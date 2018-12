Dha Yurt Bülteni-14

Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu...

Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)



1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI



Antalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



---------------



Simge Yıldız'ın cesedinin morgdan alınması



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



===================================================



2)ASKERİ ARAÇ SEYİR HALİNDE ALEV ALDI



TEKİRDAĞ'da Beşiktepe kışlasından çıkış yapan askeri sivil araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç, kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait askeri sivil araç, Beşiktepe kışlasından çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün kenara çekip içinden indiği araca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Yanan askeri araç



-Aracı söndürmeye çalışan itfaiyeciler



-Olay yerindeki polis ekipleri



-Kullanılamaz hale gelen araç



-Detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



====================================================



3)9 İLDE 109 KİŞİ DOLANDIRAN ŞAHIS, KAYMAKAMLIK BİNASINDA İNTİHARA KALKIŞTI



BURSA'nın Kestel ilçesinde Kaymakamlığın terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A. (35), 2 saat süren ikna çabasıyla indirildi. Kendisini simitçi olarak tanıtan ve devletin kendisine bakmadığından şikayet eden İbrahim A.'nın, 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu öğrenildi. Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde Kaymakamlık binasına gelen İbrahim A. (35), yetkililere simitçi olduğunu ve devletin kendisine bakmadığını, borçlarını olduğunu söyledi. Yetkililerin, sıraya girip dilekçe doldurmasını istemesıyle deliye dönen İbrahim A., Kaymakamlık binasının terasına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Vatandaşlar ve kaymakamlık çalışanları durumu polisi itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın altına minder açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. İbrahim A., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saat sonra ikna edilelerek indirildi. İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde, 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu ve simitçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar, intihara kalkışan İbrahim A.'yı görüntülemek için birbirilye yarıştı. Onlarca kişi, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntülemeye çalışırken polis ekipleri, meraklı vatandaşları uzaklaştırdı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Vatandaşlardan sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntüler



-Terastakı İbrahim A.'dan görüntüler



-Meraklı vatandaşların çekim yapması



-İbrahim A.'nın sarkması ve ekip otosuna götürülmesi



HABER VE KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=====================================================



4)APARTMAN ÖNÜNDEKİ AĞAÇLARI KESEN SANIĞA 5 AY HAPİS CEZASI



İZMİT'te bir apartmanın çevresinde bulunan meyve ağaçlarını tırtıl sardığını iddia ederek kesen Abdullah Kahveci'ye, 'Dikili ağaca zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verildi.



İzmit Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak'ta bulunan Asilkent Apartmanı'nda oturan Burhanettin Keser, 18 yıl önce apartman çevresine çeşitli meyve fidanları dikti. Geçen yaz ağaçları tırtıllar bastığı gerekçesiyle apartman sakinlerinden Abdullah Kahveci, 17 meyve ağacından 15'ini iddiaya göre kesti. Burhanettin Keser komşusu Abdullah Kahveci hakkında ağaçları kestiği gerekçesiyle dava açtı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Abdullah Kahveci'ye 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, cezası ertelendi. Ağaçlarını kesen komşusundan şikayetçi olduğunu söyleyen Burhanettin Keser, "Apartman çevresine 2000 yılında meyve ağaçları diktim. Bu ağaçlar 17-18 senelik meyve veren ağaçlar olmuştu. Aralarında şeftali, ceviz, hurma gibi çeşitli ağaçlarımız vardı. Toplamda 17 tane ağaç vardı, 2 tanesini kesilmekten zor kurtardım, canımı koydum ortaya. Balta ve testereyle üzerime saldırdığı halde 2 tane ağacı kestirmedim. 2017 yılında 15 tane ağaç kesti komşum, fakat kendisi mahkemede 2 tane ağaç kestiğini söylüyor ve yalan söylüyor. Hatta şahitleri de yalan söylüyor. 5 ay hapis cezası aldı. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar, kesilen ağaç başına 70 lira birim fiyatı biçmişler ve mahkeme hapis cezasını iki ağaç kestiği gerekçesiyle paraya çevirip 140 lira adli para cezası kesildi. Ağaçlarda tırtıl var evlere tırtıl doluyor diye bahane etti, sonradan mahkemede tırtıl değil de ağacın dallarının evin camına geldiği için kestiğini söyledi. O dönem ağaçlarda kesinlikle tırtıl yoktu, olsaydı ben kendim ilaçlardım zaten onları. Ben ağaçlara bakardım, bakımını yapardım her zaman, bir tane bile tırtıl yoktu ağaçlarda, yalan konuşuyor komşum. Verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum bir üst mahkemeye de başvurarak şikayet edeceğim." dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Burhanettin Keser ile adliye önünde röp



-Ağaçların kesildiği yerde röp ve kesilen ağaçların bulunduğu yerden detaylar



Haber.Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KOCAELİ/DHA



==============================================



5)KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİ ALAMAYAN VATANDAŞLAR ARAZİLERİNİ GERİ İSTEDİ



İZMİR- İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa'daki bölümü yapılırken, bazı vatandaşların tarlaları kamulaştırıldı. Acele kamulaştırma yöntemi ile yapılan işlemlerin ardından, araziler için değerinin altında bedel tespiti yapıldığını belirterek dava açıp kazanan vatandaşlar, yıllardır bu paraların ödenmediğini belirterek tepki gösterdi. İzmir-İstanbul Otoyolu yapılırken, Kemalpaşa'nın Ulucak ile Çamlıbel mahallelerinden geçen bölümü için, 2013 yılında acele kamulaştırma kararı çıktı. İlçeye bağlı Ansızca, Ulucak, Kuyucak, Yenmiş, Sütçüler, Akalan, Çambel mahallerindeki tarım arazilerinin bir kısmı, kamulaştırıldı. Vatandaşların arazileri, metrekare başına 7 lira ila 15 liraya bedel belirlendi. Hesaplarına yatırılan bu bedelleri çok düşük bulan vatandaşlar dava açtı. Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davalarda, kamulaştırma bedelleri arttıran kararlar verildi. Mahkeme yeni belirlenen bedeller ile arada oluşan kamulaştırma farkının davacı vatandaşlara ödenmesine karar verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, duruşmada, ödeme yapmak için ek süre istedi. Ancak arazileri kamulaştırılan vatandaşlar hala paralarını alamadı.



'YOL AÇILDI AMA BİZ PARAMIZI ALAMADIK'



İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kemalpaşa'dan Saruhanlı'ya kadar olan 40 kilometrelik bölümünün hizmete girdiğini, ancak kendilerinin hala para alamadığını söyleyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Bugün sabah saatlerinde Yenmiş Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve ödemelerin artık yapılması gerektiğini dile getirdi. Artık arazisini geri istediklerini söyleyen vatandaşlardan Halil Savran (59), 26 dönüm tarlasından 6 dönümünün otoyol için kamulaştırıldığını belirtti. Savran, "İlk etapta metrekare başına verdikleri rakam 7 liraydı. Açılan davaların ardından mahkeme 33 lira verilmesini istedi. Şimdi de paramı alamıyorum. 6 yıldır bekliyorum. Yatırmıyorlar, hep erteliyorlar. Zeytin ve kiraz bahçem vardı. Arazimi geri istiyorum. Cumhurbaşkanımız 'Gecikmiş adalet, adalet değildir' diyor. Bu mu yani adalet? 6-7 yıldır bekliyoruz" dedi.



'BİZİ ARTIK OYALAMASINLAR'



Vatandaşlardan Mehmet Şevik (75) de, "Bizim ya paramızı, ya da arazimizi versinler. Her şey için para buluyorlar. Zeytin vardı arazimde, bununla geçiniyorduk" diye konuştu. Köylülerden İsmail Savran (52) ise 6 yıldan beri beklediğini, herkesin paraya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Savran, "Biz köylüyüz, tarla yoksa biz de yokuz. Yapılması gereken neyse artık yapılsın. Yapabiliyorlarsa tarlalarımızı versinler. Tarlalarımızın kaç dönümünü aldılarsa geri versinler, kabulümüzdür. Ama kalkıp da bizi oyalamasınlar. Yazık günahtır. Biz de ekmek için koşturuyoruz. Gelip burada kurdele kesip kesip gitmesi çok kolay. Kes kurdeleyi git. 'Biz yol yaptık.' Öyle bir şey yok. Yol yaptılarsa parasını versinler. İnsanların tarlalarını talan ederek çekip gitmesinler" diye konuştu.



'HİÇ ARAZİM KALMADI'



Mustafa Ömür adlı köylü de "20 bin metrekare arazimiz vardı. Tam ortadan ikiye böldüler, 4 bin 400 metrekaresini kamulaştırdılar. Ama parayı ödemeye kimse yanaşmıyor. Herkes çekip gitti" dedi. Halil Hayır (50) da, "15 dönüm arazimin tamamı kamulaştırıldı. Hiç arazim kalmadı. Hayvancılık ile uğraşıyordum. Kiraz ve zeytinlerim vardı. Elimizden bu yerleri düşük ücretlerle aldılar. Ben ne Bağkur primini ödeyebiliyorum ne de geçimimi sağlayabiliyorum. Devletin bu işe el atmasını istiyoruz. Yapılan şeyler güzel ama dönün de bizim halimize bir bakın. Ben şimdi ne kendime bakabiliyorum ne geçimimi sağlayabiliyordum. Şimdi hayvanım var yem alamıyorum, eşimi hastaneye götüremiyorum. Bir paket sigaraya benim arazimi aldılar. Şu anda elimden her şeyimi aldılar, paramı da vermediler. Kime gideyim" diye konuştu. Yenmiş Mahalle Muhtarı Doğan Kara da, vatandaşların kendilerine gelip şikayetlerini ilettiğini kaydetti.



'HERKESİN DAVASI BİR LOKMA EKMEK'



DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de, vatandaşlara destek verdi. Devletin bu mağduriyeti bir an evvel gidermesi gerektiğini söyleyen Karakülçe, "Kemalpaşa önemi bir yer. Kirazın ilk yetiştiği yer. İncirin, üzüm en güzellerinin olduğu yer. Böyle bir yerde yüklenici firmaların paralarını peşin ödüyorsunuz, halka otobanı anında açıyorsunuz, parası olmayanı yoldan geçirmiyorsunuz ama vatandaşa olan borcunuzu ödemiyorsunuz. Mağduriyet yaratıyorsunuz. Bu insanlar bu memleketin efendisi. Herkesin davası bir lokma ekmek" dedi. Vatandaşlar, yaptıkları açıklamaların ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Mahalle sakinlerinin otoyolda toplanması



-Kamulaştırılan tarım alanların görüntü



-Vatandaşların açıklamaları



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



=================================================



6)BAŞINDAN 9 SAÇMA ÇIKARILAN KEDİ HAYATA TUTUNDU



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, tedaviyle yaşama döndürüldü. Başından 9 saçma çıkarılan kediye 'Umut' adı verildi. Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi. Başından vurulan ve ölmek üzere olan kediyi hemen ameliyata alan barınak görevlileri, isabet eden 9 saçmayı çıkardı.



Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'nde 15 gündür tedavisi devam eden ve ameliyat izlerinin de kaybolmasıyla sağlığına kavuşan kediye, barınak görevlileri tarafından 'Umut' adı verildi. Umut kediye, sıcak bir yuva arama çalışmasına başlanıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Kedi mama yerken görüntüler (Cep telefonu)



HABER: Mithat ABAKAN- KAMER: MANAVGAT (Antalya),



=======================================



7)POLİSİN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLARINI YAKALATTI motosiklet hırsızlarını yakalattı



kOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen şüpheliler polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olay İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Otopark olarak kullanılan meydan içerisinde çalışır vaziyetteki bir aracın içerisindeki 5 kişiden şüphelenen İzmit İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şahıslara kimlik sorgusu yaptı. Bu sırada otomobilin yanındaki düzkontak yapılmış haldeki motosikleti farkeden ekipler, araç içerisindeki H.E.(18), S.K (18) ve yaşı küçük çocuklar E.E., R.Ö., M.N.Ç., ve E.E.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin Başiskele Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahallelerinden farklı zamanlarda 3 tane motosiklet çaldıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan S.K. ve E.E.'nin daha önce de motosiklet çalmak suçundan 30'un üzerinde suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.K., H.E., E.E., R.Ö. ve M.N.Ç. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Zanlıların adliyeye çıkışı



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gribe Yakalanmamak İçin Soğan Kebabı Yiyorlar

İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Kişi, 109 Suçtan Aranıyormuş

Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu

Magandalar Köpekleri Kemerle Dövdü