Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır - Son Dakika

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır

04.12.2020 15:15
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır, System.String[]

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.1 büyüklüğündeki depremin 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin artçısı olduğunu söyledi.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.1 büyüklüğündeki depremin 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, olası 5 üstündeki bir artçı sarsıntının tehlike yaratacağını belirterek, "Depremin büyüklüğü 5.2, 5.3 gibi olursa Bayraklı ilçesi tarafında bulunan ağır hasarlı bazı binaların tekrar hasar görüp yıkılabilmesi söz konusu" dedi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Yunanistan'ın Samos Adası'nda meydana gelen, İzmir'in özellikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimlerinde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi. Bu depremin bölgedeki 4 bin 217'nci artçı sarsıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Samos'ta meydana gelen bir deprem. Bu bölgede artçılar daha birkaç ay sürebilir. Çünkü Türkiye ölçeğinde baktığımızda, 24 Ocak'taki Elazığ depreminin artçıları hala sürüyor. Dolayısıyla 1 yılı geçebilir de. 5'e yakın artçılar beklenebilir. Bunlar can ve mal kaybına yol açacak depremler değil. Büyük ölçekli depremlerde etkileniyoruz, bunlardan değil. İzmir'in kendi faydalarına baktığımızda henüz bir deprem yok. Bir Gümüldür fayının köşesinde 1-2 deprem yoğunluğu var. Bunlar da olağan. Bu bölgede fayların belli oranda etkilenmesi çok olağandır. Ancak bizim faylarımız tetiklenme konumuna geçmedi" dedi.Olası 5 üstündeki bir artçı sarsıntının tehlike yaratacağını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 5.2, 5.3 gibi olursa Bayraklı ilçesi tarafında bulunan ağır hasarlı bazı binaların tekrar hasar görüp yıkılabilmesi söz konusu" diye konuştu.


Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, araştırma, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 5'in üstündeki deprem tehlike yaratır - Son Dakika


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