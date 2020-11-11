DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

11.11.2020 13:20
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Yıkılan binanın müteahhidinden şok paylaşım: 6,8'lik deprem İzmir'in yarısını yıkarİZMİR'de meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, '6.

Yıkılan binanın müteahhidinden şok paylaşım: 6,8'lik deprem İzmir'in yarısını yıkar

İZMİR'de meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, '6.8 büyüklüğünde bir deprem İzmir'deki yapıların yarısını yıkıp geçer' ve 'Mezarda oturuyoruz' yazdığı ortaya çıktı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 115 kişi hayatını kaybederken, birçok yapı da kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alınırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 8 kişinin hayatını kaybettiği B Bloğu yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Şerafettin Ağar da yer aldı. Ağar'ın, geçen ocak ayında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Ağar'ın 26 Ocak'taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4'te1'i" yazan bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ağar'ın, bu paylaşımı 31 Ekim'de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.

'MEZARDA OTURUYORUZ'

Ağar'ın, geçen ocakta yaptığı paylaşımın altına yazdığı yorumlar da oldukça dikkat çekti. Bir vatandaşın, "Yıkılan binaların müteahhitlerini şehrin meydanına asalım" yorumuna ise, "Hocam evet yanlış yapan çok müteahhit var. Onları asalım ama 1999 öncesi metrekareye 22 kilo düz demir döşeniyordu, statik hesaplar böyleydi. Bugün 60 kilo nervürlü demir döşeniyor. O günkü hesaplarla bugünkü hesaplar çok farklı. Acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. 6,8'lik bir deprem, İzmir'deki yapıların yarısını yıkar geçer. Oturduğumuz evlere karot yaptırsak hemen yıkım kararı çıkar. Şu an mezarda oturuyoruz" şeklinde verdiği cevap verdiği ortaya çıktı.

(Arşiv - Binanın yıkılma anı güvenlik kamerası)

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -

IRAK'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu taşınan, Irak plakalı otobüs, Şanlıurfa'da şarampole yuvarlandı. Kazada İbad Adnan (2) adlı bebek yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Şanlıurfa- Mardin yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu götüren Talha Hasan'nın kullandığı Irak plakalı otobüs, Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için UMKE ve jandarma ekipleri, büyük çaba sarf etti. UMKE ve jandarma ekipleri, Arapça konuşarak, yaralıları kent merkezindeki hastanelere sevk etti.

İBAD BEBEK KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İbad Adnan (2), acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 31 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan bölgede güvenlik önlemi alınırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde yolcuların valiz ve çantalarını korumaya aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya, Elazığ, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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