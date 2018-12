Dha Yurt Bülteni-14

1)5 KATLI LÜKS YAT ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ve yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, Ege Denizi 'ne doğru yol aldı. Römorkörler eşliğinde Romanya 'nın Tulcea Limanı'ndan Norveç 'in Sovik Limanı'na giden ve yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, Marmara Denizi 'nden bugün saat 12.00'de Çanakkale Boğazı 'na giriş yaptı. Saat 13.30'da Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu 'nu dönen lüks yat, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen lüks yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ' Türkeli ' ile 'Kurtarma-1' römorkörü ve Antigua bayraklı 'Centaurus' römorkörü tarafından çekilerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta, odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor.Görüntü Dökümü----------------------Çanakkale Boğazından geçen lüks yattan genel ve detay görüntüler.-Römorkörlerden görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===================================================2)'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİNLER' DİYE ÖRDÜKLERİ ATKI, BERE, ELDİVENLERİ DAĞITTIMERSİN'de gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerle adından söz ettiren Mezitlili kadınlar kırsal kesimde yaşayan çocuklara ördükleri atkı, bere, eldiven ve kazak dağıttı. Mezitli Belediyesi Örgü Evi'nde faaliyetlerde bulunan kadınlar, kırsal kesimde yaşayan çocuklara ördükleri atkı, bere, eldiven ve kazak dağıttı. Doğlu Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtıma kadınlar büyük ilgi gösterdi. Şehit İbrahim Doğan Meydanında toplanan çocukların mutluluk çığlıkları, duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı programa, 'Çocuklar üşümesin ve hasta olmasın' diyerek geliştirdikleri projenin Mezitli Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Mezitli Örgü Evi kadınları, "Çocuklarımızın kış mevsimini sağlıklı şekilde geçirmesi hedefiyle farkındalık ortaya koyacak bir işe imza attık" dedi.Daha önce Tunceli 'nin Hozat ilçesinde köy çocuklarına ördükleri atkı, eldiven, kazak ve bereleri gönderdiklerini ifade eden kadınlar, "Hiçbir çocuğumuz üşümesin istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde imkanı bulunmayan kırsal kesimde ki çocuklarımıza ördüğümüz atkı, eldiven, kazak ve bereleri ulaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ördüğümüz atkı ve bereleri dağıtmak istiyoruz. Biz zamanımızı böylesi yararlı bir iş ile değerlendirirken, kırsal kesimdeki vatandaşlarımızla da diyalog imkanı buluyoruz" diye konuştu.ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIKMezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan 'ın eşi Sembol Tarhan'ın, yıllardır kendi eliyle ördüğü kıyafetleri gizlice kırsal kesimde ulaştırdığına tanık olduklarının altını çizen kadınlar, şunları söyledi:"Sembol hanımın bu örnek davranışı hepimizi etkiledi. Onun kimseye hissettirmeden gizlice başlattığı bu işi biz kampanya haline getirerek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. Sağ olsunlar. Çok sayıda sivil toplum örgütümüzün yanında Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da büyük destekler verdi. Bazısı örgü örerek, bazısı da yün bağışlayarak kampanyamızın büyümesinin önünü açtı. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinci görmek ve onların bir nebze de olsa ısınmasına vesile olmak son her şeye değer"KADINLARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRIYORLARMezitlili kadınların duyarlılığını ve sesini artık bütün Türkiye 'nin bildiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınların el attığı işin mutlaka başarıyla sonuçlandığını söyledi.Görüntü Dökümü-----------------------Dağıtımın yapılacağı çocuklar toplu halde-Kadınlar çocukları giyindirirken-Çocuklardan genel ve detay-Kadınlar çocuklarla konuşurken-Çocukların mutluluk tepkileri-İki kadınla röp .(BOYUT: 493,61 MB) (SÜRE: 04,20 dk)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==================================================3)DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN SURİYELİLER KURTARILDIHATAY'ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı.Olay, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Babatorun Mahallesi ile Yolağzı Mahallesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6'sı çocuk 13 Suriyeli soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi. Altınözü'nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.BEBEĞİ NEFESİYLE ISITTISoğuktan donmak üzere olan Suriyelileri bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım kendi parkalarını verdi. Bazıları bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Donmak üzere olan Suriyeliler çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.Görüntü Dökümü--------------------------Jandarmanın Suriyeli çocukları battaniyeye sarılı halde kucaklarında taşımalarıDonma tehlikesi geçiren Suriyeli kadınJandarma ve sağlık ekibinin görüntüsüAmbulansa alınan Suriyeli çocuk ve kadınAmbulansın ve ekip araçlarının görüntüleriSÜRE: 01'20" BOYUT: 150 MBHaber-Kamera: Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ,( Hatay ),===========================================4)ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 33 GÖZALTIESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonuna, aralarında Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de bulunduğu 160 polis katıldı. Operasyon kapsamında, 10 eve baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği ile drone da kullanılan operasyonda 11'i satıcı, 22'si içici olan 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin maddesi ile 33 ecstasy, 24,5 subaxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kurusıkı ve 3 şarjör ele geçirildi.Şüphelilerden 22'si, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin ise sorgularının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.Görüntü Dökümü------------------- Polis kamerasından;-Ekip araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışları,-Özel haraket polislerinin evlere baskın yapması,-Evde yapılan aramalar ve ele feçirilen uyuşturucunun görüntüleri bulunuyor.)Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHABoyut: 445.52 MBESKİŞEHİR, -