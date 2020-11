DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Adana Sağlık Müdürü: Temaslı olduğunuzda telaş yapmadan test için doğru zamanı bekleyin

KORONAVİRÜS vaka sayılarının ülke genelinde artış göstermesinin ardından birçok kentte olduğu gibi Adana'da da hastane önünde koronavirüs testi yaptırmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruklar dikkat çekti. Klinik takip yapmak yerine bulgusu olmadan test yaptırmaya gelenleri uyaran Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Çok basit bir şey söyleyeyim, kuyrukta beklemek bile bir sağlık göstergesi. Temaslı olduğunuzda telaş yapmadan test için doğru zamanı bekleyinö dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık test politikasına geçildiğini ve semptom göstermeyen hastaların da tabloda gösterileceğini belirtti. Bakan Koca, bununla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 vaka olduğunu duyurdu. Vaka sayılarının arttığı kentlerden olan Adana'da da özellikle koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın eden kişilerin oluşturduğu test kuyrukları göze çarptı. Kentte bugün yağmurlu havaya rağmen Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki test sırasında kuyruk oluşması ise dikkat çekti.Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, bu durumun üzücü olduğunu, semptom göstermeden ve gerekli süreyi beklemeden test yaptırmanın sağlık açısından yanıltıcı olacağını kaydederek, vatandaşları test konusunda aceleci davranmamaları için uyardı.

'SAKİN OLMAK GEREKİR'Temaslı olsun ya da olmasın bir kişinin yeterli semptom göstermeden teste gelmesi sonucu orada çalışan sağlık personelinin ayırdığı zamanın hastaların vaktinden gittiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, son dönemde bu durumun fazlasıyla artış gösterdiğini bildirdi. Erken yapılan testten çıkan negatif sonucun kesinliği olmadığını söyleyen Nacar, "Temaslı olduktan kısa bir süre sonra yaptırdığı test negatif çıkan kişi 'demek ki ben hasta değilim' diye düşünüyor. Bu hem kişinin yanılmasına hem de ona ayrılan zamanın hastalardan gitmesine sebep oluyor. Sakin olmak gerekir. Yapılan testlerde negatif sonuçlar pozitiflerden daha fazla. Bundan dolayı test yerine ilk etapta klinik takip daha önemli. Çok basit bir şey söyleyeyim. Kuyrukta bekleyebilmek bile bir sağlık göstergesiö diye konuştu.

'YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ ŞU AN İÇİN YETERLİ'Kent olarak tüm imkanlarla pandemiyle mücadele edildiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana'nın sağlık altyapısının şu an için yeterli olduğunu kaydetti. Teknik altyapı, fiziki mekan ve insan kaynağı açısından sıkıntıları olmadığını dile getiren Nacar, hiç kimsenin 'ben koronavirüs hastası olursam yoğun bakımda yer bulamam' düşüncesine kapılıp, telaş yapmaması gerektiğini söyledi. Yoğun bakım ve servis bölümlerinin şu an için yeterli olduğunu vurgulayan Nacar, gerektikçe rezerv yatakların açıldığını da sözlerine ekledi.

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de vaka sayılarının arttığını açıklarken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz misafirlik ve davetlerin ertelenmesini isteyerek, daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kurallara uyulmasını istedi.

Tüm yurtta artış gösteren ve özellikle de Kocaeli'nde son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hastanelerde bulunan yoğun bakım üniteleri ile solunum cihazları doluluk oranları arttı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, valiniz olarak benim ve Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizdeki vaka sayıları hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızı zorlamaya başlıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim lütfen. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

'O ORTAMDA BULUNANLARIN HEPSİ KORONA OLMUŞ'Kartepe ilçesinde yaşayan Gülay Burhan, komşularının bir araya geldiği bir gün hepsinin korona hastası olduğunu belirterek, "Kartepe Maşukiye'de yaşıyorum. Daha doğal ve köy ortamı gibi bir yerde yaşıyorum. Orası daha güvenli daha düşünüyoruz ama yaşadığım yer bile yüksek risk altında. Benim komşum arkadaşlarını topladı, aşure yapmışlar ve dua okumuşlar ve o ortamda bulunanların hepsi korona oldu. Yani yakın temas ev ortamında oturmalarından oldu. Hep söylüyorlar maskenizi çıkarmayın ve birbirinize temas etmeyin. Ama insanlar herhalde televizyon izlemiyorlarö dedi.

'NE OLACAK BU HALİMİZ BİLMİYORUM'Mecbur olmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Şule Poyraz ise, "Bu insanların yaptığı cahillik. Dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Hiçbirimiz doğru dürüst dikkat etmiyoruz. Çıkmamamız gerekirken dışarı çıkıyoruz bazen ve bu nedenle de vakalar artıyor. Ben çıkmamaya gayret ediyorum. Mecbur olarak dışarı çıkarsam maske ve dezenfekten kullanıyorum. Ne olacak bu halimiz bilmiyorumö diye konuştu.

Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyaretleri yapmayın' anonsları

KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarılıyor. Toplu taşıma araçlarında müşterilerinin inmesiyle birlikte 1 milimetre boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Kentte sık sık camilerden komşu ziyaretlerinin yapılmaması için anonslar yapılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Edirne'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılmaya başlandı. Edirne'de toplu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) araçlara otomatik dezenfektan aletleri takıldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun katılımıyla, midibüsleri dezenfektan aletleri takılıp, araçlar dezenfekte edildi.

1 MİLİMETRE BOŞLUK KALMAYACAK ŞEKİLDE DEZENFEKTEEdirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, "Ticari taksiler dahil her araçta küçük el pompaları var. Her müşteri indi-bindi yaptıktan sonra bir milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde ilaçlanıyor. Bunun uygulamasını arkadaşlara göstereceğiz. Talimatlar, yeni düzenlemeler gelebilir ama uygulama çok önemli. Son kısıtlamalarından sonra en riskli alanlar pazar yerlerimiz, toplu taşıma araçlarımız ve marketlerimiz. Biz burada valilik ve belediye olarak koordinasyon ve uyum içerisinde bütün denetim ekiplerimizle bu alanlara yoğunlaştık. İnsanların mecburen kullanmak zorunda olduğu toplu taşıma araçlarına çok önem veriyoruz. Edirne halkı bu konuda çok bilinçli. Bulaş ve salgın çok yaygınlaştı. Zirve yaptı ama Edirne hala etrafında Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ gibi büyük şehirler olmasına rağmen güvenli bir adacık gibi Türkiye'de en güvenli yerlerden birisi olmaya devam ediyor. Buradaki en büyük etken başta Sayın Valimizin talimatları ve koordinasyonunda müthiş bir ilaçlama, kontrol ve denetim mekanizması çalıştırıyoruz" dedi.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yolcuların içlerinin rahat olmasını isteyerek, "Toplu taşıma araçları çıkmadan önce ve geldiği zaman valiliğimizin dağıttığı dezenfektanla kendileri dezenfekte ediyorlar. Biz de Edirne Belediyesi, Özel İdare ve Valilik olarak ara ara Yeniimaret'teki yerde dezenfekte ediyoruz. Yani yolcularımız müsterih olsun. Toplu taşıma araçları hem servise çıkmadan hem de geldiği zaman muhakkak valiliğin dağıttığı ve üniversitemizde ortam dezenfeksiyonu için yaptığımız dezenfektanla bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Taksicilerimiz de kendileri yapıyor" dedi.

CAMİLERDEN KOMŞU ZİYARETİ YAPMAYIN ANONSLARIEdirne'de merkezi sistemle birlikte sık sık vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları ve komşu ziyaretlerinde bulunmamaları yönünde anonslar yapılıyor. Anonslarda, "Koronavirüsle mücadele döneminde kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayayım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Komşularımızı ziyaret etmeyelim, ziyaret taleplerini de kabul etmeyelim. Evlerimizi, binalarımızın ortak kullanım alanlarını, işyerlerimizi ve kapalı alanları sık sık havalandıralım. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.Edirne İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Şem Şube Müdürü Devrim Öden, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yüksek risk grubu olarak belirlenen alanlarda denetim yaptıklarını söyledi. Öden, "1 Nisan tarihinden bu yana 51 bin 276 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 4 bin 236 idari yaptırım uyguladık" dedi.Kentte öte yandan polis ekipleri de toplu taşıma araçları başta olmak üzere sıkı denetimler uyguluyor. Polis, ekipleri vatandaşları, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Minik İkra Deniz'in sadece 6 ayı kaldı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan ve doğuştan SMA (Spinal Musküler Atrofi) Tip 1 hastası olan 18 aylık İkra Deniz Pamuk'un sağlığına kavuşması için ABD'de yapılacak 'zolgensma' gen tedavisi için 6 ayı kaldı. Maddi imkanı olmayan Mustafa (44) ve Emel Pamuk (41) çifti, gen tedavisi için 20 milyon 768 bin TL gerektiğini ve başlatılan kampanya dahilinde bu paranın sadece 124 bin 400 TL'sinin ancak toplandığı belirterek yardım istedi.

Kırsal Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Emel Pamuk çiftinin iki çocuğundan 18 aylık İkra Deniz Pamuk, geçen yıl mayıs ayında rahatsızlandı. Ailesi tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne götürülen minik İkra Deniz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çocuğa, doğuştan SMA Tip1 teşhisi konuldu. Doktorlar, Pamuk çiftine Türkiye'de 6 binde bir görülme sıklığına sahip SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan kızları İkra Deniz'e, 2 yaşına gelmeden sadece yurt dışında yapılabilen zolgensma gen tedavisi yapılması gerektiğini bildirdi. ABD yapılacak ilaç tedavisi için ise 2 milyon 200 bin euro, (20 milyon 768 bin TL) gerekli olduğu söylendi. 20 Eylül tarihine hem yurt dışında hem de Türkiye'de hesap açılarak kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada yurt dışındaki hesaba 10 bin euro, Türkiye'deki hesaba ise 30 bin TL toplandı. Gerekli olan 20 milyon 768 TL paranın sadece 124 bin 400 lirası toplanabildi. Pamuk ailesi minik İkra Deniz Pamuk'un her geçen gün zamanının azaldığını belirtip, hayırseverlerden kalan 20 milyon 643 bin 600 TL için destek istedi.

'SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI OLARAK HORTUMLA BESLENİYOR'

70 günlük bebekken SMA teşhisi konulan ve solunum cihazına bağlı olarak hortumla mama verilerek beslenen kızlarının ABD'deki bir hastanede yapılacak olan tedavi için gerekli olan parayı bulmaya çalışan anne Emel Pamuk, "Kızımın ABD'de tedavi olması gerekiyor. Bununla ilgili kampanya başlattık ve devam ediyor. Bebeğimiz ölümcül kas hastası. Kızımın iyileşmesi için bir an önce bu ilaca ulaşmak istiyoruz. İkra şu an 18 aylık ve hayata tutunmaya çalışıyor. İkra Deniz'in yutkunamıyor ve bir şey yiyemiyor. Şu an takılan hortumla besleniyor. Makinalara bağlı olarak yaşıyor., Kaslarını da hiç kullanamıyor. İkra Deniz'in hayata tutunması için herkesin desteğine ihtiyacı var. 'Zolgensma' ilacına ulaşmak zorundayız. Ne olur elimizden tutun. Ünlüler, futbolcular, iş insanları ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde köydeki elektrik arızasına müdahaleye giden ekip, önlerine çıkan 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüledi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, Azdavay'a bağlı Zümrüt köyündeki elektrik arızasını gidermek için araçla yola çıktı. Köy yolunda aracın önüne 4 ayı yavrusu çıktı. Görevliler, aracın önünden koşan yavru ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre aracın önünde koşan 4 ayı yavrusu, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.