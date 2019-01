Dha Yurt Bülteni -14

Marmaris'te rüzgar etkili olduMuğla'nın Marmaris ilçe merkezinde saatteki hızı 47 kilometreyi bulan rüzgar etki oldu.

Marmaris'te rüzgar etkili oldu



Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde saatteki hızı 47 kilometreyi bulan rüzgar etki oldu. Rüzgarın oluşturduğu dalgalar ise sahil kıyısını dövdü. Dalgalara aldırış etmeyen bazı kişiler ise cep telefonlarıyla özçekim yaptı.



Marmaris şehir merkezinde rüzgarın saatteki hızı 47 kilometreyi buldu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ne vuran, rüzgarla oluşan dalgalar, yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Bazı kişiler havaya aldırmadan özçekim yaptı. Marmaris Körfezi'ne açılan Azmak Deresi'nde demirli balıkçı teknelerinin sahipleri ise teyakkuzda bekledi. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris ve kırsal mahallerinde iki günde yaşanan sağanak yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle 5 ağaç devrildi. 85 ağacın ince dalları kırıldı. Dalları kırılan ağaçların budaması yapıldı. İlçe merkezi ve kırsalında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris'e 1.5 kilometre mesafedeki İnceburun Mevkisi'nde konumlandırılmış rüzgar gülünün verilerine göre açık denizde rüzgarın hızı saatte 73.1. Marmaris ilçe merkezinde esen keşişleme rüzgarının ise sabah 08.00 ile 16.00 arası saatteki hızı 30 ile 47 kilometre arasında" dedi.



Görüntü Dökümü



------------



Azmak Deresi'nde demirli balıkçı teknelerinden görüntü



Palmiye ağaçları rüzgar ile sallanması



Yat Limanı'ndan genel görüntü



Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yürüyüş yoluna kadar gelen dalgalar



Dalgalar önünde öz çekim yapan vatandaşlar



(Toplam: 2 dakika 54 saniye-210 MB HD görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



==================



Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatına giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları yakıp, içindeki bakır telleri alarak kaçtı.



İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde yapımı süren Ulu Cami'ye gece saatlerinde giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları alarak, inşaatın bir köşesinde yaktı. Hırsızlar ardından kablodan geriye kalan bakır telleri ve 2 çuval dolusu çiviyi alarak kaçtı. Öğle saatlerinde cami inşaatını kontrole gelen sorumlu, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, inşaatta inceleme yaptı, parmak izi çalışması yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü dökümü



---------



-Genel görüntü



-Detaylar



Görüntü süresi: 1.31 DK boyut 170 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



====================



İnegöl'de kaçak baraka ve ahırlar yıkıldı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak baraka ve ahırlar zabıta ekiplerince polis eşliğinde yıkıldı.



İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan 1 baraka ve 4 ahır, kamu ve vatandaş arazisine izinsiz gelişi güzel yapılarak çevre ve görüntü kirliği oluşturduğu gerekçesiyle İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.



Dün gerçekleşen yıkım öncesi emniyet ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda atın barındırıldığı baraka ve ahırların yıkımı iş makineleri tarafından gerçekleştirildi. Yıkım sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken bazı baraka sahipleri kendi evlerini sökerek ekiplere yardımcı oldu.



Görüntü dökümü



-----



-Genel görüntü



-Yıkım anı



-Detaylar



Görüntü süresi: 41 saniye boyut 76 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===================



Nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedavi edilip doğaya salındı



Denizli'nin Çivril ilçesinde, çobanların bitkin halde bulunan ve zehirlendiği belirlenen nesli tehlike altındaki yırtıcı kış türlerinden kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisini ardından doğal ortamına bırakıldı.



Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde, sürüsünü otlatan çobanlar, yerde bitkin halde bir kızıl akbaba olduğunu fark etti. Çobanlar, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bitkin haldeki yırtıcı kuşu tedavisi için teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyeceklerden zehirlendiği sanılan akbaba, tedaviye alındı. 13 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan akbaba, Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler tarafından doğal yaşam alanı olan Akdağ Mahallesi'ndeki dağlık alana götürülüp, doğal ortamına salıverildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, tedavisini yaptıkları kızıl akbabayı tekrar uçarken görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Kızıl akbabanın görüntüsü



-Kızıl akbabanın tedavisinden görüntü



-Kızıl akbabanın tedavisinin ardından doğaya ortamına bırakılmasından görüntü



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=================



Takla atan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 7 yaralı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra, Siverek'e bağlı Üçkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karacadağ Mahallesi'ne giden Seyfettin Güreli yönetimindeki 72 EE 986 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Seyfettin Güreli ile araçtaki Besra, Hava, Sedat, Defne ve Sultan Güreli ile Hayat Arıkhan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sultan Güreli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-Kaza yeri



-Devrilen hafif ticari araç



-Ambulanstan indirilen yaralılar



-Acil servise alınan yaralılar



Acil önünde toplanan kalabalık



-Yaralı taşıyan ambulanslar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 607 MB



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



=================



Karabük'te su kanalına uçan araçta ölen aile son yolculuğuna uğurlandı



Karabük'ün Yenice ilçesinde, dün sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza, dün Karabük-Zonguldak Yolu Yeniköy Mevkii'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Araç ters dönerek suya gömüldü. Sudan çıkartılan Satılmış Kocabaş ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Ali Kocabaş (4) ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.



Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Manisa Soma'da madenci olarak çalışan kazada ölen babasıyla aynı adı taşıyan Satılmış Kocabaş, memleketine karne tatili için gönderdiği kızı ve eşi ile anne ve babasının tabutları başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve yaşamlarını yitirenlerin yakınları katıldı.



Öğlen kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Yamaç Köyü mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



----------



-Satılmış Kocabaş sandalyenin üzerinde otururken



-Kılınan cenaze namazı -Satılmış Kocabaş'ın kayınbabası ile saf tutması



-Satılmış Kocabaş'ın selfi fotoğrafı



Süre: (05.05) Boyutu: (565 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),



=================



Hurma hırsızı, paketleme yaptığı kişiyle suçüstü yakalandı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, satıcı B.E.'den aldığı 350 bin TL değerindeki 19 ton hurmayı İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, kayıplara karışan İ.E.K. (26) ile ürünleri beraber paketlediği M.Y., polis ekiplerince yakalandı.



Olay, 21 Ocak'ta, Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Hurma satan Suriyeli B.E.'ye ait toptancıdan yaklaşık 350 bin TL değerinde 19 ton ürünü İstanbul'daki alıcıya götürmek için kamyona yükleyen vatandaşı İ.E.K., kayıplara karıştı. Hurmaların alıcıya ulaşmadığı öğrenen B.E., polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, hurmanın yüklendiği kamyonun plakasından yola çıkarak, araştırma başlattı. Yapılan MOBESE ve PTS incelemelerinde, kamyonun, İstanbul Esenyurt'taki depoya götürüldüğü belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, gece saatlerinde depoya baskın düzenledi. Operasyonda İ.E.K. ile hurmaları sattığı ve birlikte paketleyerek, satışa hazırladığı M.Y. gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.Y., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, İ.E.K. ise adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-Zanlının asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



================



Tümtürk: İnsanlık, Doğu Türkistan'ı görmüyor



Çin'de hayatını kaybeden Doğu Türkistanlılar için Kahramanmaraş Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Namazdan sonra konuşan İYİ Parti İl başkanı Ahmet Çabukel ve Türk Ocakları Şube Başkanı Kemal Yavuz'un da katıldığı namazın ardından konuşan Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyid Tümtürk, "Doğu Türkistan'ı ne gören ne duyan ne de anlayan var" dedi.



BM ve Avrupa Parlamentosu raporlarına göre 1 milyon ancak kendi tahminlerine göre en az 3 ile 5 milyon Türk'ün Çin'de kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Tümtürk, "Bugün, insanlık üç maymunu oynayarak adeta seyirci kalmakta. Doğu Türkistan'ı ne gören ne duyan ne de anlayan var. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı adaletli ve hakkaniyetli tavır sergiledi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------



Gıyabi cenaze namazı kılınması



Seyid Tümtürk'ün açıklaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 646 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=================



Engellinin başında sigara söndüren market işletmecisine 'broşür' cezası



Bolu'da, zihinsel engelli M.K.'nin başında sigara söndürdüğü iddia edilen Melih A.'ya işlettiği marketin duvarına 3 ay boyunca "Ben engelli bir vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum" yazan broşür asma cezası verildi.



Market işleten Melih A., 6 ay önce iddiaya göre, 'Rambo' lakabıyla tanınan ve günün büyük bölümünü kentin en işlek bölgesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde geçiren yüzde 70 zihinsel engelli M.K.'yi (40) darbedip, başında sigara söndürdü. M.K.'nin ailesi olayı öğrenince Melih A.'dan şikayetçi oldu.



'ŞAKA AMAÇLI SİGARAYI DOKUNDURDUM'



Şikayet üzerine Melih A. hakkında Bolu 4'üncü Asliye Mahkemesi'nde, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına tutuksuz sanık Melih A., zihinsel engelli M.K. ve annesi N.K. ile avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Melih A., "Kendisine ara sıra çalıştığım ve sahibi olduğum bakkalda sigara veririm. Olay günü de mağdurun kafasında sigara izmaritini şaka amaçlı olarak birkaç defa dokundurdum ama ben sigaranın yanık vaziyette olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. Engelli M.K.'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.



Mahkeme, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama' ve 'sigaranın silah olarak kullanılması' nedeniyle sanığa 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Melih A.'nın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 7 ay 15 güne indirdi. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.



BROŞÜR CEZASI



Mahkeme ayrıca, sanık Melih A.'ya, kararın kesinleşmesinden bir hafta sonra, 3 ay süreyle, iş yerinin görünür kısmına 50X50 santimetre boyutunda ve üzerinde 'Ben bir engelli vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum' yazılı broşür asması cezası verdi. Sanığın 7 gün içinde yapacağı itirazın kabul edilmemesi halinde, 1 Şubat'tan itibaren iş yerine verilen karar doğrultusunda broşür asacağı öğrenildi.



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, -



=================



İnciraltı'ndaki bazı sandallar battı



İzmir'de, iki gün boyunca süren yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Balçova ilçesindeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su alarak yan yattı. Balıkçı Murat Kaçar, batan sandalların sahiplerinin durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, "Burada sahipsiz sandal yoktur ancak sahiplerinin henüz sandallarının battığından haberdar olmadıklarını düşünüyoruz" dedi.



İzmir'de, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca aralıklarla yağan yağmur ve şiddetli esen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve polis ekiplerinin tüm önlemlerine rağmen cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur ve rüzgar, Balçova'da da etkili oldu ve bu ilçedeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su aldı. İki gündür yana yatık biçimde duran ve sahiplerini bekleyen sandalların başıboş olmadıklarını söyleyen balıkçı Murat Kaçar, "Buradaki her sandalın sahibi bellidir. Yüzlerce sandalın hepsi batmadı ancak birkaç tanesi battı. Bizler buradan durumdan habersiz olduklarını düşündüğümüz arkadaşlara çağrı yapıyoruz, gelip sandallarındaki suyu boşaltsınlar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



Batan sandallardan görüntü



Balıkçı Murat Kaçar ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



===================

