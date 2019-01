Dha Yurt Bülteni -14

1)SİVAS'TA AÇ KURTLAR KÖPEĞİ YEDİSivas'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü saldırdıkları 'Çomar' adlı kangal köpeğini parçalayıp yedi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü saldırdıkları 'Çomar' adlı kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye kafası ve iskeleti kaldı.Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'e inen 5 kurt, çiftçilikle uğraşan evli 4 çocuk babası olan Aytekin Çevik'in(42) kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği iskelet haline getirinceye kadar yedi. Köpekten geriye kafası ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti. Aytekin Çevik köpeği yavru iken Sivas kent merkezinden aldığını ve 3 yaşında olduğunu belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğini parçalamış. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Olay yerine gittiğimde köpeğimizi balık gibi yemişlerdi. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi.



2)ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ



ÇANAKKALE Boğazı'nda denizin bir bölümü, Sarıçay'dan akan çamurlu su nedeniyle, griye döndü. Çanakkale'de lodos fırtınası ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay'dan denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle Çimerlik Kalesi önünden boğaza yayıldı. Anadolu yakasındaki Çanakkale tarafında deniz, gri renge büründü. Avrupa yakasındaki Kilitbahir köyü tarafı ise mavi olarak kaldı.



====================================================



3)VAN'DA BÖLGENİN İLK 'KAPALI KORNEA NAKLİ' YAPILDI



SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen 'derin anterior lamellar keratoplasti' (DALK) yöntemi ile kadın hastaya kornea nakli gerçekleştirildi. Operasyonun Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğu belirtildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, bu konuda rahatsızlığı bulunan hastaların batı illerine gitmelerine gerek olmadığını belirterek, "Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum" diye konuştu.



Van ve çevre illerden gelen yaklaşık 2,5 milyon kişiye hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke daha imza atıldı. Göz Bankası bünyesinde yaklaşık 2 yıldır kornea nakli gereken hastalara nakil hizmeti sunan hastanede, operasyon sayısı her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ile Op. Dr. Ersin Muhafiz tarafından ileri kornea sivrileşmesi olarak bilinen 'keratokonus' teşhisi konulan bir hastaya 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen DALK yöntemi ile nakil gerçekleştirildi.



'TÜM İMKANLARIMIZ MEVCUT'



Başarılı gerçekleşen operasyonla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, göz hastalıkları açısından tecrübeli hekim sayısına, tıbbi cihaz konusunda da birçok donanıma sahip olduklarını belirtti. Doç. Dr. Parlak, "Hastanemizde bölge halkına kaliteli hizmet vermekteyiz. Tedavi ettiğimiz vaka ise belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bu her hekim tarafından uygun şekilde yapılamıyor. Bizler bu konuda başarılı hekimlerimizin sayesinde bu tür operasyonları yapabilmekteyiz. Gerçekleştirilen işlem, hastalarımızın daha az ilaç kullanımını sağlarken hasta konforunu da artırıyor" dedi.



'BATI İLLERİNE GİTMELERİNE GEREK YOK'



Bölge halkının hem göz hem de diğer sağlık hizmetlerini hastanelerinde almalarını tavsiye eden Doç. Dr. Mehmet Parlak, "Hastalarımızın özellikle batı illerine bu konuda gitmelerine gerek yok. Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum. Uzun süreli randevu vermeden daha kısa süre içerisinde biz bu tür operasyonları hastanemizde yapabiliyoruz" diye konuştu.



'BAŞARILI KORNEA NAKİLLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ise Van'da yaptıkları başarılı kornea nakillerin her geçen gün arttığını belirterek, "Hastanemiz Göz Bankası bünyesinde yaklaşık olarak 2 yıldır kornea nakli gereken hastalarımıza nakil hizmeti sunmaktayız. Şu an bu cerrahi işlemi Dr. Ersin Muhafız ile yapıyoruz. Yaptığımız kornea nakil sayısı giderek artmaktadır. Şimdiye kadar yaptığımız ameliyatlarda 'penetran keratoplasti' dediğimiz 'tam kat' kornea nakli yapmaktaydık. Ancak 'ileri keratokonus' teşhisli bu hastamızın cerrahi hazırlığını yaparken 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' diye tabir edebileceğimiz, 'derin anterior lamellar keratoplasti' yönteminden fayda görebileceğini düşündük ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.



'DOĞU ANADOLU'DA İLK DEFA YAPILDI'



Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirilen zorlu operasyonun yüksek görme keskinliğinin yanı sıra hızlı iyileşme gibi avantajları bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Demir, "Bu yöntemi Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez hastanemizde gerçekleştirdik. Zor bir cerrahi teknik olmasına karşın, hastalarda daha hızlı iyileşme, daha az cerrahi komplikasyon, daha yüksek görme keskinliği ve ömür boyu ilaç kullanım gereksinimi olmaması bakımından avantajlı bir yöntemdir. Artık kornea nakli gereken hastalarımıza bu yenilikçi yöntemi alternatif bir yöntem olarak değerlendireceğiz. Bu konuda hastane idarecilerimize gerek malzeme tedariki konusunda ve gerekse motivasyon bakımından desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Göz Bankası kurucusu Dr. Muhammed Batur ve kornea naklini hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Dr. Yusuf Evcimen'e de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



=====================================================



4)BALIKESİR'DE 'AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ' DEVREYE GİRDİ



BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, 'Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi' uygulamalarının tanıtımını yaptı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi' uygulamaları, 2018 yılı Aralık ayında hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki sistemin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, daire başkanları ve yetkililer ile birlikte yaptı. Şehir yaşamının konforunu artırmaya yönelik ileri teknolojiler içeren akıllı şehircilik uygulamalarının tüm dünyada yaygınlaştığını söyleyen Zekai Kafaoğlu, gelişen teknolojileri takip ederek, vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini söyledi.



TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI



Tamamen yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi' uygulamalarının 2018 yılı sonu itibariyle devreye alındığını belirten Zekai Kafaoğlu, şunları söyledi:



"Bu akıllı uygulamalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan kent içi ulaşım ağının daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olması planlanacaktır. Trafik Kontrol Merkezi'nin de devreye alınmasıyla kent içi ulaşım verilerinin ölçümlenmesi, ulaşım yoğunluğunun tespiti ve kameralar vasıtasıyla canlı durumun izlenmesi, gerekli gördüklerinde operatörler aracılığıyla anında müdahale edilebilmesi amaçlanmaktadır.ö



'KUYRUKLANMA SÜRELERİ YÜZDE 49 AZALDI'



Uygulamanın Balıkesir merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi'de faaliyete geçtiğini, bu yıl içerisinde diğer ilçelerde de sinyalizasyonu olan kavşaklarda uygulanmaya başlayacağını belirten Kafaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"41 adet ölçün noktasında canlı ve sürekli ölçümlemeler yapılmaktadır. 10 noktada Akıllı Kavşak Sistemi uygulanıyor. 10 noktada sinyal sürelerinin yoğunluğa bağlı olarak değişimi sağlanmış ve Yeşil Dalga uygulaması genişletilmiştir. 13 noktada tesis edilen trafik kameraları ile trafik durumu anlık olarak izlenebilmekte ve operatörler aracılığıyla anlık müdahale yapılabilmektedir. Kullanıma sunulacak mobil uygulama ile kullanıcılara trafiğin durumuyla ilgili anlık bilgiler iletilebilecek. Sistem devreye alındıktan sonra alınan bilgilerde ulaşım ağında gün içinde gözlenen kuyruklanma süresinin yüzde 49 azaldığı tespit edildi" dedi.



BİR YILDA 416 BİN LİTRE YAKIT TASARRUFU



Sistem ile birlikte ekonomiye de katkı sağladıklarını kaydeden Kafaoğlu, "Bu uygulamanın ekonomiye de katkısı var. Toplam bekleme süresindeki azalma yıllık 416 bin 100 saat yapıyor. Rölantide ortalama yakıt tüketimi 1 litre hesap edilirse, toplam yakıt tüketimindeki azalma 416 bin 100 litre oluyor. Buda yaklaşık olarak Balıkesirlilere ekonomik katkısı 3 milyon civarında. Bu projenin maliyeti bize 1 milyon 795 bin lira. 1 yıl içerisinde tasarruftan dolayı proje parasını çıkarmış oluyor. Bir de çevreye katkısı var. Rölantide ortalama karbon monoksit salınımı yıllık 5 ton. Aynı zamanda çevreci de bir belediyeyiz" dedi.



Sistemi kuran firma yetkililerinin bilgi verdiği toplantı, Başkan Kafaoğlu'nun, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayıp, pasta kesmesiyle son buldu.



====================================================



5)YARALI HALDE BULUNAN AT KURTARILAMADI



ÇORUM'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.



Ulukavak Mahallesi'nde 1 Ocak'ta cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak yaralı at daha fazla dayanamayarak tedavi gördüğü barınakta hayatını kaybetti. Veteriner hekim tarafından telef olan atla ilgili rapor hazırlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtilen raporda, "Atın fiziki muayenesinde hayvanın zayıflamış olduğu, arka ayak ve sırtında yaralanmalar olduğu, nalın bir tanesinin uzun bir süre önce düştüğü görülmüştür. Atın tedavisine başlanılmış günlük antibiyotik, vitamin, ağrı kesici, yara tedavisi ve sıvı tedavisi uygulanmıştır. At bakım evinde ölmüştürö denildi.



Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest kalan atın sahibi, sağlık sorunlarından dolayı bakamadığı atı belediyeye vermek istediğini söylemişti.



