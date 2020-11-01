DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13
01.11.2020 15:44
Rıza Bey Apartmanı'nda 3 ceset daha çıkarıldı İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.
Rıza Bey Apartmanı'nda 3 ceset daha çıkarıldı
İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.
Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 katı enkaz haline gelen 7 katlı Barış Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması sürüyor. Saat 14.15'te 3 kişinin daha enkaz altından cenazesi çıkarıldı. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı'nda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Enkazda olduğu tahmin edilen 26 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
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