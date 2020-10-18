DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Ordu'da kaldırımda yayanın ölümüne neden olan kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında

Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında (2)

Ordu'da, sürücüsünün kontrolündenden çıkan kamyonun, kaldırımda çarptığı Cevat Ağcık'ın hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Mustafa T. yönetimindeki kamyonun, yolda solladığı bir araça çarpmasıyla savrulduğu, aniden kaldırımda bekleyen Cevat Ağcık'a ardından da aydınlatma direğine çarparak devirdiği görülüyor.