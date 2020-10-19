DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

19.10.2020 14:50
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Kumluca'da şiddetli yağış, dolu ve fırtına (1)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve rüzgar yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Kumluca'da şiddetli yağış, dolu ve fırtına (1)

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve rüzgar yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkisini gösterdi. Elmalı önünden gelen yağış, dolu ve rüzgar nedeniyle Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde ilk belirlemelere göre cam ve plastik seralarda zarara neden olurken, ağaçlar devrildi ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Hasar gören bölgelere ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

(EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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İş makinesi devrildi: 3 yaralı

KARABÜK'te, yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresine ait greyder, Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında yol çalışması yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metre takla attı. Ters dönen iş makinesinin operatörü Şaban Mısırlı ve beraberindeki Ramazan Yıldırım ile Seyfi Sabittekin yaralandı. İş makinesinde sıkışan işçilerden birinin iş makinesinden çıkarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırtına, Kumluca, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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