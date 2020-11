DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin taşındığı traktör, devrildi. Kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ezine'ye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen 4 işçiyi taşıyan Halil Saydan'ın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör, arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada yola savrulan Saydan ve 4 işçi, yaralandı. Traktör kasasındaki zeytinler ise yola saçıldı. Yoldan geçen başka araçtan inen işçiler, yaralıları zeytin kasalarının altından çıkardı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yola dökülen zeytinler, diğer işçiler tarafından toplanırken, traktör de çekiciyle kaldırıldı. Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedbirlere rağmen aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yediler

Koronovirüsle mücadele kapsamında, kafe ve restoranlarda gel-al ve paket servisi uygulamasına geçilirken, İzmir'de ki alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, aldıkları yemekleri yerlere oturarak tüketti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, lokanta, kafetarya, restoran gibi yeme içme yerleri, paket servis veya gel al şeklinde hizmet veriyor. İzmir'deki AVM'ler de genelge gereğince restoran katlarındaki masa ve sandaleyeleleri kaldırdı. Bunun üzerine bugün AVM'ye giden vatandaşların bazıları satın aldıkları gıdaları, yerlere oturarak yerken virüse davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aldıkları yemekleri yere koyup yiyen vatandaşlar görüldü.

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü ile irtibatı olan ve örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.B., M.Ç., H.A., H.İ.A., M.K., T.G., M.Y., O.B., A.T., A.T., M.D., M.H., O.C., M.N.A., M.A.M., A.M.E., A.E.A. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün bez parçası, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., M.Ç., H.A., H.İ.A., M.K., T.G., M.Y., O.B. ile A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.