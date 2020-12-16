DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

16.12.2020 14:25
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Kızların tekme tokat 'erkek arkadaş' kavgası kameradaBursa'da 2 grup kızın, iddiaya göre 'erkek arkadaş' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızların tekme tokat 'erkek arkadaş' kavgası kamerada

Bursa'da 2 grup kızın, iddiaya göre 'erkek arkadaş' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görülen kızların kavgasını ayırmak mümkün olmadı.

Kız kavgası, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. 2 grup halinde parkta buluşan kızlar arasında, 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Birbirlerinin saçlarından tutan ve tekmeler atan kızların kavgası, parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kızlardan bazılarının maske takmadığı görülürken, kavgada sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Görüntü dökümü;-Kızların kavgası

Haber: Abdulselam UĞUR/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık olayına karışan 3 kişiyi Denizli'de yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın 3 ayrı ilçesinde yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık olaylarına karışan 3 şüpheli, Denizli'de JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İhsaniye ve Başmakçı ilçelerinde 3 yaşlı vatandaşın telefonla dolandırılması olayına karışan 3 şüphelinin otomobille Denizli'ye doğru geldiklerini tespit etti. Şehir girişinde dün polis ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, otomobili durdurup içindeki Ali Ç. (56), Şakir A. (43) ve Ahmet D. 'yi (37) gözaltına aldı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 150 bin lira değerinde altın, nakit Euro ve TL para ele geçirildi. El geçirilen altın ve paraların Afyonkarahisar'ın 3 ayrı ilçesinde dolandırılan vatandaşlara ait olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ekiplerine teslim edildi. Yetkililer vatandaşları, telefonla arayıp, kendilerini asker, polis, savcı, jandarma gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp, olaya karıştıklarını iddia edip, para isteyenlere inanmamaları konusunda uyardı.

JASAT, Bursa, Afyon, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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