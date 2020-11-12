DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

SÜT BANYOSU YAPAN İŞÇİLERİN AVUKAT: KAZANDAKİ SIVININ YÜZDE 90'I SICAK SU, KALANI DEZENFEKTAN

Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu (2)

Süt toplama merkezine kazan içinde süt banyosu yapılmasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntünün ardından tutuklanan ve dün tutuksuz yargılanmak üzere olan işçiler Emre Sayar ve Uğur Turgut'un, avukatı Ahmet Kaya, kazanın içindeki sıcak su ve dezenfektan olduğunu söyledi. Olayın 30 Ekim tarihinde yaşandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı tarih 30 Ekim'dir. Medyaya yansımasından 1 hafta önce, akşam saatlerinde işlerini bitiren müvekkillerim Emre Sayar ile Uğur Turgut, şaka amaçlı kendi aralarında böyle bir süt banyosu diye medya tarafından yansıtılan bir eylem gerçekleştirmişlerdir. Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar. Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur. Cumhuriyet Savcılığı, özellikle medya baskısı altında 'Değiştirilmiş veya bozulmuş gıda maddesi ticaretinden' dolayı bir suçlamayla müvekkilleri tutuklamaya sevk etmiştir. Müvekkillerin eylemlerinin, böyle bir ceza maddesiyle karşılığı yoktur. Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durum da söz konusu değildir. Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir."ŞAKA AMAÇLI Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini ifade eden Kaya, "Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da, Emre Sayar'ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz. Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar" diye konuştu.Kaya, "Ben avukatları olarak iş yeri kamera görüntülerini istedim. Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra da kazanın tamamının da tahliye edildiği apaçık görülmektedir. Ama sadece yansıyan görüntülerden hareketle müvekkillere bir linç girişimi sergilenmiştir. Müvekkillerim, ceza kanununda karşılığı olmayan bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştır" dedi. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eylem de ceza veriyorum anlamında değil, kendi aralarında bir şakalaşma bu. Müvekkillerimin yaptığı bu eylemde halka zarar verecek bir durum söz konusu değildir. Bu video da kendi aralarındaki whatsapp grubunda paylaşılmış. İnternet ortamında yayınlayanlar da müvekkillerim değil."