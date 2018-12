Dha Yurt Bülteni-14

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ülkenin ekonomisini terörle beraber terbiye etmeye çalışanlara karşı mücadele verildiğini belirterek, "Ne söylerlerse söylesinler. Bu teröristlerin dirisinin de peşindeyiz, ölüsünün de peşindeyiz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın danışma meclisi toplantısına katıldı. İzmit'teki Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Soylu, salonun sıcak olması nedeniyle konuşması sırada, "Ceketimi çıkarabilir miyim?" diye izin isteyerek sahnede ceketini çıkardı. Soylu, "Polisimiz, askerimiz, jandarmamız, korucumuz, kaymakamımız, valimiz, her birinin, bu milletin bu asil duruşuyla beraber, hep birlikte bu noktaya geldik. Merak etmeyin, çoğu gitti azı kaldı. Hiç endişe etmeyin. Bu milleti terörle beraber, bu ülkenin ekonomisini terörle beraber terbiye etmeye çalışanlara karşı bu millet topyekun bir mücadele vermektedir. Geçen gün Tunceli'de bir mağarada kıstırdılar teröristleri. Tam 9 gün boyunca o mağaranın önünden ayrılmadılar. Sesle çağırdılar, 'Çıkın dışarı' dediler. İçeri girmeye çalıştılar, içeriden silahla cevap verdiler. Ondan sonra gereğini yaptılar. Mağaranın ağzını kapatıp, hem karadan hem de havadan oradaki tüm teröristleri, her birini etkisiz hale getirdiler. Geçen gün, Diyarbakır Hani'de, çok uzun zamandan beri peşinde olduğumuz bir teröristle tesadüfi bir şekilde karşılaşan, oradaki terörle mücadele şube müdürlüğündeki kardeşimiz Nazım Tuncer, iki kız evladı var, şehit oldu. Annesi bana cenazede, 'Bunlar bitti galiba ha?' dedi. Dedim ki, 'Ana bize gerek kalmadı. Senin kahraman evladın, kendi intikamını da kendisinden önce şehit olan evlatlarımızın intikamını da bu pisliklerden aldı'. Bu sabah, Nazım'ın etkisiz hale getirirken şehit olduğu 2 teröristten birisinin leşini, kahraman jandarmamız aradı, buldu, gömüldüğü yerden çıkarttı. Bilmenizi istiyorum. Ne söylerlerse söylesinler. Bu teröristlerin dirisinin de peşindeyiz, ölüsünün de peşindeyiz" dedi.



'FESTİVALDE ÇOCUKLARIMIZI KANDIRIP DAĞA GÖTÜRECEKLERDİ'



Terörle mücadele konusunda bilgi veren İçişleri Bakan Soylu, "Terörle mücadelede bir taraftan lojistiğini, bir taraftan finansmanını, bir taraftan onlara destek olan sözde sivil toplum örgütlerini ve terörün siyasi kolu olan partilerin her birini aynı anlamda değerlendirerek devam ediyoruz. Neymiş, belediyeler görevden alınmayacakmış. Devletin, hazinenin parasını belediyeye gönderdiğimiz parasını Kandil'e aktaran, onu oradan silah olarak evlatlarımıza ve ülkemizin birliğine çeviren bu belediyeler görevden alınmayacakmış, onlar millete hizmet ediyorlarmış. Hiçbir yere hizmet ettikleri yok. Ağrı'da belediye başkanı olarak sosyete bir adam getirmişlerdi. Biz Ağrı'da belediyeyi devraldığımız zaman bir belediyenin arabasında 400 haciz vardı. Neden? Çünkü borçlar ödenmeyecek. Yapılan işlerin parası ödenmeyecek, paralar dağa gidecek. Bütün bunların yanı sıra, festival düzenleyeceklerdi. 12-13-14 yaşında çocukları, gençleri, genç kızlarımızı alacaklar, o festivalde kandıracaklar. Analarının dizinin dibinde durması gereken evlatlarımızı, alıp dağa götüreceklerdi. Kandil'e götüreceklerdi. Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a götürecekler. O 14 yaşındaki kızlarımızı alacaklar, onlara meze gibi sunacaklar. Taciz ettirecekler, tecavüz ettirecekler. Ondan sonra da tekrar kendi annelerinin, babalarının yanlarına dönmelerine müsaade etmeyecekler. Ey cici Avrupa, sevsinler sizi. Kadın haklarından, çocuk haklarından bahseden Avrupa. Bütün bunları önünüze koyduk. Hem de ispatlarıyla ve delilleriyle beraber önünüze koyduk. Bir tek söz söylemediniz. Mecliste, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'nin milletvekilleri, kadın hakları gündeme geldiği zaman, hiçbir zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Ama Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu politika, ortaya koyduğu siyaset ve gerçekleştirdiği iradeli kararları, şimdi orada yaşayan çocuklarımızı dağa götürmeye çalışanlara büyük bir engel koydu. Büyük bir set koydu. Şimdi o çocuklarımız okullarında okuyorlar" diye konuştu.



Fırat Nehri'nin doğusunda yapılması planlanan operasyonla ilgili de konuşan Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Şimdi önümüzde Fırat'ın doğusu da var, Fırat'ın batısı da var. Önümüzde terör örgütleri ile mücadele var. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü, Fırat'ın doğusuna da, Fırat'ın batısını da, Kandil'i de, her yeri bütün terör örgütlerinden temizleyebilecek bir güce, bir kudrete sahiptir. Ama bunun için bize 24 Haziran seçimlerinden sonra bambaşka bir güç daha lazım. Çok kuvvetli bir güç lazım. Bakın, Cumhur ittifakının ortaya koyduğu sinerjiyi 31 Mart'tan sonraya da hep birlikte taşımalıyız. Onun için Ak Parti elinden gelen bütün gayreti ortaya koymalı. Bütün mücadeleyi ortaya koymalı" dedi.



OTOMOBİL, OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI







AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.00'de sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Hasan Kocatürk (50) yönetimindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, kavşakta Nazmi Çelik'in (37) kullandığı 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çarpıp yaklaşık 80 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kocatürk ve yanında bulunan Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otobüsün ön iki lastiğinin patlaması sonucu bir süre yolun kenarında bekleyen yolcular, yakındaki dinlenme tesislerini götürüldü. Lastikler tamir edildikten sonra yollarına devam edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



ARACIYLA PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPIP HAYATINI KAYBEDEN TAKSİ ŞOFÖRÜ, TOPRAĞA VERİLDİ



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Durmuş Uluçay (52), son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi'ne müşterisini bıraktıktan sonra Nazilli'ye dönmek için hareket eden evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uluçay yönetimindeki 09 T 2006 plakalı taksi, yola ters yönde park eden 20 VB 050 plakalı TIR'a ön tarafından çarptı. Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Ulçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Uluçay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak memleketi Nazilli'ye getirildi. Nazilli Koca Camide öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Uluçay, Eğriboyun Mezalığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, geçtiğimiz Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç, MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Siyasi Parti ilçe Başkanları ilçede görev yapan taksi şoförleri, Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı (2)



VANALARI ÇALAN KİŞİNİN DÜN GECE YAKALANAN HIRSIZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Düzce'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen nehrinde görünen kirliliğe eski devlet hastanesinin fuel oil tanklarının vanalarının çalınmasının neden olduğu belirlenirken, vanaları çalan kişinin dün gece yakalanan Z.K. olduğu tahmin ediliyor. Dün gece atıl durumdaki hastaneden hırsızlık yaparken yakalanan Z.K.'nın polisi görünce 17 adet demir doğrama ile 3 adet vanayı atarak kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Bulunan vanaların tankerlere ait olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor.



Adliyeye sevk edilen Z.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



ATIK MATERYALLERDEN YAPTIKLARI MÜZİK ALETLERİYLE KONSER VERDİLER







MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında belediye temizlik ekipleri, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.



Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde, belediye temizlik işleri ekipleri atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.



Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 16 personel, plastik çöp konteynırı, atık cam-pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. Yerel sanatçılardan tarafından 10 gün süreyle eğitim alan personel, bugün saat.18.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı.



Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde Gidelum' şarkısını müzik aleti yaptıkları atık materyallerle çalarak söyledi. Meydanı dolduran binlerce kişi alkışlarla destek vererek müziğe eşlik etti. 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basa da fistan giyemem aman' türküsünü söyleyen personel oyun oynayarak kalabalığı coşturdu. '"Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman" Türküsünü çevirerek', Çevremizi temiz tutalım aman, yerlere çöp atmayalım' sözleri ile değiştirip söylediler.



Atık materyallerle çeşitli hareketli müzikler çalan temizlik ekipleri, son olarak vatandaşlardan gelen istek üzerine 'Hayde Gidelum' şarkısını kalabalıkla birlikte söyleyerek etkinliği sonlandırdı.



Konser sonrası sahnede açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Bir ay süreyle kültürlerin buluşması adı altında yeni yıl festivali yapıyoruz. Amacımız hem şehrimizi canlandırmak hem de sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise Marmarisimizi sanat ve kültürlerin buluşması şehri haline getirmektir. Çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillerimize yaşanılabilinir bir ortam bırakmak için atıklardan müzik aleti yaparak farkındalık yaratmak için konser veren personelime teşekkür ederim" dedi.



Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Bizim tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilinir bir doğa ve çevre bırakmaktır. 16 personelim on gün gibi kısa bir sürede atıklardan müzik aleti yapıp eğitim aldı. Müzik aletleri konusunda hiçbir becerisi olmayan mesai arkadaşlarım azimle bir ilki başardı. Buradaki başarı doğa içinde olmalıdır. El birliği ile doğamıza ve Marmaris'imize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



