DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

El-Bab'da bomba infilak etti; 3 polis hayatını kaybetti

SURİYE'nin kuzeyindeki El-Bab'da bulunan bomba düzeneği güvenli bölgeye taşınmak istenirken infilak etti. 3 polis hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 23 Şubat 2017'de DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'ın merkezindeki Bab Hastanesi yakınlarında bulunan boş arazide, bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Düzenek, yerel polis güçlerince güvenli bölgede patlatılmak üzere kent merkezi dışına taşınmak istendi. Ancak bu sırada infilak etti. Patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Bombanın terör örgütü DEAŞ döneminden kaldığı öğrenildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye),

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Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama

Bursa'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 500 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı.Narkotik köpeklerinin de arama yaptığı adreslerde 300 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 kartuş ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.