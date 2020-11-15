DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Gül (17), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül, caddede kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gül, bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet Gül'ü öldüren kişinin Mahmut E. (18) olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Mahmut E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca yapılan çalışmada kavganın nedeninin kız meselesi olduğu belirlendi. Ekipler, olay sonrası kaçan Mahmut E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki polisler-Olay yeri-Polislerin inceleme yapması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Hayvan damında yangın çıktı: 2 hayvan telef oldu, sahibi yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, 100'e yakın büyük baş hayvanın bulunduğu bir damda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dam sahibi Halil Gel yaralanırken, 2 hayvan telef oldu, 3 hayvan da yangından etkilendi.

Yangın, 17.30 sıralarında Kısmalı Yolu Gürköy Mevkii'nde bulunan Halil Gel'e ait hayvan damında çıktı. Sahibi kaynak yaparken çıktığı iddia edilen yangında alevler, damın içerisinde bulunan samanlıklara sıçradı. Samanların bir anda alev alev yandığını gören dam sahibi Halil Gel, müdahale etmek isterken başından hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler, yangını ihbar etmesi üzerine üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye eri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 hayvanın da yangından etkilendiği görüldü. Damda bulunan diğer hayvanlar ise tahliye edildi. Soğutma çalışması yapılan dam kullanılmaz hale geldi. Yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yangın söndürme çalışmalarından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,(Manisa),

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Yıldırım düştü, orman yangını çıktı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Ahmetler Kanyonu ve Gebece Mahallesi'ndeki Güğlen Dağı'na iki ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangınlara Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangınlarda yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------Yangınların uzaktan görünümü-Yangın söndürme çalışması-Helikopterden su bırakılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Apartmanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Akşam saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------

-Çatının alev alev yanarken çekilen görüntüleri

HABER: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul Karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Yavuz Kargıdanoğlu yönetimindeki 34 NE 0316 plakalı otomobil ile Uğur Sönmez idaresindeki 67 ABC 061 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Uğur Sönmez araçtan yola fırladı. Yavuz Kargıdanoğlu'nun kullandığı otomobil ise takla atarak ters döndükten sonra sürüklenerek durdu. Kazada yaralanan Uğur Sönmez, Yavuz Kargıdanoğlu ve Hatice Kargıdanoğlu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur Sönmez'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.