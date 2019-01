Dha Yurt Bülteni -14

İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında İZMİR'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.

İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında



İZMİR'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binada bulunan 2 kişiden 1'i, kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğerinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.



İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, saat 15.30 sıralarında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden 1'i, kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.



Öte yandan çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan birinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



Çökme olan binadan görüntü



Ekiplerin çalışmalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



====================



Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı



Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.



Görüntü Dökümü



----------



-Güvenlik kamerasından kaza anı görüntüsü



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,



=================



Zonguldak'ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.



Olay, saat 14: 00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocaklarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait sahada kaçak maden ocağı işleten Ö.D. ile İ.Z.(59) ve oğlu Ö.Z.(33) arasında kömür üretimi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda,. Ö.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle İ.Z. ve Ö.Z.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle baba İ.Z. elinden, Ö.Z. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, kaçan Ö.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Ö.D.'yi gözaltına aldı. Polis, olay yerinde bulunan 5 kişiyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Hastaneden detaylar



-Süre (3.58) Boyut (455 MB)



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK-DHA



==================



Şanlıurfa'ya kamyonla kar gelmeye devam ediyor



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatili dolayısıyla 150 kilometre mesafedeki Karacadağ'dan kamyonlara yüklenen kar, Eyyübiye'deki çocuk parkına getirildi.



Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik sürprizlerini sürdürüyor. Dün Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na kar getirerek çocukların sevinçlerine ortak olan Büyükşehir Belediyesi, bugün de 10 kamyon karı Eyyübiye ilçesine getirdi. Osmanlı Mesire Alanında kar etkinliği yapacağını duyan aileler, çocukları ile birlikte saatler öncesinde alana gelerek Büyükşehir araçlarının gelmesini bekledi. İlk kamyonun kar dökmesi ile birlikte parkta bekleyen çocuklar kar topu oynamak için birbirleriyle yarıştı.Çocukların kar sevincine ortak olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, uzun süre çocukların neşeli bir şekilde kar topu oynamalarını izledi.10 kamyon karla çocukların sevinmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Büyükşehir her yerde hizmetler yapmakta. Bizim ve çocukların en çok sevindiği hizmetlerimizden biri de bu oldu. İklim itibariyle Şanlıurfa'mız kar almıyor. Çocuklarımızın yarı yıl tatilinde bu sevinci yaşamaları için bu kez Eyyübiye bölgemizde kar dökümü gerçekleştirdik. Çok güzel anlar yaşadık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Kamyonla getirilen karlar parka dökülmesi



Çocuklar kar topu oynaması



Açıklamada bulunan Genel Sekreter Abdulkadir Acar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)



================



Davraz Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı



Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde çığ altında ve telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik 64 personel, 2 eğitimli köpek ve 9 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı.



Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Valiliğin koordinesinde jandarma, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi ve Isparta Turizm Doğa Arama ve Kurtarma (ISTUDAK) ekiplerinin katılımıyla ortaklaşa tatbikat gerçekleştirildi. Çığ altında kalan sporcularla telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik tatbikat kuvvetli rüzgar ve tipi etkili olunca gerçeğini aratmadı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik de tatbikatı yakından takip etti.



ÇIĞ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI



64 personel, 2 eğitimli köpek ve 9 aracın görev aldığı tatbikat Sümbül Tepe'de saat 10.00'da ekiplerin görev yerlerini almasıyla başladı. Senaryoya göre meydana gelen çığ düşmesi sonucunda insanların kar altında kaldığını ihbar alan ekipler paletli araçlarla olay yerine sevk edildi. İz takip ve arama köpekleriyle başlatılan aramada köpekler göçük altında kalan yaralının izine ulaştı. Belirlenen yer küreklerle kazılarak yaralı çıkarıldı ve sağlık kuruluşuna götürülmek üzere kızakla ambulansın bulunduğu yere götürüldü. Başka yaralılar olabileceği ihtimali üzerine ellerinde uzun çubuklar bulunan ekipler tek sıra halinde çığ bölgesinde arama yaptı. Kısa sürede diğer bir yaralıya ulaşılarak çığ altından çıkarıldı.



TELESİYEJDE MAHSUR KALANLAR İNDİRİLDİ



Geçen günlerde bir kayak merkezinde telesiyejin bozulması üzerine mahsur kalan vatandaşların yaşadığı olumsuzluğun yaşanmaması için ikinci tatbikat telesiyejde gerçekleştirildi. Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 2 kişi için ekipler hemen müdahalede bulunarak önce direğe tırmandı, ardından makara sistemiyle 2 kişinin bulunduğu noktaya ulaşarak iple aşağı sarkıttı. Kurtarılan 2 şahıs kar motorlarının ardında bulunan sedyelere konularak tedavi edilmek üzere tesislerin bulunduğu noktaya götürüldü.



'DAVRAZ GÜVENLİ BİR YER'



Tatbikatın ardından açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, "Davraz Kayak Merkezi cazibesiyle her geçen gün ziyaretçisi artan bir yer haline geldi. Başta Valiliğimiz olmak üzere bugün Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD tarafından ortaklaşa bir tatbikat düzenledik. Buradaki amaç, kayak merkezimizi ziyaret eden gerek sporcularımız gerekse vatandaşlarımızın güven içerisinde eğlenmelerini sağlamak. İlk etapta çığ düşmesi senaryosu uygulandı ve çığ altında kalan 2 vatandaşımız kurtarıldı. Ardından telesiyejde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılışına tanıklık ettik. Bugün burada şunu gördük ki Davraz Kayak Merkezi'miz kayak pistleri, kar kalitesiyle olduğu gibi güvenli bir yer olduğunu da gösterdi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Acil durum ekiplerinin olay yerine araçlarla intikali



Arama köpeğinin bölgede koku alması ve işaret vermesi



Ekiplerin yaralıya ulaşması ve yaralının sevki



Kar çubukları ile ekiplerin araştırma yapmaları ve yaralıyı bulup kurtarmaları



Detay görüntü



Telesiyejde mahsur kalanlara yapılan kurtarma operasyonu



Abdullah Çelik açıklama (İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı)



504 MB///



HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

