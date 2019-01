Dha Yurt Bülteni -14

İzmir'de kuru yemiş fabrikasında yangın (2)İZMİR'in Çiğli ilçesindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde, ilk belirlemelere göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10006 Sokak'ta bulunan bulunan kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. İmalat ve depo bölümü bulunan, 3 bin metrekare alan üzerindeki fabrikada, lokum bandından çıkan kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.



Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, İzmir'in pek çok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.



Fabrikadaki yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.



'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (3)



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Bursa'nın Gemlik ilçesinde cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın katil zanlısı Murat A., Çanakkale Gökçeada'dan, Yunan adalarına kaçmaya çalışırken Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel tim tarafından yakalandı.



Bursa'ya getirilen katil zanlısı Murat A., olayı itiraf etti. Murat A. ilk ifadesinde, "Sibel Dudaklı ile aramda ilişki vardı. Kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Bu sırada evde olan erkek kardeşi bana hakaret etmeye başladı. Ben de önce Mehmet Ali'yi daha sonra Sibel'i öldürdüm. Bandırma, Edirne ve Tekirdağ'da saklandım. Son olarak Gökçeada'ya geldim, Yunanistan'a kaçacaktım. Yakalandım" sözlerine yer verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat A., adliyeye sevk edildi.



Kazayı film gibi izlediler



Adana'da seyir halindeki otobüsün çarptığı motosikletli Hüseyin Coşkun, yerde acı içerisinde kıvranırken meraklı vatandaşlar kaldırım üzerinden izlemeyi tercih etti.



Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde babası Sait Coşkun ile 01 ANM 76 plakalı motosikletle ilerleyen Hüseyin Coşkun, arkasından gelen 01 L 0198 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsün çarpmasıyla yerde yaklaşık 3 metre sürüklendi. Bacaklarını oynatamayan ve yerde acı içerisinde kalan Coşkun, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansı bekledi.



KALDIRIMDA İZLEDİLER



Bu sırada kaldırım üzerindeki meraklı vatandaşlar, Coşkun'u yardım etmek yerien izlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar yerdeki Coşkun'u sosyal medya hesaplarında paylaşmak için görüntüledi. Kazadan yaklaşık 20 dakika sonra gelen ambulans, yerde yatan Coşkun'u hastaneye kaldırdı. Bilinci yerinde olan Coşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.



İnşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti



Hatay'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Suriye vatandaşı Ahmed Alkhalel (47), hayatını kaybetti.



Suriyeli inşaat işçisi Ahmed Alkhalel, sabah saatlerinde, Nardüzü Mahallesi Rüzgar Sokak'ta çalıştığı inşaatın üst katından zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alkhalel, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Cinayet şüphelisi 6 yıl sonra yakalandı



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dini nikahla yaşadığı Nazlı Aydın'ı (28) tabancayla öldürmek suçundan 6 yıldır aranan Murat Azak (33) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 18 Ocak'ta İbrahim Sözen Caddesi'nde davranışlarından şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Üzerinden çıkan S.Ç. adına düzenlenen kimliğe rağmen tutarsız davranışlar sergileyen şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.



Şüphelinin parmak izi kontrolünde gerçek adının Murat Azak olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Murat Azak'ın yapılan GBT sorgusunda 2013 yılı Mayıs ayında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı öldürmek suçundan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Murat Azak hakkında çeşitli mahkemeler tarafından 15 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ayrıca 22 ay hapis ve 7 bin lira da adli para cezasının bulunduğu da belirlendi.



Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat Azak, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yalova'da devremülk mağdurlarından suç duyurusu



Yalova'da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 30 kişilik grup, 8 şirket ve 11 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde inşa edileceği öne sürülen devremülk projesinden 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını, ancak aradan geçen zamana rağmen henüz inşaata başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 30 kişilik grup, Yalova Adliyesi'ne giderek şahıs ve firmalardan şikayetçi oldu.



Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde grup adına basın açıklaması yapan avukat Oktay Doğan, müvekkillerinin 2015 yılında 'devremülk satıyoruz' diyerek bir programa çağırıldığını ve onların iradesini sakatlayıcı şekilde bir sunum yapılarak satış yapıldığını savundu. Kişilerin paralarının tahsil edilmesinin ardından verilen sürede hiçbir şey yapılmadığını iddia eden avukat Doğan, "Daha sonra 'Burası olmadı ama size başka yerden satalım. Verdiğinizi peşinat sayalım' diyererek aynı kişilere yeni satışlar yapmışlar. Onlar da tabiiki gerçek dışı satışlar. Sonuçta bugüne kadar binlerce insanı mağdur etmişler, dolandırmışlar. Bir de ilk başta satış yapmışlar yüzlerce insana. O insanlar hukuken alacaklarına ulaşmasınlar diye başka bir firma adına faaliyetlerine devam etmişler. Tahsilatlarına devam etmişler. Pek çok insan, pek çok firma işin içine karışmış ve sonuçta binlerce insanı mağdur etmişler. Milyonlarca lirayı haksız yere kazanmışlar, elde etmişler. Suçtan gelir elde etmişlerö dedi.



'BİNLERCE MAĞDUR VAR'



Müvekkilleri adına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayetleri yaptıklarını bildiren Avukat Doğan, Yalova Emniyeti'ne de gelerek de konu hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Doğan, şikayetçi olunan firmaların çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Pek çok insanı hala kandırarak satış yapmaya para tahsil etmeye devam ediyorlar. Şu anda şebekenin eylemlerine devam etmesi engellenmiş olacak, hem de bundan sonra bu tür suç teşkil eden eylemleri yöntem olarak kullananların da önü kesilmiş olacak. Bir caydırıcılık söz konusu olacak. Müvekkillerimin çoğunun kaybettikleri paradan ziyade şüphelilerin hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyor. Sadece bana 100'e yakın termal mağduru geldi. Tabi bir çok avukata giden veya gitmeyen mağdurlar da söz konusu. Bir müvekkilimiz 300 mağduru olduğunu söylüyor. Binlerce olduğunu biliyoruz. Söz konusu olan onlarca milyon lira. Korkunç bir dolandırıcılık şebekesi varö şeklinde konuştu.



Doğan, şebekenin insanları nasıl ikna ettiklerini de anlatarak, "Tatil kazandınız, birkaç saat içinde bitecek sonra sizi geri getireceğiz', diyerek vatandaşlar bir devremülk otelde toplanıyor. Burada insanlar baskı altına alınıyor. Sonra nasıl aldıklarından haberi olmadan insanlar oradan devremülk alıp çıkıyorlar. Sonra birçoğunun aklı başına geliyor. Cayma hakkını kullanıyor. Birçoğu öyle bir hakkı olduğunu bilmiyor. 2 yıl içinde kendisine devremülkün teslim edileceği belirtiliyor. 2 yıl boyunca ödemelerini yapmaya devam ediyor. 2 yıl sonunda 'Biz sana başka yer verelim. Bu ödediğinizi peşinat sayalım' diyerek yeni bir yer satıyorlar. Bu aşamada geri dönenler oluyor ama onlar her zaman ana kütleyi koruyorlar. Yeniden para tahsilatı yapıyorlar. Yeni satışlar yapmış oluyorlar. Tabi aradan yine 1-2 sene geçiyor. Yine hiçbir şey olmuyor. Bazıları uyduruk araziler gösteriyor. Bir şey yapıyormuş görüntüsü sergiliyorlar ama 2015'ten bugüne 4 sene geçiyor. Çete 4 sene içinde hiçbir şekilde bir imalat ortaya koymuyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Bu mağduriyetlerin önü kesilmesi gerekiyor. Aksi halde Çiftlikbank türü mağduriyetleri her zaman yaşayacağız" dedi.



Esenköy'de yapılacağı iddia edilen projeden 2015'te devremülk satın alarak 15 bin lira ödeyen Güler Arslan da, hukuki yoldan hakkını aradıklarını belirterek, "Bu firmaya 3 defa gittim. Tehdit ediliyoruz. İhtar çektim ihtarıma yanıt gelmedi. Bunlar dolandırıcı diye ben gönül rahatlığıyla bağırıyorum. Evet, bunlar dolandırıcı" diye konuştu.



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -



7 aylık Suriyeli bebek hastanede hayatını kaybetti



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.



Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Suriyeli uyruklu Halida ve Mahmud Elsayed çiftinin 7 ay önce doğan bebekleri, dün rahatsızlandı. Ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Cemal bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğumu sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -



Kardeşini, aile baskısı ve kıskançlık yüzünden öldürmüş



Tokat'ta tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçaklayıp yaralayan, tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa'yı ise (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdüren üniversite öğrencisi Hasan (22), ders çalışması yönünde küçük yaştan beri baskı gördüğünü belirterek, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.



Cumartesi gecesi Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'ndaki dairede oturan Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Diğer odada ders çalışırken bağrışmalar üzerine mutfağa gelen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.



BASKI VE KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Olaydan sonra gözaltın alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan Atılır'ın, cinayeti kıskançlık ve aile baskısı yüzünden işlediğini ifade ettiği öğrenildi.



Hasan Atılır, emniyet ve mahkemedeki ifadesinde küçük yaşlardan itibaren ders çalışması konusunda ailesinden baskı gördüğünü belirterek, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ders çalışmam noktasında her zaman baskı yapıyordu. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Olay günü babam evde yoktu. Babam annemi arayarak ders çalışmamı söylemiş. Annem de gelip, 'Baban aradı ders çalışacakmışsın' dedi. Olay da bundan sonra oldu. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" sözlerini söylediği öğrenildi.



Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, -



İYİ Parti Erdemli İlçe Yönetimi istifa etti



Mersin'in Erdemli ilçesinde, İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Fazıl Koşar ve yönetim kurulundaki 21'i asil 12'si yedek üye olmak üzere 33 kişi görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Fazıl Koşar, "Meral Akşener, parti kurulmadan önceki 2017 yılı başkanlık referandumu sürecinde, İYİ Parti kurulduktan öncesinde ve sonrasında da toplantılarda, mitinglerde, geçtiğimiz aylarda Anamurumuzu ziyaretinde, basına yapılan toplantıda Erdemli İYİ Parti İlçe Başkanı olarak bizzat bana yerel seçimlerde teşkilatların görüşü alınacak, gerekirse sandık konup, önseçim yapabileceğimiz sözünü vermişti. Fakat, Meral Akşener tarafından söz verilmesine rağmen, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde ve bugün gelip çatan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de tamamen ilçe teşkilatının ve il teşkilatının görüşü dikkate alınmayarak belediye başkan adayı belirlenmiştir" dedi.



Dikkate alınmadıklarını ve bu nedenle derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Koşar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.



MERSİN, -

