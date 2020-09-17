Son Dakika: Vali Yıldırım: Tekirdağ'da korkacak bir durum yok - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Aziz Yıldırım, " Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent otogarında denetimlere katıldı. Otogarda firma yetkililerini ziyaret eden Vali Yıldırım, çalışanlar ile yolcuları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Yıldırım, HES kodu olmadan vatandaşlara bilet kesilmediğini ve herkesin kurallara uyduğunu söyledi. Tekirdağ'da salgın tedbirlerine uyulduğunu söyleyen Yıldırım, "Tekirdağ'da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle olması da insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Ne kadar güzel burada korkacak bir şeyimiz yokmuş burada rahat olabiliriz durumu da söz konusu değil. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok. Bu dikkati devam ettirmemiz lazım. Örnek iller listesindeki yerimizi korumalıyız" dedi.