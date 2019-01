Dha Yurt Bülteni -14

Kızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında park etme nedeniyle çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında park etme nedeniyle çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Olay, Kızıltepe ilçesindeki Şanlıurfa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerinin önüne aracını park eden kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İki tarafında yakınlarının katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırırken kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle bitirdi. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.



Kavga anları mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.



SAKARYA'DA 'TANK PALET' TEPKİSİ







SAKARYA'da, Tank Palet Fabrikası'nın özel şirkete devredilmesine karşı yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla miting düzenlendi. Mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Diyorlar ki 'Bu özelleştirme değil'. Bunun adı nedir özelleştirme değilse? Bunu anlayan biri varsa bana anlatsın" dedi.



'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özel şirkete devredilmesine karşı, bugün miting düzenlendi. Türk-İş'e bağlı Harb-İş Sendikası üyesi fabrika çalışanları ve aileleriyle Kocaeli, Ankara, İzmir, Kayseri ve birçok ilden gelen yaklaşık 15 bin kişi, öğle saatlerinde Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir araya geldi. Mitinge katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla buradan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Gar Meydanı'na yürüdü. 'Tank Palet özelleştirilemez', 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' yazılı pankartlarla sloganlar atarak meydana giriş yapan gruplar, düdük de çaldı. Meydanda gerçekleştirilen mitinge Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile partisinin milletvekilleri, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile partisinin çeşitli illerinden gelen 20 milletvekili, sendika yöneticileri de katıldı.



Türk-İş Genel Başkanı Atalay mitingde yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki 'Bu özelleştirme değil' Bunun adı nedir özelleştirme değilse? Bunu anlayan biri varsa bana anlatsın. Bu olanı anlatsın. Milli Savunma Bakanına durumu üç kez anlattım. Bizden ne istiyorsanız, Türk-İş 1 milyon üyesiyle Harb-İş'in emrinde, parasıyla vücuduyla. Gördüğüm bir tek şey var; Milli Savunma Bakanlığı'nın emrinde, Türkiye Cumhuriyeti emrinde kalsın fabrika. Tek talebimiz o" dedi.



Benzer özelleştirmelerde birçok kamu kurumunda işçilerin ortada kaldığını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:



"Bundan 10 yıl önce bir süreç başladı. Telekom'u aldı, her sene parasını aldı, çekti gitti, Telekom ortada kaldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 27 tane fabrikası var, adı üstünde Milli Savunma Bakanlığı. Biz Altay tankının en güzelini bu fabrikada yaparız, özel sektör gelmesi gerekiyor mu? Bize yardım etsin, yabancı sermaye yardım etsin, yetki bizde olsun, patron biz olalım, onlar bizim yanımızda çalışsınlar. Yeni teknolojiye karşı değiliz. Biliyorsunuz Almanlar tankı verdi; paleti vermedi, Amerika uçağı verdi; pervanesini vermedi. Terör örgütlerine bu güçler para, silah, akıl, moral veriyorlar, diyorlar ki 'Gidin şu ülkeyi karıştırın'. 50 yıldır güçleri yetmedi, karıştıramadılar. Milli savunmada yerliliği yüzde 100'e çıkarırsak dünyanın en güçlü ülkesi oluruz. Onun yolu da özelleştirmeden vazgeçmektir. Türkiye söylüyor, bu sese kulak verin, yarın geç olur haberiniz olsun. Uyuyanı uyandırırsınız ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız. Bu ülkede uyuma numarası yapan siyasetçiler, sendikacılar var, onların kulaklarına zurna çalsanız da uyanmazlar."



Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal ise mitingdeki konuşmasında "Operasyon bölgelerinde üyelerimizin neler yaptığına bizzat şahit olan bir genel başkanım. İtirazımız, 281 tane Obüs'ü yapıp bu ülkenin ordusuna armağan eden ve ülkesine 1 milyar 630 milyon lira para kazandıran böyle bir iş yerini tartışıyoruz. Obüs'lerin tanesini Güney Kore'de, Almanya'da 10 milyon dolara alırken bugün bu güzide insanlar 4,2 milyon dolara mal etmişlerdir. İşte burada anlaşılıyor ki birilerine burada pasta armağan edilmek isteniyor. O yüzden biz asla bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Konuştuğumuz iş yeri dünyada ilk 5'te tank üzerine entegre tesisi olan tek iş yerlerinden bir tanesidir" dedi.



5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. 5 gündür kurtarılmayı bekleyen dayı- yeğene ulaşabilmek için ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolu açmaya çalışırken, Mustafa Erkek erzaklarının bitmek üzere olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş'ta kışın en sert geçtiği yerlerden biri olan Andırın'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Çiğşar Mahallesi'nin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. 1600 rakımlı mahallede kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, bir gölet inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mustafa Erkek, 5 gündür mahsur kaldıklarını, çığ düşmesi sonucu kaldıkları kulübenin yarısının da yıkıldığını söyledi. Erzaklarının azaldığını belirten Erkek, "Beş gündür buradayız. Mahallede başka kimse yok, elektriğimiz yok. Aracımızdan telefonumuzu şarj ediyoruz, telefon bağlantısı da zaman zaman kesiliyor. Aracımızda yakıt azaldı, biterse şarj da yapamayacağız. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.



EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR



Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı iş makineleri kapalı yolu açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun açılmasında güçlük yaşanıyor. Açılması gereken yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken, dayı yeğene ulaşmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız devam edeceği kaydedildi.



Kanyona düşen dağcının cesedine, 3 gün sonra ulaşıldı



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cesedi, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu çıkarılabildi



Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurdu. Bölgeye giden vatandaşlar terk edilmiş bir çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Yusuf Hojayev'e ait olduğunu belirledi. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 4 iz takip köpeği eşliğinde arama kurtarma çalışması başlattı. Dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cesedi, 16 Ocak'ta, 200 metrelik uçurumun kenarında fark edildi.



3 GÜN SONRA ALINABİLDİ



Ekipler, cesedin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel bir plan hazırlandı. Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 ayrı halat istasyonu kurdu. Ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek cesede ulaştı. Ceset, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev'in cesedi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürülecek.



Görüntü takip ediliyor



Haber: Yaprak KOÇER-Suat PALA SAMSUN-DHA



===================



Avladığı yaralı tavşanı tekmeledi



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir kişinin tüfekle avladığı yaralı tavşanı ayağıyla tekmelediği anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.



Elbistan ilçesinin kırsal bir mahallesinde bir avcı tüfekle vurduğu tavşanın yanına gitti. Avcı, tavşanı bir süre izledikten sonra arka ayağından tutup havaya kaldırdı. Ardından tavşanı yere atan bu kişi, hayvanı tekmelemeye başladı. O anları cep telefonuyla kayda alan avcı, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntünün tepki çekmesi üzerine avcı, kendi sayfasından videoyu sildi. Ancak video bazı kullanıcılar tarafından indirilerek, paylaşıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Görüntü çekip paylaşan kişiyi tespit etmek için ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtildi.



Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı



HATAY'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan yolcu, mahkemece tutuklandı.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mevkii'nde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ.'nin beline sarılı kuşağı açtırdı. Kuşağın içinde 230 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Ş.A.İ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



BOZCAADA'DA 650 SEÇMENE İTİRAZ



ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimler öncesi, Ezine İlçe Seçim Kurulu'na 650 seçmenin adada yaşamadığını belirterek, itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu da kolluk kuvvetlerine adres tespiti yaptırdı. Adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle haklarında tutanak tutulan bazı vatandaşlar, bugün elektrik ve su faturalarıyla polis ile jandarma karakoluna giderek, adada yaşadıklarını beyan etti.



AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı, Ezine İlçe Seçim Kurulu'na, 2 bin 476 seçmenden 650'si için sürekli adada oturmadıkları gerekçesiyle itiraz ederek, adres tespiti yapılmasını istedi. Ezine İlçe Seçim Kurulu da tespit yaptırdı. Jandarma ve polis, itiraz edilen isimlerin adreslerine giderek adada yaşayıp yaşamadıklarını tutanak altına aldı. Adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle tutanak tutulan bazı seçmenler, bugün ellerinde elektrik ve su faturalarıyla jandarma ile polis karakoluna gitti.



'HEPSİ CHP VE İYİ PARTİ SEÇMENİ'



Adres tespitinde mağdur edildiklerini öne süren vatandaşlara Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Bozcaada CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş, İYİ Parti Bozcada İlçe Başkanı Şafak Güler de destek verdi. Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz, "Eğer bu itirazlara müdahale edilmezse bu vatandaşlar yalnızca Bozcaada'da değil, hiçbir yerde oy kullanamayacak. Dolayısıyla biz bu haklarını kaybetmemeleri için tanıdığımız, bildiğimiz, Ada'da en az 8, 10 haftasını, 12 ayını geçiren bütün insanlara parti gözetmeksizin ulaşıyoruz" diye konuştu. 20 yıldır adada yaşadığını ifade eden Şeyda Eşsiz ise, "Birinci adresim Bozcaada, ama annem rahatsız olduğu için bir kaç ayda İstanbul'da yaşıyorum. Durumu öğrenince hemen adaya geldim. Sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.



'ÇÖZÜM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ'



AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan ise, 650 seçmene itiraz ettiklerini belirterek, şunları söyledi; "Bu liste, Bozcaada'da ikamet edip etmedikleri, yerlerinde oturup oturmadıkları araştırılması için İlçe Seçim Kurulu'na verilmiştir. Bunlarla ilgili kararı İlçe Seçim Kurulu verecektir. Yanlışlıkla yazılan adresler varsa bunlar düzeltilecek. Çözüm konusunda biz de elimizden gelen neyse yapmaya hazırız. Biz bu adres tespiti süresince bir takım adreslerde, restoranlarda, işletmelerde, işletme evlerinde 10-15 kişi yazdırıldığını tespit ederek, bunlara itiraz ettik. Adada adreslerinde tespit edemediğimiz kişilere de itirazlarda bulunduk. Her vatandaşımızın oy kullanması demokratik bir hakkıdır. Demokrasinin bize verdiği en temel haklardan bir tanesidir. Biz kimsenin seçimlerde oy kullanılmaması için bir itirazda bulunmadık. Her vatandaşımız tabi ki oyunu kullanacak."



