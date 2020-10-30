DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-13

30.10.2020 15:17
DHA YURT BÜLTENİ-13, System.String[]

Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İZMİR, -

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Silahlı saldırıya uğrayan kasap, 'Ekmeğinin derdinde olan bir esnafım'

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan kasap Osman Büyükkök (49), polisteki ifadesinde, kimseyle bir husumet bulunmadığını belirtip, "Ekmeğimin derdi olan bir esnafım" dedi.

Çırkan Mahallesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, işlettiği kasap dükkanını önünde bir çalışanı ile oturan Osman Büyükkök, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken bacağından yaralanan Büyükkök, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden, şapka ve maske taktığı ve peş peşe 3 el ateş ettiği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Büyükkök, polisteki ifadesinde, "Kasap dükkanımı yaklaşık 4 ay önce bir arkadaştan devir aldım. buraya geldiğimden beri kimseyle bir husumetim, en ufak bir tartışmam dahi olmadı. Bu yaşıma kadar sadece bir kez müşteki sıfatıyla ifade verdim. Ben ekmeğimde olan bir esnafım" dedi.

Seferihisar, Ege Denizi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

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