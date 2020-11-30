DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Yaylada ormanlık alan çöplüğe döndü

BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden biri olan At Yaylası'nda ormanlık alana bırakılan çöpler, kirlilik oluşturdu.

Bolu'da yoğun olarak kullanılan piknik alanlarından biri olan At Yaylası'nda ormanlık alan çöplüğe döndü. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı Bolu'da, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla çöplük haline geldi. Hayvanların otlamak için kullandığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyaların görüntüsü tepki çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çöplüğe dönen ormandan görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,-

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3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hatay'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ferdane Bilgin'in (40)cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Cenazeye, Bilgin'in yakınları ile sağlık çalışanları katıldı. Bilgin'in kızları, annelerinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Bilgin'in cenazesi, gözyaşları arasında Narlıca Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.