Dha Yurt Bülteni -14

Samsun'da Panama bayraklı yük gemisi şiddetli fırtına nedeniyle battı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 7 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 6 mürettebattan 2'sinini cansız bedenine ulaşılırken 4 mürettebatın cenazesine ulaşılma çalışması sürüyor.



Samsun'da saat 08.10 sıralarında kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisi tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop'tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki helikopter ile Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan Cougar tipi helikopterin katılımıyla devam etti. Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54'de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölen diğer 4 mürrettebatın cenazelerine ulaşma çalışmaları sürüyor.



Samsun Valisi Osman Kaymak ise kurtarılan mürettebatları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, "Panama bandıralı bir ticari yük gemisi Samsun'un yaklaşık 120 kilometre açığında battı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçtik. Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle müdahale ettik. Şu an itibariyle gemide 13 mürettabat olduğunu öğrendik. Mürettebattan 7 kişiye sağ olarak ulaştık. Geriye kalan 6 kişinin ise ölmüş olma ihtimali yüksek. 6 kişiden 2'si getirildi fakat diğer 4'ü için çalışma devam ediyor. Gemide, 2'si Azeri 11'i ise Ukrayna uyruklu olmak üzere 13 mürettebat bulunuyor. Gemi 3 bin 300 ton kömür yüklü ve Yeşilyurt Limanı'na gelirken batıyor. Kazazedeleri ziyaret ettim, kendileriyle görüştüm. Onlarda diğer arkadaşlarının durumlarını soruyorlar. Aileleri ile telefon görüşmesi yaptılar. Sağ olarak kurtarılan 7 kişinin sağlık durumları iyi. Bir kazazede, hızlı bir dalga sonucu geminin baş tarafı koptuğunu ve kendilerini can simitlerine zor attığını söyledi" diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Kurtarılan mürettebatın sağlık durumu gayet iyi. Hepsi benimle gayet düzgün bir şekilde diyalog kurdular. Hafızaları yerinde ama maalesef diğer 6 kişi biz varıncaya kadar ölmüşlerdi. Sağ olanların hepsini kurtardık. Ölen mürettebatı oradan almaya çalışıyoruz. Gemi tamamen suya gömüldü. Geminin bulunduğu yer 2 bin metre derinlikte. Başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdik. Katılan personelimizi tebrik ediyorum. Gemi kaptanı da maalesef öldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" dedi.



Muğla'da kar yağışı sevindirdi



Muğla il merkeziyle ilçelerde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşın keyifli zaman geçirmesine olanak sağladı. Kimileri karda ateş yakarak eğlenirken, kimileri mangal keyfi yaptı. Büyükşehir ekipleri ise kar mesaisi yaparak, ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.



Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Muğla genelinde 7 ilçede etkili oldu. Seydikemer, Menteşe, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz, Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki yollar, Büyükşehir ekiplerinin 56 personel ve 33 farklı özellikteki araçlarla gerçekleştirdiği müdahalelerle temizlenerek ulaşıma açıldı. Karla mücadelede 300 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldığı belirtildi. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile, itfaiye ekiplerince evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) an be an takip edildi. Ayrıca Yemişendere Mahallesi'nde



yolda kalan bir vatandaş da ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Kar keyfinin çileye dönüşmemesi için hava durumu tahminlerine göre tedbirini önceden alan ekiplerimiz, kısa sürede kardan kapanan yollara müdahale etti. Vatandaşlarımızın yollarda mağdur olmamasını sağladı. Bazı ilçelerimiz halen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için ekiplerimiz gece- gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.



Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı



Bursa'ın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolun sebep olduğu kazada, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya yolcu taşıyan sürücü İbrahim Turan (53) yönetimindeki 11 EC 214 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, önünde seyir halinde olan sürücü Kemal Tok (37) yönetimindeki BUSKİ'ye ait 16 BLD 59 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan BUSKİ'ye ait araç, önünde seyir halinde olan Cemali Turan (52) yönetimindeki 16 Y 9821 plakalı diğer hafif ticari araca arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası minibüste bulunan yolcu İdris Demir (68) ile BUSKİ aracının sürücüsü ve araçtaki İsmail Çavdar (27) ile İsmail Tok(30) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı



Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesinden Kuvai Milliye Caddesine manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile, Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gürkan: Kimsenin başkasının cumhuriyetçiliğini ve milliyetçiliğini sorgulama hakkı yok



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yılbaşı kutlama mesajları içeren afişlerde Türkçenin yanı sıra Yunanca ve Bulgarca ifadeler kullanılması nedeniyle eleştirilmesine tepki göstererek, "Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, milliyetçiliğini sorgulama hakkı ve haddi yoktur. Herkesin vicdanında ve içindedir, herkesin de geçmişindedir" dedi.



Belediye Başkanı Recep Gürkan, yılbaşı kutlaması için Türkçenin yanı sıra, kur farkı nedeniyle Edirne'ye alışverişe sık sık gelen Yunan ve Bulgar turistler için komşu ülkelerin dillerindeki kelimeleri içeren afişler hazırlatarak, kentin farklı noktalarına astırdı. Afişlerde 'Edirne' yerine Bulgarca 'Odrin', Yunanca ise 'Adrianoupolis' kelimelerinin yer alması nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Başkan Gürkan, yardımcılarının da katıldığı kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eleştirilere sert tepki gösteren Gürkan, son 15 gün içerisinde önce tebrik edildiğini ardından da eleştirildiğini söyledi.



Afişlerin hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada geniş yer aldığını belirten Gürkan, "O afişler bana iletildiği kadarıyla hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada 'trend topic' oldular. Tebrik mesajları aldık. Bulgar ve Yunan komşularımız çok memnun. Bizim için asıl olan, Edirneli esnaflarımız çok memnun. Edirne'ye özellikle yılbaşı olması nedeniyle belki bu afişlerin de katkısıyla akın akın alışverişe gelmeye başladılar. Bu herkes için sevindirici ve mutluluk verici bir gelişmeydi. Yılbaşından 1-2 gün sonra bu sefer aynı afişler nedeniyle eleştiriler almaya başladık; 'Orada neden 'Edirne' yazmıyor da Edirne'nin Yunanca adı olan, aslında Edirne'nin Yunancadan önce ismi olan 'Adrianoupolis' yazıyor, niye Bulgarcada 'Odrin' yazıyor' diye. Bunun bir dil dilimi, bir de tarihi tarafı var. Dil bilimini şimdi öğretmenlik günlerime dönerek, kara tahtanın başına geçip, ders verecek değilim. Herkes, az çok eğitim almışlar, insanlar, biraz dil dilimini araştırırlarsa bunun böyle yazılması gerektiğini bilecektir" dedi.



Sülalesinin Balkan kökenli olduğunu ve Balkan kökenli insanların din, dil ve vatan uğruna canlarını vermiş insanlar olduğunu anlatan Gürkan, "Balkan kökenli insanlar, dedelerini, ninelerini, abla ve ağabeylerini din, dil, vatan uğruna, isimleri uğruna korumuş, kollamış ve bunun için gerektiğinde canlarını vermiş insanlardır. Kimsenin haddine değil öyle Edirnelileri şununla, bununla yakıştırmak, ölçülendirmek. Herkes haddini bilecek. Bu şehrin, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir bireyi devletçidir, Türk milliyetçisidir, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını canı ve kanı pahasına savunacak insanlardır. Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacak insanlardır. Türk dili için daha dün, 1984-1985 yılında hayatını ortaya koymuş insanlardır. Herkes haddini bilecek. Yok öyle bir yağma" diye konuştu.



VALİLİĞİN WHATSAPP HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aynı ifadelerin Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Whatsapp' şikayet hattı tanıtımlarında da kullanıldığını söyledi. Afişleri doğru örnek olduğu için gösterdiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Edirne Valiliği ile beraber yaptığımız bir projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Belediye logosu var. Burada bir art niyet mi aranması lazım? Yanlış mı yapılmıştır? Hayır, doğru yapılmıştır. Çünkü biz Yunan ve Bulgar vatandaşlarına hitap ediyoruz; Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin bu aklıevvel arkadaşlar; Edirne'nin tarihinde 12 ismi vardır. Bu şehir o 12 isimden aldığı kültürlerle ulaşmıştır. Ben şu anda bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz, yok mu sayacağız? Söz konusu Misakı Milli sınırlarıysa herkes haddini bilecek. Onu bizden daha çok kimsenin savunamayacağını ben biliyorum. Geçmişimize baksınlar, herkes baksın dedelerinin mezarları nerede, mezarı var mı, yok mu? Benim dedemin mezarı Balkanlar'da, Balkan coğrafyasında. Yine Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu, bizim de destek verdiğimiz 'Whatsapp' şikayet hattı. Ne diyor; 'Edirne Turizm Whatsapp şikayet hattı artık Yunanca ve Bulgarca hizmet verecek.' Ne kadar güzel. Bunu bir suçlama anlamında söylemiyorum, doğru bir örnek olması anlamında gösteriyorum. Kendimizi yırtıyoruz Edirne'ye turist gelsin diye. Böyle akıl tutulması olur mu? Biz, hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da, sayın bakanlar, yerel yönetimler, herkes Türkiye'ye ve kendi şehrine bir tane fazla turist gelsin diye uğraşıyor. Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, milliyetçiliğini sorgulama hakkı ve haddi yoktur. Herkesin vicdanında ve içindedir, herkesin de geçmişindedir. Merak edenler önce kendi geçmişine baksın, sonra da merak ettiği kişinin geçmişine baksınlar. Orada her şey ortaya çıkar."



Gaziantep'te parkta bebek cesedi bulundu



Gaziantep'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.



Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Parkta çevre güvenliği alınmasının ardından ekiplerin incelemesinde yarısı gömülü bebek cesedi topraktan çıkarıldı. 4 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.



