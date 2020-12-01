DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Ölen kadınla yasak aşk yaşadığı anlaşılmasın diye cesedini binanın girişine taşıdı

BURSA'da Yusuf A. (37), kendisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra ölen Nuray Erden'in (32) cesedini, binanın girişine taşıyarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Başkasıyla evli Erden'le yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Yusuf A., yakalanmaktan korkup, kaçtı. Yusuf A., Erden'in cep telefonunu yanına alınca polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Derya EVREN anons-Olay yerinden görüntüler-Apartman sakini ile röportaj-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı-Ölen kadının fotoğrafları-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Yaraladığı kız arkadaşını sosyal medyadan canlı yayınla tehdit etmiş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) bıçakla bacağından yaralayan ve olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Ümit Dumanoğlu'nun olaydan önce sosyal medyadan yaraladığı kız arkadaşı Yılmaz'a küfürler edip, tehdit ettiği ortaya çıktı.Nazilli'de bir GSM şirketinin bayiliğini yapan Ümit Dumanoğlu, iddiaya göre, telefonda kız arkadaşı Rüya Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından bir iş için Diyarbakır'da olduğu öğrenilen Dumanoğlu, geçen 29 Kasım'da saat 15.30 sıralarında Nazilli'ye dönüp kız arkadaşı Yılmaz'ı İstasyon Meydanı'nda bıçakla sağ bacağından yaraladı. Dumanoğlu, olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Dumanoğlu, tutuklandı.'SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINDA TEHDİTLER SAVURDU'Dumanoğlu'nun kız arkadaşıyla telefondaki tartışmalarının ardından saatte 300 kilometre hız yaparak Diyarbakır'dan Nazilli'ye döndüğü ve bunu Facebook sayfasından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. 18 dakikalık görüntülerde, Dumanoğlu'nun kız arkadaşı Yılmaz'a, "İstenmedik bir şekilde Diyarbakır'dan ayrıldım. Allah nasip ederse o Nazilli'ye geleceğim. Geliyorum bekle. Sen benim adımı buraya taşırsın öylemi. Utanmadan bana halen mesaj atıyorsun. Artık sana sonu yaşatacağım. Kralı gelsin şimdi alsın seni. İster emniyete ister devlete git. Bu saatten sonra uyuşturucu satanlara da rahat yok" diyerek tehdit edip, küfürler ettiği de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ümit Dumanoğlu'nun Diyarbakır dönüşü otomobiliyle sosyal medyadan yaptığı canlı yayından görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 85 yaşındaki Mehmet Top, çardaktaki kanepede uyurken çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının, Top'un yanan sigarayla uyuyakalması sonucu çıktığı sanılıyor.Çiftlik Mahallesi, İçmeler mevkisi, Küme Evleri'ndeki Mehmet Top'a ait evin müstakil evin çardağından bugün saat 02.00 sularında alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangına müdahale ederken, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler büyük oranda söndürülürken Top'un uyuduğu kanepede cansız bedeni bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen Top'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Nefes darlığı nedeniyle bir süredir evinin önündeki çardaktaki uyuduğu öğrenilen Top'un sigarayla uyuyakalması nedeniyle yangın çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yanan çekyatın görüntüsü-Evin dışardan görüntüsü

Haber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Test sonucunu evde beklemedi, 14 gün karantina altına alındı

ZONGULDAK'ta, test yaptırdıktan sonra evinde karantina beklemesi gerekirken valiliğe giden Sinan Tonkaz(50), Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması sırasında tespit edildi. Tonkaz, sağlık ekiplerince yurda götürüldü.Zonguldak Valiliği binasına sabah saatlerinde gelen Sinan Tonkaz'ın, HES kodu sorgulamasında Covid-19 testi yaptırdığı ancak sonucu belli olmadan dışarı çıktığı tespit edildi. Test sonucunu evde karantinada beklemesi gereken Tonkaz için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Tonkaz'a süreci evde geçirmesi gerekirken dışarı çıktığını ve bu durumda yurda yerleştirileceği bilgisini verdi. Polis ekipleri de Tonkaz hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı. Tonkaz, bir süre sonra ambulansa alınarak test sonucu çıkana kadar yurtta karantina altına alınmak üzere ambulansla götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sinan Toknaz'ın ambulansa alınması-Ambulansın gitmesi-Valilikten detay

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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İçecek kutusuna sıkışan kertenkele böyle kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde içecek kutusuna sıkışan kertenkele, kutunun kesilmesiyle kurtarıldı.

Alaplı'da esnaflık yapan Davut Açar, iş yerinin karşısında bir kertenkelenin içecek kutusuna sıkıştığını fark etti. Açar, sırt kısmından kutunun ağzında sıkıştığını gördüğü kertenkeleyi kurtarmaya çalıştı. Eliyle kertenkeleyi çıkartamayan Açar, pense yardımıyla kutuyu kesti. Sıkıştığı yerden kurtulan kertenkele doğaya bırakıldı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Açar, "İş yerimin karşısında yolda tıkırtı sesi duyunca bakmaya gittim. Boş enerji içeceği kutusunun içine kertenkele sıkıştığını görünce yardım etmek istedim. Kertenkele sırt kısmında sıkışmış başı içerdeydi. Çıkmak için çırpınıyordu. Bende iş yerimden aldığım penseyle kutuyu keserek kertenkeleyi kurtardım ve doğaya geri bıraktım. İnsanlık görevimi yaptım." dedi.