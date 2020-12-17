DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

17.12.2020 14:01
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı (2) - YenidenANTALYA'da, adliyenin giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, çevrede önlem alıp çalışma başlattı.

Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı (2) - Yeniden

ANTALYA'da, adliyenin giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, çevrede önlem alıp çalışma başlattı. Yapılan kontrolde ruhsat üzerindeki 'AAH' harflerinin plakaya 'AHH' olarak yazıldığı belirlendi. Duruşmaya geldiği öğrenilen motosiklet sürücüsü Mesut D. ise bomba imha uzmanının görünce motosikletine zarar verileceği düşüncesiyle tepki gösterdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Adliyesi binasına giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikleti, şüpheli bulundu. Bunun üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın kamyonete ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, çalışma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve yardımcılarının da olay yerine gelmesinin ardından, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Hassas burunlu bomba arama köpeğinin de getirildiği olay yerinde, özel kıyafetli bomba imha uzmanı da robotla motosikleti kontrol etmek için hazırlıklara başladı. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, adliye önündeki tali yolda da trafik akışı engellendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen adliye personeli, motosikleti bırakan kişinin eşkalini belirledi. Adliye içerisinde yapılan arama sonucunda bulunan paket servis kuryesi Mesut D., adliye dışına çıkarıldı. Motosikletinin başında bomba imha uzmanını gören Mesut D., motosikletinin zarar göreceğini düşünerek polislere tepki gösterdi. Mesut D., güçlükle sakinleştirildi. Duruşmasını kaçırmamak için motosikletini yolun kenarına bırakarak adliyeye girdiğini söyleyen Mesut D.'nin ruhsatı incelendi. Yapılan incelemede, ruhsatta 'AAH' olarak belirtilen motosiklet plaka harflerinin yanlış basım sonucu 'AHH' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Mesut D.'nin GBT sorgusunun ardından motosiklet, detaylı araştırılmak üzere çekici ile otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)--------------Polisin köpekle motosikleti aramasıŞüphelinin polislerle dışarıya çıkartılmasıUzman ekiplerin motosikleti incelemesi Şüphelinin polislerle götürülmesi Adliye dış plan

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------Polislerden görüntüAdliye dış plan görüntüMotosikletin plakasından görüntüMuhabir Alparslan Çınar'ın anonslarıAdliye çevresinden detaylarDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bursa merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 53 gözaltı

BURSA merkezli 3 ilde polisin kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 11'i, adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa,  İzmir ve İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yapan 53 kişiyi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 14 adet ruhsatsız tabanca, 1706 adet fişek, 9 adet av tüfeği, 377 adet av fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 168 adet kurusıkı tabanca fişeği  ve tarihi eser oldukları değerlendirilen 20 adet sikke ile 6 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. 42 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden S.E., R.E., A.Y., P.İ., A.E., A.E., E.D., L.D., H.A., E.D. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosiklet, Antalya, Bomba, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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