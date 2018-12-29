Dha Yurt Bülteni -14

Bakan Turhan: Demir yolu sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruzGaziantep'te çeşitli incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için...

Bakan Turhan: Demir yolu sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz



Gaziantep'te çeşitli incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz" dedi.



Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Turhan burada Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Turhan, demir yolu konusunun Türkiye için geçmişten gelen önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle, demir yolu konusu devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demir yolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demir yolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye genelinde yüzde 45'ini tamamladık. Bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız bunu belirli illerle bırakmayacak" diye konuştu.



'GAZİANTEP HAVAALANIMIZIN ILS CİHAZI MEVCUT VE ÇALIŞMAKTA'



Gaziantep Havalimanı'nın mevcut durumu ile ilgili de değerlendirme yapan Bakan Turhan şunları söyledi:



"Gaziantep Havalimanı'nda terminalleri büyütüyoruz. Diyarbakır'dan sonra Gaziantep Havalimanımızda körüklü tüneller ile yolcularımız direkt olarak terminalden uçağı binme fırsatı yakalayacaklar. 6 adet yeni ilave körüklü sistemi içerisinde barındıran terminallerimizin de çalışmalarına başladık ve bunu sürdürüyoruz Son dönemlerde Gaziantep havaalanının ILS cihazı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada bazı gerçeği tam olarak yansıtmayan haberler bilgiler bize ulaştı. Gaziantep havaalanımızın kategori 2 seviyesinde ILS cihazı mevcuttur. Bu konuyu burada özellikle sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yine Gaziantep havaalanında terminallerin büyütülmesi ile ilgili olarak iş durmuş, iş iptal edilmiş gibi bir söylem zaman zaman olabiliyor. Gaziantep kamuoyunda bu tür konular konuşuluyor ama bu çalışmalarımız başlamıştır ve devam etmektedir."



Kentte yapımı devam eden 'Gaziray Projesi' çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziray'ın 2020 yılında tamamlanacağını söyledi. Bakan Turhan, "Gaziray çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem demir yolu hattının rehabilitasyonu hem de hızlı demir yolu projesinin bir parçası olacak olan ve ayrıca şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti olarak faaliyet verecek olan bu projede önemli mesafeler katedilmiş durumda. Toplam 25 kilometre uzunluğundaki bu projenin Başpınar Kavşağı ile Mustafa Yavuz Kavşağı arasındaki çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor. Bu hatta 16 adet istasyon bulunuyor. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleri ile çalışma alanlarını birleştirecek. Günde 360 bin vatandaşımıza ulaşım hizmeti verecek olan bu projede genel olarak yüzde 70 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda" diye konuştu.



Bakan Turhan 'Gaziray Projesi'nin ardından genişletme çalışmaları devam eden Gaziantep-Nizip Karayolu'nda incelemelerde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Valilik ziyareti



Cahit Turhan'ın konuşması



Şantiye alanı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Eski eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı



BURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İ. (41) tutuklandı.



Burdur'da Karasenir Mahallesi Turan Gönen Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ferdi İ., 8 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında ayrıldığı Havva K.'yi iddiaya göre sokakta kalçasından bıçakladı. Ferdi İ. daha sonra kadının cep telefonunu da alarak kaçtı. Burdur Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri firari Ferdi İ.'yi yakaladı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İ., 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Ferdi İ.'nin ayrıldığı eşini kendisiyle evliyken de başkalarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla bıçakladığı belirtildi. Ferdi İ.'nin, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği kaydedildi.



Kalçasından birden çok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliye dış görünüş



Polis arabası



Adliyeye girişi



Adliyeden çıkışı



Polis arabasına girişi



Polis arabasının gidişi



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



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Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo patlayıcı ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, - BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü vaziyette,160 kilo el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek için bugün operasyon başlattı. Operasyon kapsamında arama-tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilo el yapımı patlayıcı, 20 litrelik 2 bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirdi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı madde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ele geçirilen EYP'nin imha edilmesi



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Yaşlı kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen çöp kamyonu şoförü serbest bırakıldı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir(82), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen kamyon şoförü V.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kaza, dün sabah saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi Osmanlar Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre V.T. (46) idaresindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre yaşlı kadına çarptıktan sonra kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen çöp kamyonu ise başka bir sokakta polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü V.T., yaşlı kadına kendisinin çarpmadığını iddia etti. V.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan V.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Yaşar Özdemir ise Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve yakınları katıldığı cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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-Cenazenin evden çıkarılması



-Cenaze namazının kılınması



-Yaşar Özdemir'in fotoğrafı (Üç kadının olduğu fotoda ortadaki yaşlı kadın)



Süre: (2.24) Boyut: (447 MB)



KAZA YERİNİN GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLMİŞTİ



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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