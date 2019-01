Dha Yurt Bülteni-14

Akaryakıt istasyonu görevlisi, olası bir kazayı önlediİZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, şoförünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna giren yolcu minibüsü, şoförünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle, caddeye doğru geriye hareket etmeye başladı. Bu sırada koşarak gelen istasyon görevlisi, minibüsün kapısını açıp, el frenini çekerek olası bir kazanın önüne geçti. Olay, istasyonun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Olay, Maltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Menemen-İzmir seferini yapan bir yolcu minibüsü, Anadolu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Araçtan inen şoför, minibüsün el frenini çekmeyi unuttu. Geriye doğru hareket etmeye başlayan minibüsü gören bir istasyon görevlisi, koşarak yanına geldi, kapısını açıp, el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisi, minibüsün hemen arkada bulunan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Anadolu Caddesi'ne çıkmasını engelleyerek, olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay, isyasyondaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Yolcular, yaşanan bu durumun ardından sürücüye tepki gösterdi.



Olayın güvenik kamerası görüntüsü



Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,



Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi



ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz (57), ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinda kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Öz, hatanın düzeltilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldığını söyledi.



Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ednan Öz, yeni kimlik çıkarmak ve ehliyetini değiştirmek için Korkuteli Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Öz, kimliğini çıkarttıktan sonra ehliyetini de değiştirmek için görevli memurun yanına gitti. Ancak memur, ehliyet kaydında 'ölü' göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve görevlilere 'Ölü değilim, yaşıyorum, buradayım' diyen Ednan Öz, başından geçenleri şöyle anlattı:



"Ehliyetimin kayıtlı sayfasını gösterdiler. TC kimlik numaram aynı. Anne,baba adı, doğum yeri normal. Mutlaka bir yerde yanlışlık vardır diye düşündüm. Ama hepsi doğruydu. Fotoğrafta bana aitti. 'Bir yanlışlık var' dedim. 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. 'Ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Sonra yanlışlığın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan bir memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ehliyetimi 5 Kasım 1990'da Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı" dedi.



GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ



Yazışmaların ardından kendisine geçici ehliyet verildiğini anlatan Öz, "Nüfus müdürlüğünden bu sabah çağrıldım. Bir ay önce başvurdum kimlik ve ehliyet değiştirmek için. Kimliğim var ama ehliyetim yok, ölü dediler. O yüzden beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evraklarını getir' dediler. Nüfus dairesine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğeri gelir dediler. Beklemekteyim" dedi.



Ednan Öz yürürken detay



Ednan Öz elindeki belgeyi göstermesi



RÖP: Ednan Öz



HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),



Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı



EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Emre Şahin (22), kendisinden boşanmak için dava açarak ablasının evine giden eşi Kübra Olgun Şahin'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı.



Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde oturan Emre Şahin, 3 ay önce evlendiği eşi Kübra Olgun Şahin'e iddiaya göre şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, eşinden gördüğü şiddet üzerine Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Güzelyurt sitesi ikinci katta oturan ablası Hatice Öz'ün yanına taşınıp Edirne Aile Mahkemesi'nden geçen 19 Aralık tarihinde eşi Emre Şahin'in için 3 aylık uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası açtı. Bugün öğle saatlerinde Emre Şahin 22 AAD 293 plakalı hafif ticari aracıyla eşi Kübra Olgun Şahin'in ablasının evine gitti. İkili arasında boşanma davası nedeniyle tartışma çıktı. Aracındaki pompalı tüfeğini alan Emre Şahin, apartmanın merdivenlerinde kaçan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Kübra Olgun Şahin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk müdahalesi apartman merdivenlerinde yapılan Emre Şahin ise ağır yaralı olarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Olayın yaşandığı mahalle



-Polis ekibi



-Emre Şahin'in aracı



-Apartmandan görüntü



-Koridordaki kan lekeleri



-Havsa Devlet Hastanesi



-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi



-Ölen Kübra Olgun Şahin'in foto



-Koca Emre Şahin'in fotosu



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/HAVSA(Edirne),-



Kırıkhan'da devrilen ağaçlar, hasara yol açtı



ÇUKUROVA Bölgesi'nde etkili olan yağışlar ve fırtına Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.



Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu köyünde yumuşayan toprak ve fırtına nedeniyle birçok ağaç kökleriyle birlikte yerlerinden söküldü. Ağaçlar, mezarlık, okul, su deposu ve bazı evlerin üzerine devrildi. Üzerine ağaç devrilen mezar taşları kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerin de çatıları çöktü. Büyük hasara yol açan yağış ve fırtınanın ardından vatandaşlar evlerini onarmaya başladı.



Fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçların görüntüsü



Üzerlerine ağaç yıkılan mezarların görüntüsü



Okul görüntüsü



Elektrik ve telefon tellerinin görüntüsü



Yardım çalışmalarının görüntüsü



SÜRE: 04'08" BOYUT: 463 MB



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



Maaşlarını alamayan özel diyaliz merkezi çalışanlarından iş bırakma eylemi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki özel bir diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, telekonferans yöntemiyle görüştükleri patronlarından ödeme yapma sözü almaları üzerine eylemlerine bugünlük son verdi.



Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde hizmet veren ilçenin tek diyaliz merkezinde doktor, hemşire ve hasta bakıcı olarak çalışan 24 personel bu sabah, geçen 15 Ekim'den bu yana maaş alamadıkları gerekçesiyle ilk seans tedavilerinin ardından hasta alımını durdurdu. Yaşanan olay sonrası hastalar ve hasta yakınları duruma tepki gösterdi.



4 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Tülay Arsal, "Mutlaka haftada 3 gün diyalize girmem gerekiyor. Hastalığım, ölümcül. Bugün de diyalize girmem gerekiyor ama çalışanlar eylem yaptığı için giremedim. Bizler can derdindeyiz, çalışanlar para" dedi. Hastalardan İnci Dikmen de diyalize giremediği için mağdur olduğunu belirterek, "Zaten buraya personel dayanmıyor. Maaşını alamayan, gidiyor. Olan biz hastalara oluyor" diyerek, tepkisini dile getirdi. Eylem sonrası diyaliz merkezine Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri geldi. Eylem, diyaliz merkezi sahibinin telekonferans yoluyla çalışanlarına söz vermesinin ardından sonlandı. Bugün için verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi durumunda yarın (Cuma) yine hasta almayacaklarını belirten sağlık çalışanları yetkililerin duruma el atmasını istedi.



Özel diyaliz merkezinin sorumlu dokturu Eylem Uzun konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Çalışanların maaşlarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkililerinin bir çok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans da kullanamadı. Bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturuyorlar. Bugün bu arkadaşlarımızdan biri 3 aylık kirasını ödemediği için evden çıkartıldı. Burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattı. Bu bir uyarı. Seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Valiliğe haber verildi. Arkadaşlar, bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastaların mağdur olmaması için tekrar hasta alımına başladılar. Ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemel hepsi istifa edecek."



Öte yandan aynı şirketin Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Söke ilçelerinde de diyaliz merkezlerinin bulunduğu ve buralarda da aynı sıkıntıların yaşandığı belirtildi.



Diyaliz merkezi çalışanlarının en düşük 1603 lira ile en yüksek ise 3 bin 500 lira arasında maaş aldıkları belirtildi.



-Doktor Eylem Uzun ile röp.



-Hastalarla röp.



-Diyalize girmek için bekleyen hastalardan görüntü



-Diyaliz merkezinin görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



Eskişehir'den göz kamaştıran kar manzaraları



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, - ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.



Önceki gün yağan kar, Eskişehir'i beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havanın ardından çıkan güneş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'nda seyrine doyum olmayan manzara ortaya çıktı. 400 bin metrekarelik alana kurulu parkta bulunan Masal Şatosu yağan karla birlikte eşşiz güzelliğe büründü. Parkın ortasında bulunan göletin bir kısmı buz tutarken, Korsan Gemisi'nin üzeri kar yağışından zarar görmemesi için brandayla örtüldü.



-Sazova parkında drone ile çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA



1 yaşına giren düvesine, sürpriz doğum günü yaptı



TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, 1 yaşına giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile süpriz doğum günü yapan kadının görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Şalpazarı ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kadın, 'Ayşegül' adını verdiği dişi sığırı düveye, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra girerek, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, kadının yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. 'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından da beğenildi.



'DANAM ÇOK MUTLU OLDU'



Birçok hayvansever takipçinin de sosyal medyada paylaştığı görüntülerde kadının, "Düşündüm dedim ki sadece çocuklara mı doğum günü kutlanır. Ben de danama doğum günü kutlamak istedim. İnanıyorum danam çok mutlu oldu. Onların da insan kadar aklı var. Ben de bir yaşına giren danama doğum günü kutladım. İyi ki doğmuş. İyi ki aramız da. Ayşegül'ü çocuğum kadar çok sevdiğim için ona bir doğum günü yapayım dedim. İyi ki de benim danam olmuş. Ayşegül'ün annesinin adı Sarıkız şimdi de bir kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağım" dediği duyuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Sosyal medyada paylaşılan görüntü



HABER: Serkan KILINÇ KAMERA: TRABZON,



=========================

