Dha Yurt Bülteni -14

Vali Sonel, mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgedeTUNCELİ Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Munzur Vadisi 'nde mağarada gizlenen teröristlere yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini, operasyon bölgesinde ziyaret etti. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Munzur Vadisi'nde yürütülen operasyon bölgesini ziyaret etti. 13 Aralık 'ta başlatılan operasyonla son olarak dün jetlerin bombalamasıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin barındığı mağaraya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Vali Sonel, onlarla bir süre sohbet edip çay içti.Hatay 'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (ek) (36) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.Olay, dün akşam Piri Reis Mahallesi 273 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Mahmut K., sokak üzerinde bacaklarından vurularak, yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrededeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis , şüphelinin Süleyman T. olduğunu tespit etti. Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Süleyman T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Süleyman T.'nin polisteki ifadesinde, "Suriye uyruklu mültecinin uyuşturucu madde sattığını duydum. Mahallede görünce dayanamadım, o yüzden böyle bir olay gerçekleştiö dediği öğrenildi. Süleyman T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir 'de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildiESKİŞEHİR,- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'daki aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi'ne götürüldü.Görüntü dökümü:-Polis kamerasından;-TIR dorsesinde yapılan aramadan,-Gizli bölümün kapağının açılması ve içerisindeki sigaraların çıkarılmasıHaber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA============================TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı: En azı veriyoruz, en çoğu istiyoruzTÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin , " Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En azIa veriyoruz, en çoğu istiyoruz" dedi.Beraberindeki heyetle birlikte Hatay Gazeteciler Cemiyeti 'nde açıklamalarda bulunan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret tespit çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Türkiye bugünlerde her sene olduğu gibi asgari ücreti tartışıyor. Adı ne kadar yanlış, ne kadar itici. Ücreti verirken asgari ama, işçiden bir iş isterken azami iş istiyoruz. En az veriyoruz, en çoğu istiyoruz, bütün zor şartlarda çalıştırma düşüncesi maalesef Türkiye'de ve bütün bunların olduğu yerde de sendikaların başka başka problemleri var. Sendikanın problemi yurt dışında gezmek, lüks restoranlarda, salonlarda, otellerde toplantı yapmak falan değil. Sendikanın işi, işçinin yaşadığını, işçiyle beraber yerinde görmek" dedi.KOMİSYON YANLIŞAsgari ücret tespit Komisyonu'nun yanlış olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu:"3 kişi var, üçünün de asgari ücretle geçinmek gibi bir sıkıntısı yok, çok ciddi gelirleri var ve bu insanlar asgari ücreti belirleyecek yerde buluşuyorlar. Halbuki asgari ücret sıkıntısını belirleyecek kişilerin, o hayatı, o şartlarda, o fiyatlarla yaşamaya bir çabalaması lazım. Bunu anlamaktan çok uzak oldukları için de bugünlerde konuşulan rakamlar. Taşerondan kadroya geçenler için asgari ücretin altında kalma gibi bir riskle karşı karşıyayız. Türkiye'de enflasyon döviz bahanesiyle ciddi anlamda arttı. Fakat işçinin zammı, taşerondan kadroya geçenler için yüzde 4 sınırlandırıldı. Yarın Türkiye o kadar komik bir duruma düşecek ki; asgari ücret tespit edilecek. Ama işçinin aldığı ücret, asgari ücretin altında kalacak. Mumcular Barajı'nı besleyen dereye kaçak su bendi yapılmışMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajını besleyen derelerden birinin üzerine kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinde son 3 yılda düşüklük dikkat çekerken, bölgenin yağmur almasına rağmen su seviyesindeki oranın yükselmemesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve DSİ yetkilileri sorunun kaynağını araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu dışında Karaova bölgesininde tarımsal su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yağmur suyu taşıyan derelerde inceleme yapıldı. İncemeler sonucunda, su seviyesi zaman zaman yüzde 5'in altına kadar düşen Mumcular Barajı'nı besleyen derelerden birinde kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.Kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığı öğrenilemeyen taşlarla örülmüş kaçak su bendi ile ilgili yasal işlem başlatıldı. MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek, kaçak su bendinin birin an önce yıkılması gerektiği bildirildi. İncemeler sonucunda, su seviyesi zaman zaman yüzde 5'in altına kadar düşen Mumcular Barajı'nı besleyen derelerden birinde kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.Kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığı öğrenilemeyen taşlarla örülmüş kaçak su bendi ile ilgili yasal işlem başlatıldı. MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek, kaçak su bendinin birin an önce yıkılması gerektiği bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Mumcular Barajı'ndan görüntü-Kaçak su bendinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: BODRUM (Muğla),=============================