DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

27.12.2020 15:03
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (4) BRANDA, HAYATINI KURTARMIŞElazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası 49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu.

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (4)

BRANDA, HAYATINI KURTARMIŞElazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası 49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, Yakup Şevki Caddesi'nde güçlendirme çalışması yapılan binanın 2'nci katında çalışan ve panikle atlayan Kadir Yıldız'ın, önce giriş kattaki büfenin brandasına çarptığı, hızı düştükten sonra da zemine çakıldığı ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın ayaklarında kırık olduğu belirlendi.

Binanın karşısında iş yeri bulunan Sabri Çağlar, deprem sırasında Kadir Yıldız'ın binada çalıştığını belirterek, "Depremde panik halinde kendini aşağı atıp brandanın üzerine düştü. Oradan da caddenin ortasına geldi. Sağlık ekipleri, arkadaşı alıp götürdüler" diye konuştu.

VALİ YIRIK: TALEP HALİNDE KONTEYNER DESTEĞİ VERECEĞİZDepremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulunan Vali Erkaya Yırık, "Can kaybımız yok şükürler olsun. Deprem anında heyecanla panikle bulunduğu yerden hızla uzaklaşmaya çalışan, merdivenden ayağı kayan, ayağını burkan ve yüksekten birinci ve ikinci kattan atlayan vatandaşlarımızın haberleri peyderpey geldi. Onların da şu an gerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerekse Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Şu an itibarıyla ağır durumu olan yaralımız yok. Hastanelere başvuran sayımız şu an 49. Oturduğu evler ve binalarda etkilenmiş olan vatandaşlarımız var ise özellikle köylerde ve Kavaktepe köyü başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza talepleri halinde konteyner desteği vereceğiz" dedi.

MUHTAR: ÇOK SALLANDIK, ÇOK KORKTUKKavaktepe köyünün muhtarı Talat Öngören ise "Köyümüzde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sadece bazı evlerde çatlak oluştu. Ben ailemle deprem sırasında konteynerde kalıyordum. Çok sallandık ve çok korktuk. Deprem bitince dışarı çıkıp köyü dolaştık. Çok şükür olumsuz bir durum yaşanmadı" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş da deprem sonrası hastaneye 16 başvuru olduğunu aktararak, "Bunlardan biri yüksekten düşme sonucu meydana gelen kol kırığı. Diğer hastalarımızda ise ayak burkulmaları ve incinmeleri şeklinde yumuşak doku hasarı meydana geldi. Hamdolsun, ağır hasarımız ve yaralı durumumuz yok. Hayati tehlikesi olan hastamız bulunmamaktadır. Hepsinin durumu iyi ve müşahede altında" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Kadir Yıldız, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


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