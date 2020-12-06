Trabzon'da sokaklar boş, çiftçiler üretimde - Son Dakika

– TRABZON'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, çiftçiler ise bahçe ve tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, bu uygulamadan muaf tutulan tarım işçileri ise tarla ve bahçelerde çalışmalarını sürdürdü. Karadeniz Bölgesi'nin çalışkanlıkları ile bilinen kadınların yanı sıra köylere akın edenler de kısıtlamada kendilerine ait tarla, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Özelikle Düzköy ilçesinde zorlu doğa koşullarının hakim olduğu bölgede salgın tedbirleri kapsamında önlemlerini alanlar, tarlalarda ektikleri organik ürünleri tüketiyor, hayvancılıkla uğraşıyor, kimileri de odun yaparak kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.