DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Van'da dövülen çocuğu dayak yediğini söylememesi için tehdit etmişler

VAN'ın Çaldıran ilçesinde arazide yemek yediği sırada kendisinden yaşça büyük olan B.D. tarafından dövülerek kafasında kırıklar oluşan 10 yaşındaki Mert Akdemir, hastaneye kaldırıldı. Suçlunun cezalandırılmasını isteyen baba Dilaver Akdemir, "Çocuğuma 'eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişlerö dedi.Olay, Van'ın Çaldıran ilçesinde Erginler Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide bulunan 10 yaşındaki Mert Akdemir, iddialara göre yemek yediği sırada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından darp edildi. Kafasında yarıklar oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Akdemir, kendisini darp eden kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapıldı. Mert Akdemir, hastaneye götürürken de babasıyla karşılaştı ve babasına ilk olarak düştüğünü söyledi. Hastaneye getiren kişinin de kendisine 'senin çocuğun kayalıklardan düşmüş' demesi baba Dilaver Akdemir'i şüphelendirdi. Doktorların da bu iddialara inanmadığını anlatan baba Dilaver Akdemir, "Çocuğuma 'eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Oğlu darp edilen baba Dilaver Akdemir'in oğlu ile birlikte çektiği video

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Kamyonetin kasası kablolara takılınca direk ve ağaç otomobilin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kamyonetin kasası telefon kablolarına takılınca direk ve ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.Olay, öğle saatlerinde, Körfez Barbaros Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana geldi. O.K. idaresindeki 07 DCV 03 plakalı kamyonetin kasası telefon direğinin kablolarına takıldı. Direk yanında bulunan ağacın üzerine devrilirken, ağaç ve direk daha sonra sokakta park halinde duran 41 ACY 321 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil hasar görürken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağaç ve direği keserek kaldırdı. Otomobilin sahibi Hatice Uçar, olayın şaşkınlığını yaşarken, tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Devrilen ağaç ve direktön görüntüler-Otomobilden görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA

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Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kentte bu yıl 800 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapıldığını ve ekonomiye katkısının 400 milyon lira olduğunu söyledi.

Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2020 yılında 15 bin 300 hektar alanda şeker pancarı, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi yapıldı.

Şeker pancarı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten TSO Başkanı Ali Çelik, "2018 yılında Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından 480 bin ton rekoltesi olan şeker pancarımız bugün yaklaşık 800 bin tonlara çıktı. Yani 2 katına yakın bir rekolte artışı söz konusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz Turhal Şeker Fabrikasını Kayseri Şeker Fabrikası'nın almasına son derece sevindik. Olaya ticari yaklaşmayan, ticari bakmayan bir çiftçi kuruluşudur. Türk tarımının gelişmesinden sorumlu, Türk çiftçisinin kalkınmasından sorumlu bir kuruluş olduğu için tamamen farklı yaklaşıyorlar olaya. Bu 2 yıllık süre içerisinde şeker pancarı fiyatlarının enflasyonun üzerinde olması, ödemelerin nakliyeciler dahil hemen hızlı yapılması, çiftçimizin ve buna bağlı sektörlerin yüzünü güldürdü ve mutlu etti. 2020 yılını baz alacak olursak şeker fabrikasının Tokat ekonomisine katkısı 400 milyon liradır. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artacağının düşünüyoruz. Burada şeker pancarının rekoltesinin artmasının bir diğer sebebi de şeker pancarının kaliteli olmasıdır. Şunu da unutmamamız lazım. Burada siyasilerin ve Tarım Bakanı'nın da çok büyük katkıları oldu. Tokat'a özel üretim kotasında yüzde 30'luk bir artış oluştu" dedi.