak ve mümkün olduğu kadar az dışarıda beklemektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor TUNCELİ'de dünden beri kayıp olan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptıkları çalışmada kardeşlerin izine rastlanmadı.

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı Venk köyü yakınlarına geldi. Piknik yapmaya geldikleri alanı yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cam kenarına acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Kardeşlerden, geç saatlere kadar haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, park halindeki otomobili buldu. AFAD ekiplerine de haber verilmesiyle karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. Telefonlarından sinyal alınmadığı da öğrenilen Aydemir kardeşlerin yakınları da bölgeye geldi. Aydemir kardeşlerin amcası Mustafa Aydemir, "Bir süredir Tunceli'de bir doğal gaz firmasında çalışıyorlardı. Sanırım buraya balık tutmaya ve sarımsak toplamaya gelmişler. Buraya geldikten sonra kendilerinden hiç haber alamadık. Arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç yok. Sadece bekliyoruz" dedi.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Kardeşlerin diğer amcası Hamza Aydemir ise kardeşlerden dün akşamdan beri haber alamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sabaha doğru saat 04.00 sıralarında haberim oldu. Bozkurt ve Mehmet'e ne oldu bilmiyoruz. Hiçbir bilgi yok. Nehirde suya mı kapıldılar ya da dağda kayıp mı oldular? Ne olduğunu bilmiyoruz. AFAD şu an arıyor ama bir sonuç ya da iz yok. Arama çalışmaları dağlarda devam ediyor biz de burada bir haber bekliyoruz."

Balıkesir, Şırnak, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

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