Dha Yurt Bülteni - 14

BAKAN AKAR: ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR, HAZIRLIKLAR TAMAM MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu.

BAKAN AKAR: ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR, HAZIRLIKLAR TAMAM







MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komandolarla bir araya geldi.



Burada, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Mehmetçik'e hitap etti. Bakan Akar, bugüne kadar mesleğe adanmışlık duygusuyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden fedakarlıkla yapılan başarılı çalışmalardan dolayı personeli tebrik etti, "TSK için en öncelikli görev ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği ile 780 bin kilometre kare vatan toprağının ve 81 milyon vatandaşımızın rahatı, huzuru, birliği ve güvenliğidir. Bize düşen nerede olursak olalım elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.



'TERÖRİSTLER BURADA DA KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER'



Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ile milletin refahı için çalışmaya devam edildiğini belirten Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlattığımız kararlı mücadeleyle girilemez denilen yerlere girdik, çıkılamaz denen yerlere çıktık. Ardından çukur operasyonlarını da başarılı şekilde gerçekleştirdik. Teröristler burada da kazdıkları çukurlara gömüldüler" ifadelerini kullandı.



Ardından 15 Temmuz'da FETÖ tarafından hain darbe girişimine maruz kalındığını ve bununla da en iyi şekilde mücadele edildiğini ifade eden Bakan Akar, "İçimizdeki hainlerden temizlendikçe güçlendik, güçleniyoruz. Personel azaldı ancak TSK'nın etkinliği ve kalitesi arttı." diye konuştu.



Darbe girişiminden sadece bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını ve başarıyla tamamlanan bu harekat esnasında 3 binin üzerinde radikal DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Akar, "DEAŞ'la en etkili mücadeleyi biz yaptık. Diğer ülkeler daha çok havadan bu mücadeleyi yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında DEAŞ'a karşı göğüs göğüse muharebe eden olmadı" dedi.



Bakan Akar, Fırak Kalkanı Harekatınıdan sonra bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 20 Ocak 2018'de saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini kaydetti. Akar, "TSK; Jandarma, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucuları birlikte omuz omuza mücadele ederek, şehir merkezini, tüm tahminlerin aksine 59 günde kontrol altına aldı. Sivillere ve masum insanlara, tarihi eserlere, dini ve kültürel değerlere, çevreye başka hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyet gösterildi" dedi.



Harekatta bugün kadar 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, bölgede halen mayın ve El Yapımı Patlayıcı temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Bakan Akar, ayrıca, Türkiye'nin desteğiyle bölgede güvenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük dönüşüm yaşandığını, 'Afrin Afrinlilerindir' düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, Suriyelilerin evlerine sorunsuz bir şekilde dönmekte olduğunu söyledi. Akar, TSK'nın insani yardım faaliyetlerinin emniyetini sağladığı bölgelerde sağlık hizmeti de sunduğunu ve şu ana kadar 35 bin civarında kişiye sağlık hizmet sunulduğunu belirtti.



'67 GAZİ İSTİRAHAT YERİNE TEKRAR HAREKAT ALANINA DÖNDÜ'



Zeytin Dalı Harekatı'nın bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Bakan Akar, Mehmetçik'in burada yalnız askeri değil; aynı zamanda milli, manevi, medeni ve yüksek ahlaki değerlere dayalı asil davranışlarıyla tarihimize yaraşır insani bir başarı da kazandığını sözlerine ekledi.



Başarılarda en büyük payın, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait olduğunu ifade eden Bakan Akar, kahraman ve fedakar 67 gazinin tedavilerinin ardından, istirahat etme imkanı varken bunu kullanmayıp, harekat alanına tekrar döndüğünü ve bu olayın altın harflerle tarihe yazıldığını sözlerine ekledi.



Bu vesileyle şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil şifalar dileyen Bakan Akar, "Şehit ve gazilerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da asla bırakılmayacak. Sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, bundan sonra da sorulacak" diye konuştu.



'ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR'



Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusuna da değinen Bakan Akar, şunları söyledi:



"Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır. Bundan öncekilerde olduğu gibi burada da, yeri ve zamanı geldiğinde, teröristler kazdıkları çukurlara gömülecekler ve Münbiç gerçek sahiplerine teslim edilecek."



Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden, siyasi birliğinden yana olduğunu ifade eden Bakan Akar, mücadelenin Kürtlere karşı değil, tüm bölge halkını tehdit olan PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'a karşı yürütülmekte olduğunu; bölgedeki tüm terör örgütlerinin ortadan kaldırılarak, Türkiye'nin Güneyinde bir terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.



Bakan Akar, 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan 462 bin kilometre kareyi kapsayan denizlerde de mevcut sorunların barış, huzur, güven, iyi komşuluk ve işbirliğinden yana bir yaklaşımla sonuca kavuşturulmasını istendiğini belirterek, "Bunun yanında uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasına da taviz verilmeden kararlılıkla devam edilecektir. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta TSK her türlü tedbiri almaktadır, durum yakından takip edilmektedir. Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.



'SİZLERİ SEVİYORUZ, GÜVENİYORUZ'



Faaliyetlerdeki başarının, personelin üstün eğitimi, fedakarlığı ve kahramanlığı sayesinde sağlandığını belirten Akar, şöyle konuştu:



"Bu coğrafyada var olmak için başarılı ve güçlü olmak, etkin, caydırıcı, saygın niteliklerimizi korumak ve arttırmak zorundayız. Asil milletin bağrından çıkan TSK, Atatürk ilkelerinin özünü teşkil eden akıl ve bilim ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Peygamber ocağı ordumuz asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, görevini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu yolda en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı ise bu güvene layık olmaktır. Sizleri seviyoruz, güveniyoruz, sizlerin de bu güvene layık olacağına inanıyoruz."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİĞE HİTAP ETTİ



Bakan Akar, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeleri sırasında komandolara hitap ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonundan görüntülü arayarak, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti. Mehmetçik'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde şehitlere rahmet gazilere şifa diledi. Harekatın birinci yıl dönümünün duygularla dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin harekatının tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değidir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır" dedi.



Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını vermek hedefimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.



Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu belirten Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, "Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Fotoğraflar



Haber: ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================



CHP'Lİ AĞBABA: KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ







ADIYAMAN'ın Besni ilçesi ve bağlı belde başkan adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katıldığı toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ağbaba, "Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" dedi.



CHP Besni teşkilatı tarafından organize edilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ilçe, belde ve köylerden gelen partililer ile adaylar katıldı.



Aday tanıtım toplantısında konuşan Veli Ağbaba, AK Partili milletvekillerinin Adıyaman için çalışmadığını iddia ederek, şunları söyledi:



"Adıyaman'ın kaç milletvekili var? 5. Kaçı AKP'den? 4'ü. Geldik milletvekili arkadaşlarımızla birlikte eylem yaptık. Tütün pazarına gittik, Çelikhan'a gittik, Malatya'ya gittik, Doğanşehir'e gittik. 'Tütünü yasaklarsan, bu tedbirleri alırsan, bu yasayı geçirirsen Adıyamanlı aç kalır' dedik. Mecliste her dediklerini yapıyorlar. Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız."



Konuşmaların ardından başkan adayları tanıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Partililer



Veli Ağbaba'nın salona gelişi



Bülent Tezcan'ın salona gelişi



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması



-Belediye başkan adaylarının tanıtılması



-Veli Ağbaba'nın partililere hitap etmesi



Bülent Tezcan'ın partililere hitabı



Veli Ağbaba ve Bület Tezcan'a plaket verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



BİRLİKTE ÇAY İÇTİKTEN SONRA AKRABASINA KURŞUN YAĞDIRDI







KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı.



Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinde genel görüntü



Polis olay yerinde emniyet şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken görüntü, inceleme yapması



Olay yerindeki boş mermi kovanları



Haber-Kamera: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================



GÜNE ENERJİSİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN TERASTAN DÜŞÜP ÖLDÜ







KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi.



Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Kuzu, arızalı olan güneş enerjisini tamir etmek için 4 katlı apartmanın terasına çıktı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikte toprak zemine düşen İlhan Kuzu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kuzu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



'ÇALIŞTI AMA TUTUNAMADI'



Olayı gören apartman görevlisi Ramazan Muslu, dışarı çıkarken bir ses duyduğunu belirterek, "Kafamı kaldırıp baktığımda aşağı doğru kayıyordu. Tutunmaya çalıştı ama tutunamadı ve aşağı düştü" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olayın olduğu apartman



İbrahim kuzu'nun düştüğü yer



Ramazan Muslu'nun olayı anlatması



Çatıdaki güneş enerjisi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================================



========================================



Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (2)



ANKARA'YA GİTTİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.



Haber: ORDU,



================



Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı: Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim?







KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan özel televizyon kanalında katıldığı izdivaç programında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesinin ardından programın sunucu Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak, işsiz olduğunu belirterek, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.



Dondurma ustası Zekeriya Atak, tazminata neden olan konunun 3 yıl önce yaşandığını söyledi. O dönem terörle mücadele eden Türkiye'nin çok şehit verdiğini ancak Zuhal Topal'ın programında dans edilip oynandığını söyledi. Bu yaşananları protesto etmek için programa katıldığını belirten Atak, "Orada Solmaz isimli gelin adayı haftalarca, aylarca sürekli oynuyor ve dans ediyordu. O sıralarda Türkiye'de de şehitlerimiz vardı. Oraya çıktığımda 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' deyip yayını terk ettim. Ondan sonra davalar başladı" dedi.



'ZUHAL TOPAL'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'



Topal'ın açtığı dava sonra mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminat ödemeyi mahkum ettiğini ancak Çağlayan Adliyesi'ne giderek karara itiraz edeceğini ifade eden Zekeriya Atak, Seda Sayan'ın kendisini desteklediği iddialarının da asılsız olduğunu söyledi. İşsiz olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:



"Ben artık Zuhal Topal'ı Allah'a havale ediyorum. Benim bu cümleyi kullanmam suçmuş; siz burada göbek attırıyorsunuz, oyun oynattırıyorsunuz ülkemizde o kadar şehitler varken. Benim bu cümlem, bana 10 bin liraya mal oldu. Benimle uğraşanları ben Allah'a havale diyorum. Ben çalışmayan bir insanım. Açılmış 130 bin liralık dava, mahkeme görmüş 10 bin liralık dava. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım? İnsanlar şöyle bir şey düşünüyor 'Seda Sayan ona destek verdi.' Öyle bir şey yok kardeşim. Seda Sayan da bana destek vermedi, başkası da destek vermedi. İnsanlar geliyor, 'Zekeriya Atak sen Seda Sayan'dan para almışsın' diyorlar. Cuma günü Zuhal Topal'ın avukatı Leman Türkmenoğlu'nu aradım 'Siz bu parayı benden tahsil edecek misiniz?' diye sordum, bana 'Evet, tahsil edeceğiz' dedi. Şimdi bu parayı ben nasıl ödeyeceğim. 'Türkiye'de şehit varken siz burada göbek attınız' demek suç mu?"







Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



====================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Harekat Sinyalini Verdi: Hazırlıklar Tamamladı

Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti