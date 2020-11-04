DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü

SURİYE'de rejim güçleri, İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu atışı ile vurdu. Saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde İdlib'in Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu ateşine tutan rejim güçleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivilin ölmesine neden oldu. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Saldırıda birçok ev kullanılamaz hale gelirken ekiplerin enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.