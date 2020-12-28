DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-13

28.12.2020 14:26
DHA YURT BÜLTENİ-13, System.String[]

Kış günü parkta yatarken bulundu, zabıta ve bekçiler destek oldu ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kış günü parkta yatan ve geçimini hurda toplayıp, satarak sağladığını söyleyen Mehmet Bakır'a (63) zabıta ve bekçiler sahip çıktı.

Kış günü parkta yatarken bulundu, zabıta ve bekçiler destek oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kış günü parkta yatan ve geçimini hurda toplayıp, satarak sağladığını söyleyen Mehmet Bakır'a (63) zabıta ve bekçiler sahip çıktı. Parktan alınan Bakır'a yardım ve kalacak için çalışma başlatıldı.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'deki 1926 Parkı'nda yatan kişiyi görenler, polis ve zabıtaya haber verdi. Bunun üzerine parka gelen sivil görevli bekçiler ile Serik Belediyesi zabıta ekipleri, kış günü beton zemine serdiği örtüler üzerinde yatan kişiyi uyandırdı. Ekiplerin kimliğini sorduğu kişi, adının Mehmet Bakır olduğunu ve 1 hafta önce Kahramanmaraş'tan geldiğini söyledi. Bakır, geçimini hurda toplayıp, satarak sağladığını ve parklarda yattığını anlattı.

Ekipler, Serik Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçti. Parktan alınan Mehmet Bakır'a yardım ve kalacak yer için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerle vatandaşın görüşmesiVatandaşın parktan çıkarılmasıVatandaşın götürülmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, son dönemde engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere sık rastlandığını belirterek "Başka illerden gelip dergi, kalem gibi malzemeler satmak için engellilerle ilgili söyleyenlere kimse itibar etmesinler" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras şehir dışından gelip Tokat'ta engellilere yardım adı altında dergi ve gazete satanlara tepki gösterdi. Aras, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.Başka illerden Tokat'ta gelerek engellilerin adını kullanarak bu tür satışlar yapıldığını öğrendiklerini belirten Başkan Ali Aras, "Evlere girerek, köylere giderek engelliler üzerinden rant yapmak isteyenler var. Bunlar tamamen resmi dilenci pozisyonundadırlar. Dernek kurarak il il gezmeleri bizi dernek olarak ve vatandaş olarak rahatsız etmektedir. Üç gündür aldığımız bilgilere göre bu şahıslar dağ köylerine kadar gidiyorlar. En son İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Dernekler Müdürlüğümüz ile görüşmemde bunların izni olmamasına rağmen Tokat'ta apartman apartman gezdiklerini öğrendim. Bu kapsamda şikayetler geldi. Bütün kamu kurum kuruluşlarına ve özellikle Tokatlı hemşerilerime sesleniyorum; başka illerden gelip dergi, kalem gibi malzemeler satmak için engellilerle ilgili söyleyenlere kimse itibar etmesin. Çünkü bu paralar kimlere gidiyor, kimlerden geliyor bilinmiyor. Bilinmeyen yönleri çoktur. Bu paralar hangi kaynaklara aktarılıyor, kimler yiyor bilinmiyor" dedi.

'DEVLETİMİZ YANIMIZDA'

Aras, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve engellilerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek  "Ben yıllardır dernek başkanlığı yaptım. Bir tane dilenen engellimiz yoktur. Çünkü bütün ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Devletimizin eli bütün engellilerimizin üzerinde" dedi.

Mehmet Bakır, Antalya, Zabıta, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika


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