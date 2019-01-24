Dha Yurt Bülteni -14

Kaçak göçmenleri Yunanistan
'a kaçırmak isteyen 2 organizatöre tutuklama Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan
uyruklu 3 kaçak göçmen yakalanırken, onlara kılavuzluk yapan, 1'i Suriye
uyruklu 2 organizatör ise gözaltına alındı. Organizatörler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malkara İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin taşındığı otomobilin, Tekirdağ'dan ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü, Malkara- Tekirdağ yolunda durduruldu. Otomobilde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek istediği belirlenen Afganis 3 kaçak göçmen ile onlara kılavuzluk yapan, 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Civan Sadun (37) ile Nurettin Taş
(35) gözaltına alındı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliyeye girişleri
-Jandarma ekipleri
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-
================= Şavşat
'ta yol tepkisi Artvin
'in Şavşat ilçesinde bir grup vatandaş, Yanıklı Köprüsü'nün bulunduğu ve buzlanma nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı yola, bariyer yapılmasını istedi. Yolda incelemelerde bulunan CHP
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
da konuyu, Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile bir grup vatandaş, özellikle kış döneminde sık sık kaza yaşanan Artvin Şavşat Karayolu'nun Yanıklı Köyü Mevkii'nde bir araya gelerek, yola bariyer ve uyarı levhaları konulmasını istedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da gruba eşlik ederek, yolda incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Milletvekili Bayraktutan
, şunları söyledi:
"Ne yazık ki Şavşat kazalarla anılıyor. Bu işin siyaseti olmaz. Birkaç gün önce genç bir kardeşimizi bu bölgede kazaya kurban verdik. Bazen kaza kader değil, cinayettir. Burası barajlar kenti. Yeni yollar, iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Ama ne yazık ki bu yolla alakalı bir bariyer bile yapılmıyor. Parlamento
açılır açılmaz, burası ile ilgili bir meclis araştırması yapılması için konuşma yapacağım. Ulaştırma Bakanı
'na, Karayolları Genel Müdürü'ne, Bölge Müdürü'ne sesleniyorum; Artvin'de insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Geçmiş yıllarda Şavşat yolunda onlarca canımızı kazaya kurban verdik. Artık bunlar son bulsun. Bu karayolunda standartlara uymayan yerler ortadan kaldırılsın."
'BU BİZİM KADERİMİZ OLMAMALI'
Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilgehan Koşar da, söz konusu yolda yılda 30'a yakın kaza yaşandığına dikkat çekerek, "Yıllardır bu yolda çoğunluğu ölümlü kaza oluyor. Canlarımız, mallarımız gidiyor. Yetkililerimizden bir çözüm istiyoruz. Bu bizim kaderimiz olmamalı. Burası uluslararası bir yol. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruzö diye konuştu.
'ÇARE İSTİYORUZ'
Şoför Davut Doğan
ise, "Bu köprünün yola uyum sağlamadığı açık. Daha öncede burada bir çok ölümlü kaza olmasına rağmen, yetkililerimiz duyarlılık göstermemiştir. Bu yol bu şekilde olduğu sürece, bu kaza ne ilk ne de son olacak. Yetkililerden bu yola bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİ ÖLMÜŞTÜ
Bariyer ve trafik levhası konulması istenilen yolda, 2 gün önce buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye uçmuştu. Kazada üniversite öğrencisi Cihan Aydın
(20) yaşamını yitirmiş, babası Zafer Aydın
ile kuzeni Yasin İset aralanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yoldan görüntüler
Yapılan açıklamalar
Detaylar
BOYUT: 449 MB
HABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),
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15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü (2)
'HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ Şanlıurfa
'da tartıştığı eşi Mehmet Engül'ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis
İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adliye binası
Adliye çevresinde önlem alan polis
Polis aracından Şüpheliye indirilmesi
Şüpheliyi adliye binasına konulması
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB
Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
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Park halindeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu Çorum
'da Bahri Gökhan K.'nin (31), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öğle saatlerinde Çomar Barajı yakınlarında park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahri Gökhan K. olduğu belirlenen, tabancayla başından vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Bahri Gökhan K.'nın cesedinin yanında ise bir tabanca bulundu.
Polis, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
Görüntü Dökümü
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-Bahri Gökhan K'nin araç içerisinde cansız bedeni
-Olay yeri inceleme ekipleri araç basında çalışması
-Cesedin kaldırılması
-Detaylar
BOYUT: 651 MB
Haber-Kamera: Serkan
Barış/ÇORUM,
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Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli
)- KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, 22 Ocak günü meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
Ekipleri, Körfez Fatih
Mahallesinde N.Ö isimli şahısa ait park halindeki piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan otomobilin çalınması ve 23 Ocak günü Çayırova
'da A.Ö isimli şahısa ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde MOBESE ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şahısın 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Y.D. İzmit
Yahya Kaptan Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.'nin ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği ve aracı arkadaşı B.D.'ye satması için verdiğini söylediği öğrenildi. Polis Çayırova'da bulunan bir garaja düzenlediği operasyonda B.D çalıntı otomobil ve plakalar ile birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli Körfez Adliyesine sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamera kayıtları
Haber: Selda Hatun Tan-İzmit-Dha
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Kafeterya sahiplerinden örnek davranış Bursa
'nın inegöl ilçesindeki bir kafeteryanın kapısının önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabela koyuldu.
Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtacak örnek bir hareket, İnegöl
'deki bir kafeteryanın sahiplerinden geldi. Kafeterya sahipleri, parası olmadığı için yemek bulmakta zorlananları, kapının önüne koyduğu "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabelayla ücretsiz yemek yemeye davet ediyor. Kafetarya Müdürü Merve Uz, "Kış mevsimindeyiz. Parası olmayıp, gıda ihtiyacını sağlayamayacak insanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirip, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu davranışımızın diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.
Görüntü dökümü
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-Genel görüntü
-Yazının görüntüsü
-Yoldan geçenlerin yazıyı okuması
-Açıklama
-Detaylar
2.21 DK boyut 264 MB
Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,
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'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (3)
İZMİR SON 38, MANİSA SON 74 YILIN REKOR YAĞIŞINI ALDI
İzmir ve Manisa
'ya bir süredir etkili olan sağanak yağmurla rekor düzeyde yağış düştü. Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bu ocak ayındaki yağışlarda İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı yaşandı. 1 - 24 Ocak 2019 tarihleri arasında metrekareye Konak
'a 299.3, Seferihisar
'a 320.8, Narlıdere
'ye 334.6, Kemalpaşa
'ya 405.6, Karşıyaka
'ya 182.4, Manisa'ya 309.6 kilogram yağış düştü.
İZMİR,