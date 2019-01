Dha Yurt Bülteni-14

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun batması sonucu yaşamını yitiren çocuğun Irak uyruklu Zeynep Fadıl olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kız çocuğunun, faciadan sağ oladrak kurtulan babası Muhammet Fadıl ve diğer yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'nda teşhis edildiği bildirildi. Fadıl'ın yaşı ise yakınlarının beyanı üzerine kayıtlara 9 olarak geçti.



18 gün sonra okulların yeniden açıldığı Karlıova'da eğitime yine ara verildi



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 18 gündür tatil olan, dün yeniden eğitime başlanan okullar, bugün yeniden tatil edildi.



Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Aralık Perşembe günü okullar tatil edildi. Aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, yapılamadı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, 18 gün sonra, dün yeniden öğrenciler ders başı yaptı. Ancak kar yeniden bastırınca, okullarda eğitime bugün de ara verildi.



Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Kentte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, 2018 yılı içerisinde 1 ton 300 kilo eroin yakalandı. Bu da büyük bir başarıdır" dedi.



Hakkari Valisi Akbıyık, mahalle, köy muhtarları ve kurum amirleriyle toplantı yaptı. Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'deki kaçak elektrik oranının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Vali Akbıyık, "Dün VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Burada bir saat süren bir görüşme yaptık. Yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili bizlere detaylar anlatıldı. Bunun birinci nedeni, kaçak elektrik kullanmak. 69 bin abone bulunuyor ve şu an 60 bin faal abone var. Yüzde 58 oranında kaçak kullanım bulunuyor. Yani, bu 60 binin yaklaşık 20 bini kaçak. Bu korkunç bir rakam. Biz önce bu durumu düzelteceğiz. Yüksek gelen elektrik faturalarına itirazları olan varsa VEDAŞ İl Müdürlüğü'ne gitsinler. Bire bir görüşsünler. Zaten tek tek inceleniyor. Ama biz önce evlerimizdeki elektrik tesisatlarını gözden geçirelim. Tasarruf edelim. Eski alışkanlıklarımızı bırakalım. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp kaçak elektrik kullanmayalım, yani hırsızlık yapmayalım" dedi.



Vali Akbıyık, polis ve jandarmanın 2018 yılı içerisinde Hakkari ve ilçelerinde yaptığı başarılı operasyonlarda, 1 ton 300 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Akbıyık, "Uyuşturucu ile mücadele Cumhurbaşkanlığımızn 100 günlük hedefleri içerisinde bulunuyor. Yine 2018-2023 uyuşturucu ile mücadele stratejisi belgesi bulunuyor. Ülkemizde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede büyük çalışmalar yapılıyor. Hakkari ilimiz uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle güvenlik güçlerimizin yakalamış olduğu eroin miktarı 2018 yılında bir ton 300 kilo civarındadır. Türkiye geneli ise 17 bin ton civarındadır. Bu büyük bir rakamdır. Yani güvenlik güçlerimiz bu konuda büyük bir mücadele veriyor" diye konuştu.



Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar







Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı.



Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı. Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu. Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.



Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu. Arife Yanık, "Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzer vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış" dedi.



Mezarlıklardaki güvenliğinin artırılmasını isteyen Arife Yanık, "Mezarlıklarda güvenlik kameraları bulundurulsa kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Belediyemizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' buldu



Zonguldak'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kent merkezi girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş 65 gram esrar, 75 gram skunk, 22 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K. ve Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



KESK üyelerinden bordro yakma eylemi







Gaziantep'te, ek zam isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri bordro yakarak eylem yaptı.



Vergi Dairesi önünde toplanan KESK üyeleri adına konuşan Ali Ersönmez, fiyatlar sürekli artarken, resmi enflasyon rakamlarının düşmesinin mümkün olmadığını savundu.



TÜİK'in Türkiye'de hayat pahalılığının, döviz kurunun, faizlerin rekor üstüne rekor kırdığı bir ortamda enflasyonun düştüğünü iddia ettiğini savunan Ersönmez, "Emekçilerin temel tüketim ve ihtiyaç maddelerinde yaşanan gerçek enflasyon en az yüzde 50 civarında olmasına rağmen ne yapıp edip resmi enflasyonu yüzde 20,3'te tutmayı başarmıştır. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar tamamen geri alınmalı, temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır. Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmelidir. Toplumsal yararı, vergide ve gelir dağılımında adaleti sağlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, emekten yana, katılımcı, şeffaf hesap verebilir demokratik bir bütçe hayata geçirilmelidir" diye konuştu.



Zam isteklerini dile getiren KESK üyeleri açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri bordrolarını yakarak tepkilerini gösterdi.



İslahiye'de kilim dokuma geleneği yaşatılıyor



Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından açılan kilim dokuma atölyesinde yöresel kilim dokuma geleneği hayat buluyor. Kursiyerler hem meslek öğreniyor, hem de para kazanıyor.



İslahiye Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sürdürülmesi amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fevzi çakmak Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal tesislerinde İŞKUR işbirliğiyle açılan kilim dokuma atölyesinde kurulan 25 kilim tezgahında kurslara katılan kadınlar ve genç kızlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen kilimleri dokuma eğitimi alarak hem meslek sahibi, hem de kazanacakları para ile aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.



Kilim atölyesini ziyaret eden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural," Sosyal belediyecilik kapsamında her türlü eğitime önem veriyoruz. Özellikle kadınların ve genç kızların mesleki becerilerini kazanmalarını ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 5 yıldır kilim kursu devam ettirirken yüzlerce kadının meslek sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.



Besni'de, eğitime kar tatili



Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerdeki okullar yarım gün tatil edildi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.



İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, okullar öğleden sonra Besni Kaymakamlığının almış olduğu karar ile tatil edildi.



Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polislerin uyarısının yanı sıra belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.



Menderes'te aşırı yağışlar 'düden' oluşturdu



İzmir'de üç gün boyunca devam eden rekor yağışlar sonrasında dikkat çeken doğa olaylarından birisi de Menderes'te yaşandı. Tarım arazisinde toplanan binlerce metreküplük yağmur suyunun toprakta oluşan göçükten yeraltına akması vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Yaşanan doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Murathan, "Yağmur suları arazide düden oluşturdu. Bölgede zaten 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Buradan yeraltına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor" dedi. Köylüler ise gördüklerine şaşırsalar da, yer altı sularının çoğalmasından memnuniyet duydu.



İzmir geçen hafta üç gün aralıksız yağan yağmurda 250 kilogram yağış düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden biri de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken binlerce metreküplük yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıkmıştı. Yağmur sularının da bu çatlaklardan yeraltına şelale oluşturur şekilde akmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturmuş, olayı öğrenen köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla yaşananları izlemişti.



JEOLOJİ MÜHENDİSİ DOĞA OLAYINI AÇIKLADI



Uzun yıllardır bölgede yaşanmayan, bölge halkının da tanık olmadığı doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Bölgede uzun yıllar araştırma yaptığını anlatan Alim Murathan, şöyle konuştu:



"Rekor yağışlardan sonra yağmur suları arazide birikti. Bu bölge zaten eskiden göldü. Ancak tarım alanı oluşturulması için kanallarla göl kurutuldu. Ancak bölgede biriken büyük miktardaki yağmur suyunun da baskısıyla düden oluştu. Halk diliyle su yutağı oluştu. Bölgede zaten bizlerini tesit ettiği üzerinde çalıştığı 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Yaklaşık 300 metrekare genişliğinde bir alanda düden oldu. Diğerleri bu kadar büyük olmadığı için dikkat çekmedi. Bu düdenden yeraltına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor. Arazinin altında kireçli kayalar var. Bunlarda yağmur sularla aşındığı için oluşan doğal olayları var. Köylülerde zaten arazide biriken suların, borularla yeraltına direnajının yapılmasını istiyorlardı, yer altı suları zenginleşsin ve tarımda kullansınlar diye. Onların isteğini doğal yönden oluştu ve orada bir doğal baraj oldu."



Köylüler ise gördüklerine şaşırsalar da yer altı sularının çoğalmasından memnuniyet duyduklarını anlattı.



Bursa'da uyuşturucu çetesi çökeltildi: 12 gözaltı



BURSA'da narkotik polisinin 5 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ördek avında ölen Mesut Yıkılmaz toprağa verildi



İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isterken, içinde bulundukları kayığın alabora olmasıyla hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mesut Yıkılmaz (58) toprağa verildi. Cenazeye, Yıkılmaz'ın büyük oğlu Burak Yıkılmaz (22) ile küçük oğlu Emir Yıkılmaz'ın (12) yanı sıra, akrabaları ve komşuları da kaltıldı.



Dört ay önce ava merak saran Mustafa Ölmez (46), kardeşi Erkin Ölmez (43), arkadaşları Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz geçen pazar günü, ördek avlamak için Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ava çıkan 4 avcının içinde bulunduğu kayık, dönüşe geçtikleri sırada alabora oldu. Kayıktaki dört kişiden Hüseyin Karakuş (37) sağ kurtarılırken, Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez ve Mesut Yıkılmaz yaşamını yitirdi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan, 3 çocuk babası tekstil işçisi Mesut Yıkılmaz için bugün öğlende, İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtindeki Kokluca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yıkılmaz'ın büyük oğlu Burak Yıkılmaz ve küçük oğlu Emir Yıkılmaz'ın yanı sıra, akrabaları ve komşuları ile vatandaşlar katıldı. Eşi ve kızı ise törene gelmeyip, defnedileceği mezarlıkta bekledi. Ağabey Burak Yıkılmaz, kardeşini bir an olsun yalnız bırakmayıp, teselli etti. Yıkılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Olayda yaşamını kaybeden Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez kardeşlerin cenazeleri de, dün ikindide Bornova ilçesindeki Yeşilova Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilmişti.



