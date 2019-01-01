Dha Yurt Bülteni -14

14Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralıIğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ -14



Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı



Iğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.



Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Nöbet kulesindeki 1 asker, saldırıda hafif yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Haber: Suat DENİZ/IĞDIR, -



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Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü (2) - Yeniden



Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motoru duran eğitim uçağı, ağaçların olduğu alana düştü. Kazada pilot hafif yaralanırken, yanındaki kadın yara almadan kurtuldu.



Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalandı. Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü. Bu anları görenler, hemen yardıma koştu. Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü. Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu.



Jandarma Arama Kurtarma timi, kar motorları ile uçağın bulunduğu alana indi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), -



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Köye dağdan kepçe ile kar getirdi



Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi. Köylüler kar özlemi yaşadıklarını belirtti.



2011 yılından bu yana kar yağmayan Narince köyünde yaşayanlar, köyde yaşayan ve kepçe operatörü olan Arif Günel'den kar getirmesini rica etti. Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Arif Günel yakın bölgede kar yağan dağlık alana çıkarak kepçesine doldurduğu karı köye getirdi. Köy meydanına gelen kar dolu kepçeyi gören köylüler, karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü. 8 yıldır kar yağmadığı için özlem çektiklerini ve eve götürdükleri söyleyen köylüler karın bir kısmını yediklerini ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Narince Köyü



Kepçe



Kepçe üzerinde bulunan kar



Köylüler kepçe üzerindeki karı poşetlere doldurması



Köylülerin kar yemesi



Köylüler ile röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Evlerinde çıkan yangında, dumandan hastanelik oldular



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın olarak kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.



Zafer Mahallesi 1712 Sokak'taki Halit Bekler'e (59) ait tek katlı evde bugün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Tuvalet ihtiyacını gidermek için uyanan Halit Bekler, alev ve dumanları farkedip, söndürmek için bir yandan müdahale ederken diğer yandan da eşi Şengül Bekler (58) ve oğulları Cumhur Bekler'i (28) uyandırdı. Ancak, müdahaleleri yetersiz kalınca alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfiye ekipleri, dışarı çıkmak isterken dumandan etkilenen Bekler Ailesi'nin üç ferdini yarı baygın halde buldu. Dışarı çıkarılıp ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden Cumhur Bekler, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan annesi ve babası ise Denizli'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Bekler çiftinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Sabah yanan eve gelen Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, "Yeni yılın ilk gününde çıkan bu yangın bizleri üzdü. Halit ağabeyimiz ile oğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kış gününde evsiz kaldılar. Nazilli Kaymakamlığı başvuru yapmaları halinde kendilerine gereken yardımı yapacaktır. Ben de konunun takipçisi olacağım" dedi. Muhtar Certel, Nazilli Belediyesi'nin de evi yanan aileye gereken yardımın yapılması için duyarlılık göstereceğine inandığını söyledi.



Bekler Ailesi'nin komşuları İsmail Akın, "Yangına uykuda yakalandıkları için dumandan etkilenmişler. Fark edip çıkmaya çalışırken ise bulundukları yere yığılıp, kalmışlar. Nesye ki itfaiye ekileri yardıma yetişti. Şimdi Denizli'de Halit ağabeyimiz ve eşi Şengül Hanım'dan gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



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-Yanan evin içerden ve dışarıdan görüntüsü



-Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel ile röp.



-Bekler ailesinin komşusu İsmail Akın ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



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Kanser tedavisi gören Ayla, yaşama tutunamadı



ZONGULDAK'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede rabdomiyosarkom kanseri olduğunu öğrenen Ayla Serap Çile (20), dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Ayla Serap Çile, 2 yıl önce evde rahatsızlanması üzerine babası Serkan Çile tarafından grip şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde genç kızın kaslardan kaynaklanan kanser türü olan rabdomiyosarkom adı verilen kanser hastalığına yakalandığı tespit edildi. Hastalığı 4'üncü evresinde ortaya çıkan Ayla Serap Çile'nin tedavisine hemen başlandı. Garsonluk yapan baba Serkan Çile, kızını yaşatmak için İstanbul'a taşındı. Ayla Serap Çile'nin geçen yıllarda hastalığı ilerledi. İstanbul'da özel hastanede tedavi gören genç kız, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yeni yıla umutla girmek isteyen Serkan Çile, acı haberle yıkıldı.



Kızını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Serkan Çile, "Mekanın Cennet olsun kızım. Güle güle git. Rabbim seni cennetinde eylesin. Baban seni çok seviyor. Meleğim, prensesim" diye duygularını paylaştı. Ayla Serap Çile'nin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,-



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Bingöl'de 261 köy yolu ulaşıma açıldı



BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 281 köy yolundan 261'i açıldı.



Bingöl'de aşırı kar yağışı nedeniyle dün 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve ilçelerine bağlı köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Dün ekipler tarafından başlatılan çalışmayla 281 köy yolundan 261'ni ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı durumdaki 20 köy yolunun temizlenmesi için de çalışmaya devam ediyor.



Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, -



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Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.



İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Vatandaşın ürünleri montuna koyması ve marketten ayrılması



Süre: 0.31 Boyut: 2 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,



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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 103 lira oldu



OSMANGAZİ Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL'ye yükseltildi.



İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL'ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL'ye yükseltildi.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -

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