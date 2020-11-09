DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

09.11.2020 13:41
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Van'da dövülen çocuğu dayak yediğini söylememesi için tehdit etmişler VAN'ın Çaldıran ilçesinde arazide yemek yediği sırada kendisinden yaşça büyük olan B.D. tarafından dövülerek kafasında kırıklar oluşan 10 yaşındaki Mert Akdemir, hastaneye kaldırıldı.

Van'da dövülen çocuğu dayak yediğini söylememesi için tehdit etmişler

VAN'ın Çaldıran ilçesinde arazide yemek yediği sırada kendisinden yaşça büyük olan B.D. tarafından dövülerek kafasında kırıklar oluşan 10 yaşındaki Mert Akdemir, hastaneye kaldırıldı. Suçlunun cezalandırılmasını isteyen baba Dilaver Akdemir, "Çocuğuma 'eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişlerö dedi.Olay, Van'ın Çaldıran ilçesinde Erginler Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide bulunan 10 yaşındaki Mert Akdemir, iddialara göre yemek yediği sırada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından darp edildi. Kafasında yarıklar oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Akdemir, kendisini darp eden kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapıldı. Mert Akdemir, hastaneye götürürken de babasıyla karşılaştı ve babasına ilk olarak düştüğünü söyledi. Hastaneye getiren kişinin de kendisine 'senin çocuğun kayalıklardan düşmüş' demesi baba Dilaver Akdemir'i şüphelendirdi. Doktorların da bu iddialara inanmadığını anlatan baba Dilaver Akdemir, "Çocuğuma 'eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Oğlu darp edilen baba Dilaver Akdemir'in oğlu ile birlikte çektiği video

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

=====================================

Kamyonetin kasası kablolara takılınca direk ve ağaç otomobilin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kamyonetin kasası telefon kablolarına takılınca direk ve ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.Olay, öğle saatlerinde, Körfez Barbaros Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana geldi. O.K. idaresindeki 07 DCV 03 plakalı kamyonetin kasası telefon direğinin kablolarına takıldı. Direk yanında bulunan ağacın üzerine devrilirken, ağaç ve direk daha sonra sokakta park halinde duran 41 ACY 321 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil hasar görürken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağaç ve direği keserek kaldırdı. Otomobilin sahibi Hatice Uçar, olayın şaşkınlığını yaşarken, tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Devrilen ağaç ve direktön görüntüler-Otomobilden görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

HABER-KAMERA:  Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA

======================================

Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kentte bu yıl 800 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapıldığını ve ekonomiye katkısının 400 milyon lira olduğunu söyledi.

Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2020 yılında 15 bin 300 hektar alanda şeker pancarı, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi yapıldı.

Şeker pancarı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten TSO Başkanı Ali Çelik, "2018 yılında Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından 480 bin ton rekoltesi olan şeker pancarımız bugün yaklaşık 800 bin tonlara çıktı. Yani 2 katına yakın bir rekolte artışı söz konusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz Turhal Şeker Fabrikasını Kayseri Şeker Fabrikası'nın almasına son derece sevindik. Olaya ticari yaklaşmayan, ticari bakmayan bir çiftçi kuruluşudur. Türk tarımının gelişmesinden sorumlu, Türk çiftçisinin kalkınmasından sorumlu bir kuruluş olduğu için tamamen farklı yaklaşıyorlar olaya. Bu 2 yıllık süre içerisinde şeker pancarı fiyatlarının enflasyonun üzerinde olması, ödemelerin nakliyeciler dahil hemen hızlı yapılması, çiftçimizin ve buna bağlı sektörlerin yüzünü güldürdü ve mutlu etti. 2020 yılını baz alacak olursak şeker fabrikasının Tokat ekonomisine katkısı 400 milyon liradır. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artacağının düşünüyoruz. Burada şeker pancarının rekoltesinin artmasının bir diğer sebebi de şeker pancarının kaliteli olmasıdır. Şunu da unutmamamız lazım. Burada siyasilerin ve Tarım Bakanı'nın da çok büyük katkıları oldu. Tokat'a özel üretim kotasında yüzde 30'luk bir artış oluştu" dedi.

Çaldıran, Tokat, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi         
13:56
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei