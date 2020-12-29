Antalya'da sağanağın zararı büyük (2) - Son Dakika

Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)

29.12.2020 13:18
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2), System.String[]

102 SU BASKINI YAŞANDI, MAHSUR KALAN 85 KİŞİ KURTARILDIAntalya'da dün öğleden sonra etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında su baskını yaşandı.

102 SU BASKINI YAŞANDI, MAHSUR KALAN 85 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'da dün öğleden sonra etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında su baskını yaşandı. Bulvarlardaki alt geçitlerde alt yapı sistemi tıkanınca onlarca araç yollarda kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Meteoroloji'nin 'Sarı alarm' uyarısı sonrası teyakkuz geçtiklerini belirterek, "Dün akşama doğru şiddetini artıran yağmur sonrası ekiplerimiz 102 noktada su tahliyesi ve kurtarma işlemi yaptı. Araçlarla mahsur kalan 85 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

MENFEZ TIKANDI, MAHALLEYİ SU BASTIKonyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokak'ta dün gece yağmur drenaj kanalı tıkanınca sokak gölete döndü. İtfaiye ekipleri market ve işyerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı. Belediye ekipleri, bugün tıkanan yağmur drenaj kanalını temizledi, sokaktaki sel suları tamamen çekildi. Sokaktaki birçok işyerinin sahibi bu sabah dükkanlarını temizledi.METREKAREYE 158 KİLOGRAM YAĞIŞMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, bölgede en fazla yağışın Antalya merkez, Akdeniz Üniversitesi'nde kaydedildiğini belirterek, "Son 24 saatte 158 kilogram yağış düştü. Hafif yağmur bugün de devam edecek. Çarşamba sabahı yağışlı sistem Antalya'yı terk edecek" dedi.GENÇLER KONYAALTI SAHİLİ'NDE SÖRF YAPTIDağlardan gelen yağmur ve sel suları nedeniyle debisi yükselen Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktada, dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 genç, oluşan küçük dalgalarda sörf yapmaya çalıştı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot da olumsuzluklara karşı denizde devriye görevi yaptı.YAĞMUR, DOLU VE HORTUM BİR ARADA YAŞANDIDün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu ve hortum Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki çok sayıda seraya zarar verdi. Sarıcasu Mahallesi'nde selin dağlardan getirdiği taş ve topraklar seraların içine doldu, etkili olan dolu ise bazı seraların içine kadar girerek yığınlar oluşturdu. Ürünleri zarar gören çiftçiler ise bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini ve canlarını zor kurtardıklarını söyledi.Recep Özdeş (35), "Yağmurla beraber dolu ve fırtına geldi. Gördüğünüz gibi sel seranın içinden geçti" dedi. Salih Karatekin (66), "Akşamüzeri 17.30 ile akşam ezanı arasında aniden oldu. Böyle bir şey görülmemiştir. Memleketimizde bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100- 150 kilogram yağmur yağdı. Aşırı derecede sel geldi. Dolu ile beraber" diye konuştu. Cemali Bilkay (39), "Akşam ezanından önce afet oluştu. Çok şiddetliydi. Göz gözü görmüyordu. Dağdaki taşı toprağı seranın içine doldurdu. Ömrümde böyle bir şey görmedim. İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Dehşet bir şeydi" dedi.'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'Döne Bilkay (35), "Canımızı kurtardığımıza şükrediyorum. Allah'ımıza binlerce şükür. Evde mahsur kaldık. Çocuğum çok şiddetli ağladı. Dışarı çıkamadık. Çok yağdı. Hayatımızda böyle bir şey hiç görmedik. Yukarıdan güldür güldür geldi. Naylon topunu evin kapısına dayamasak gittiydik. Canımızı zor kurtardık. Gidecek bir yerimiz yok. Arabaya binelim dedik, binemedik. Kaçacak yer aradık" diye konuştu. Mehmet Özdemir de (38), "Dağın suyu seramızın içinden geçti. 15- 20 dakika çok şiddetli bir yağış oldu" dedi.ÜRETİCİLER GÖZYAŞLARIYLA ANLATTISerası zarar gören Hatice Kocacık, "Evin içindeydim, komşularım gelip beni kurtardı. Gece çıkamadım, sabah olunca baktım her yer yıkılmış. Sigorta yaptıramadık. 6 dönüm arazimiz yerle bir oldu. 50 bin liralık zararımız var. Bundan başka gelirimiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Üretici Süleyman Kocacık ise, 1997 yılında yine bir hortum felaketi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kocacık, "Burada hortum olayları çok oluyor. Seralarımız yerle bir oldu. Yeniden onaracak maddi gücüm yok. En az 200 bin lira zararım var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Allah bundan kötüsünü göstermesin" diye konuştu.Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)

Kahramanmaraş, Piyade, Şehit, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sağanağın zararı büyük (2) - Son Dakika


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