DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Antalya Polisi'nden 17 adrese sahte içki baskını

Antalya Polisi, kent merkezinde 14 adrese, 3 farklı kentteki depolara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda sahte içkiler ele geçirilirken 14 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, alkollü içkiye olan talebi fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya Polisi, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalarda, ülke ekonomisi ve halk sağlığını olumsuz etkileyen sahte alkollü içkinin üretim yerinden satışa hazır hale getiren zanlıları tespit edip baskın için düğmeye bastı.

Antalya İl merkezinde depo ve ikamete yönelik 14 adres ile İstanbul Çorum ve Isparta illerinde 3 adres olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenledi. Sahte içki operasyonunda 465 şişe sahte içki, 541 litre sahte içki, 4.675 adet sahte bandrol ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirilildi, sahte içki üretiminde ve ticaretinde rol oynayan 14 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılar soruşturma sonrası adliyeye sevk edilecek.