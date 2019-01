Dha Yurt Bülteni -14

Heyelan nedeniyle yolda yarık oluştuKonya- Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu.

Heyelan nedeniyle yolda yarık oluştu



Konya- Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu.



Konya'yı Hadim ilçesine bağlayan karayolunun Eğiste Deresi mevkisinde, viyadük çalışmalarının başlangıç noktasında dün, yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından yolun yaklaşık 30 metrelik bölümünde yarık oluştu. Yolda dubalarla güvenlik önlemi alındı. Heyelan viyadük inşaat şantiyesine giden tali yolda da çatlaklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yarın gerekli çalışmaları yapacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



------------



Ana yoldakı çatlaklık ve göçmeden detay



tali yoldaki çatlaklıklardan detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA,



============



Şanlıurfa'da AK Parti'li başkan adaylarına coşkulu karşılama



Şanlıurfa'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.



AK Parti İl Başkanlığı, Ankara'da bulunan ilçe belediye başkan adaylarının kente gelişi için karşılama töreni düzenledi. GAP Havalimanı'ndaki karşılama törenine belediye başkan adaylarının yakınları ile partililer katıldı. Uçaktan topluca inen başkan adayları çiçekle karşılandı ve yoğunluk nedeniyle aprondan polis kordonu arasında çıktı. Başkan adayları, kendilerini bekleyen araçlarına binerek, seçim çalışmalarını başlatmak için oluşturulan konvoyla kent merkezine hareket etti.



Görüntü Dökümü



-------------



GAP Havaalanında bekleyen kalabalık



Başkan adayları uçaktan inmesi çiçekle karşılanması



VİP kapısında yaşanan izdiham



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)



===================



Çırak bulamayınca eşini kaportacı yaptı



Antalya'nın Finike ilçesinde kaporta ustası Ahmet Durdemir'in (42) çırak bulamaması üzerine yardım istediği eşi Zühra Durdemir (36), yaklaşık 2.5 yıldır eşine işlerinde yardım ediyor. Zühra Durdemir, "Önce 'olur mu, olmaz mı' diye düşündüm ama eşimin ihtiyacı olduğu için onu yalnız bırakamadım. 2.5 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.



Finike Sanayi Sitesi'nde 31 yıldır kaporta ustası olan Ahmet Durdemir, yetiştirecek çırak bulamayınca eşinden yardım istedi. Yaklaşık 2.5 yıl önce ufak tefek işlerde eşine yardım etmeye başlayan Zühra Durdemir, kendini geliştirdi. Çeşitli işleri ustalıkla yapmaya başlayan Zühra Durdemir, kalfalık belgesi almak için başvurdu. 15 yıldır evli olan 2 çocuk sahibi çift sanayideki dükkanlarında birlikte çalışmayı sürdürüyor.



'YARDIM EDERKEN İŞİ ÖĞRENDİ'



Ahmet Durdemir, 1988 yılından bu yana sanayi sitesinde kaportacılık yaptığını belirterek, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi. Ahmet Durdemir, "31 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olmadığı için tek başıma mücadele veriyordum. Ben de eşimi çağırdım. Aile bütçesine katkı sağlamak için gelip burada bana yardımcı olmaya başladı. Sonra bana yardım ederken işi öğrendi. Kapı döşemesi ve benzeri işler, kaynak, tampon onarımı yapmaya başladı. Kalfalık belgesi için Çıraklık Eğitim Merkezi'ne müracaat ettik. Sınava girecek" dedi.



'ELEMAN OLSA DA KEŞKE YETİŞTİRSEK'



Ortaokul lise mecburi olduğu için çırak bulamadıklarından yakınan Ahmet Durdemir, "Bizim meslekte yardım edecek birilerine mutlaka ihtiyaç oluyor. Liseler mecburi olunca sanayide çıraklık işi tamamen bitti. Lise bittikten sonra da kimse çocuğunu eleman ya da çırak olması için göndermiyor. Tek başına yürütülecek bir meslek değil. Bizim sanayi meslek dalı olarak bitti. 42 yaşındayım. 11- 12 yıldır da kalfasız ve çıraksız çalışıyoruz. Bu meslekte sonuncu kişileriz. Eleman olsa da keşke yetiştirsek. Kimse evladını sanayi ortamına sokmak istemiyor. Öyle olunca eşimden yardım istemek zorunda kaldım. Devletimizin bu işe bir el atması lazım. Meslek sanat okullarından bu mesleğe elemen yetiştirilmesi lazım" diye konuştu.



'USTALIK BELGESİ ALACAĞIM'



Evdeki rahatını bir kenara bırakarak eşinin can yoldaşı olan Zühra Durdemir (36) de çırak olarak başladığı işini mesleğe dönüştürdü. Eşinin sağ kolu gibi her işe koşturan Zühra Durdemir, şöyle dedi:



"2 çocuk annesiyim. Finike sanayisinde eşime yardım ediyorum. Maalesef sanayide çıraksız çalışmak mümkün olmuyor. Atölyenin bakımı, temizliğini yapacak, gelen giden müşteriyle ilgilenecek insan lazım. Önce 'olur mu, olmaz mı' diye düşündüm ama eşimin ihtiyacı olduğu için onu yalnız bırakamadım. 2.5 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olmayınca mecbur kaldık. Tampon onarım, plastik kaynak ve buna benzer birçok işi öğrendim ve yapıyorum. Araba parçalarını söküp, takıyorum. Bu süreçte kalfalık belgesi için başvurdum. Sonrasında da ustalık belgesi alacağım inşallah."



Görüntü Dökümü



--------------



RÖP 1: Ahmet Durdemir



RÖP 2: Zühra Durdemir



Zühra Durdemir çalışırken



Zühra Durdemir eşine yardım ederken



Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



==================



Sahipli köpeğin zehirli iğneyle öldürüldüğü iddiası



Bursa'nın İznik ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü. Köpeğin sahibi Halime Korkmaz Alkara olaya tepki gösterdi.



İznik Sahil Yolu üzerinde kulağında küpe olan ölü köpek bulundu. Köpeğin zehirli iğneyle vurularak telef edildiği öne sürüldü. Köpeğin sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı Yaralı Hayvan Koruma Komiseri Halime Korkmaz Alkara, olaya tepki göstererek, "Köpeği sokaktan alıp sahiplendim. 2 senedir bakıyordum. Belediyeye götürdüm, aşıları yapıldı, kısırlaştırıldı, kulağına da küpe takıldı. 2 gündür kayıptı, her yerde onu arıyordum. Bugün de sahil yolunda kalabalığı görünce merak edip yaklaştım, köpeğimi gördüm. Telef olmuş. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Bunu, yapanların yanına bırakmayacağım" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Köpeğin görüntüsü



-Kadının olayı anlatması



-Detaylar



1 dk 22 sn 154 MB



Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),



=================



Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti



Kahramanmaraş'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti.



Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Mehmet Durdu Doğan, sabah evinde vefat etti. 165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.



BIYIĞINI SİGORALATMIŞTI



Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.



BIYIK KRALI TOPRAĞA VERİLDİ



Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kıralı Mehmet Durdu Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'ne getirildi. Doğan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Musalla taşındaki tabut



Dua edilmesi



Namazın kılınması



Helallik alınması



Tabutun taşınması



Cenaze aracına konulması



Cenaze aracının gidişi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



===================



Kilitli bisikleti böyle çaldı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinin önünde kilitli olan bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı. Emniyet ekipleri kameralara yansıyan hırsızı arıyor.



Edinilen bilgilere göre; olay Cuma mahallesi Tabakhane sokakta faaliyet gösteren unlu mamuller işyerinin önünde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı şahıs, işyerinin önünde kilitli olan bisikletin yanına gelip etrafı gözlemledi. Kısa sürede bisikletin kilidini açan, hırsız bisiklete binerek kayıplara karıştı. O anı gören açık otopark görevlisi, hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi.



Bisikletinin çalındığını fark eden unlu mamuller işyerinin ustası Mehmet Demirtaş, "Otoparkçı söyledi, bisikletimin çalındığını. Ben simit pişirirken, çalıp kaçmış. Şikayetçi olacağım.ö Dedi.



Olay anı ise bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Güvenlik kamera görüntüsü



-Bisikletin sahibinin açıklaması



Görüntünün süresi: 1.29 DK BOYUT 166 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



==================



Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı



Kahramanmaraş'ta, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.



Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir işyerinde kredi kartıyla alışveriş yapılmış gibi gösterilerek POS tefeciliği yapıldığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen E.E., M.B., M.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise tefecilikte kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, başkasına ait kredi kartları ile 10 bin 180 lira para ele geçirildi.



Kredi kartını pos cihazından geçirerek alışveriş yapmış gibi gösterip yüzde 6 kesinti yaparak tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



---------



-KOM tabelası



-Ele geçirilen paralar



-Pos cihazı



-Detay



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



======================



Kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı: 2 yaralı



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kayan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kahramanmaraş yolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin İliş, yönetimindeki 44 NR 278 plakalı otomobil sürücüsü buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle karşı yönden ilerleyen 44 ED 845 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Arzu İliş ile Elif İliş yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.



Görüntü Dökümü



-----------



Olay yerinden görütüler



Yaralının götürülmesi



Araçlardan detay



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



=================

