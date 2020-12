DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisin bir minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 13 düzensiz göçmen yakalandı, aracın 2 sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da devriye görevi yürüten polis ekipleri, Ticaret Borsası yakınlarındaki çevre yolunda gece ışıkları yanmayan şüpheli gördükleri minibüste yaptığı aramada düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Bazı göçmenlerin araçtan inip kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek, detaylı arama yapıldı. Aramalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 1 Bangladeş, 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Ç.K.A ve H.Ş. de gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltındaki araç sürücüleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

İneği telef olan aileye, Kaymakamlık el uzattı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 3 çocuğu Ailevi Akdeniz Ateşi hastası (FMF), olan ailenin 2 ineğinden biri geçtiğimiz hafta ahırda telef oldu. Maddi imkanları iyi olmayan aileye Erciş Kaymakamlığı, kuru gıda ve para yardımında bulundu.

Erciş İlçesi'nin kırsal Salihiye Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Süreyya Koç, 10 gün önce sabah kalkıp hayvanlara yem vermek için ahıra indiğinde iki inekten birinin telef olduğunu gördü. 3 çocuğu FMF hastası olan Süreyya Koç ile oğlu, ineğin başında gözyaşı döktü. Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri de hemen harekete geçerek ailenin evine gidip sorun ve sıkıntılarını dinleyip, aileye kuru gıda ve bir miktar para yardımında bulundu.

5 çocuk annesi Süreyya Koç, geçtiğimiz hafta gözü gibi baktığı ineğinin öldüğünü belirterek, "Haber alan Erciş Kaymakamlığımız bugün bize kuru gıda ve biraz para yardımında bulundu. Allah devletimizden, kaymakamlığımızdan razı olsun. Bu süreçte hep bizi arayıp, sorarak yalnız bırakmadılar" dedi.

İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 47'nci yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Anma törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen yine hakim karşısına çıktı

ANTALYA'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve geçen ay sonuçlanan davada 621 yıl hapis cezasına çarptıran öğretmen Mahmut Aydın Köksar, bugün bir öğrenciyi daha istismar ettiği gerekçesi ile yine hakim karşısına çıktı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yapılan 12'nci celsede karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplamda 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedildi.

Mahmut Aydın Köksar bugün de aynı mahkemede, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle yine hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Köksar bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, istismar edildiği öne sürülen B.N.A.'nın babası İ.A., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen B.N.A.'nın babası İ.A., olayı 2015 yılının ekim veya kasım ayında boşandığı eşinden öğrendiğini söyledi. Kısık sesle konuşan İ.A.'yı mahkeme başkanı birkaç kez uyararak, konuşmalarını salondaki herkesin duyacağı şekilde yapmasını istedi. Bunun üzerine konuşmasını sürdüren İ.A., şunları söyledi:

"Kızımın velayeti bendedir. Eski eşim bana öğretmenin öğrencileri masa başında toplayarak istismar ettiğini söyledi. Ben de kızımla konuştum. Bana, 'Baba öğretmenin yaptıklarından huylandım. Öğretmen beni taciz etti' dedi. Ben de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Ancak, şikayetime ilişkin belgeyi emniyette bulamadık" dedi.

Söz verilen sanık Mahmut Aydır Köksar ise mahkeme başkasına tepki göstererek, "Siz şikayetçinin ağzından zorla 'taciz' kelimesini almaya çalışıyorsunuz. İddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise oldukça sakin bir tavırla "Taciz kelimesini ben değil, şikayetçi söylüyor" diyerek duruşmayı yönetmeyi sürdürdü. Avukatlar sanığın bu dosyadan tutuklanmasını istedi.

Mahkeme, 26 öğrenciyi istismardan 621 yıl hapisle cezalandırılan tutuklu sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşma sonunda davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları da basın açıklamasında bulundu.

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, daha önce 26 çocuğu istismardan sanığa 621 yıl hapis cezası veren mahkemenin bugün aynı istismarcının başka bir çocuğa karşı işlediği suçun davasını gördüğünü belirterek, "Bugün istismarcı duruşmada rahat tavırlar sergiledi. Mahkeme başkanını da müştekinin ağzından zorla 'taciz' kelimesini almakla itham etti. Fakat baba davanın başından beri çocuğunun istismara ve tacize uğradığını belirtmiş ve ilgili yerlere de şikayette bulunmuştur. Biz çocuklara seslenmek istiyoruz. Çocuklar konuşun. Bu istismarcının eylemlerine maruz kalan diğer çocuklar da konuşsun" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığına atanan Davut Gürkan, görevi önceki dönem il başkanı Ayhan Salman'dan Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen törenle devraldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığına atanan Davut Gürkan, görevi önceki dönem il başkanı Ayhan Salman'dan Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen törenle devraldı. Merinos AKKM'de düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevini devreden İl Başkanı Ayhan Salman'a bugüne Parti ve Bursa adına yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

"TÜM ŞEHRİ KUCAKLAYACAK SİYASET ANLAYIŞIMIZ OLACAK"Görevine başlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin, milletin kendi eliyle yazdığı, kendi bağrından çıkardığı bir parti olduğunu ifade ederek, bu aziz davanın bir neferi olmanın, kendisinin en büyük şerefi ve onuru olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı. Uzun yıllar AK Parti Bursa İl Yönetiminde hizmet veren Davut Gürkan, kendisine tevdi edilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yerinde getirmek için çalışacağını belirterek, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Davut Gürkan, Bursa'da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini söyledi. Bugüne kadar 'ben' değil 'biz' anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk'a hizmetle eşdeğer olarak gören AK Parti'nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu partide beni bu konuma layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti olarak bizler, birlik ve beraberlik içinde büyük bir aileyiz. Bizler biliriz ki, halka hizmet yarışımız bir bayrak yarışıdır. Gün gelir makamlar, görevler değişir ama aynı duygularla bütünün bir parçası olmaya devam ederiz. Vakti geldiğinde her birimiz elini taşın altına koyar, "canla başlaö çalışarak tüm zorlukların üstesinden yine birlikte geliriz. Bu görevi devralacağımı Ayhan Salman'a bu güne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz de devraldığımız bu bayrağı daha ilerilere taşımaya gayret edeceğiz. Her kim bu partiye gönülden katkı koyduysa bizim için kıymetlidir. Çalışmalarımıza aynı ruh ve inançla devam edeceğiz. Azaltmadan çoğaltmanın, bölünmeden bütünleşmenin derdinde olacağız. Bursa bayrağını güzel dalgalandırmak için çalışacağım. Gönüller almak, bölmeksizin bütünlemek, her daim adaletli olmak düsturumuz olmaya devam edecek" dedi.

ALİNUR AKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayhan Salman'a görevde bulunduğu süreçte yaptıklarından dolayı teşekkür ederek "3 buçuk yıldan beri görevini hakkıyla yapan Ayhan başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızın samimiyetle ve gayretle 17 ilçenin tamamında olağanüstü hizmet etme çabasını gördük. İş insanı kimliğiyle Davut Gürkan'ın devraldığı bu bayrağı daha da yukarıları taşıyacağından eminim. İnandığımız davada, inandığımız liderin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti Bursa İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetimleri katıldı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan görevi devren İl Başkanı Ayhan Salman'a teşekkür plaketi hediye etti.