Dha Yurt Bülteni-14

1)MERSİN'DE KORKUTAN YANGIN MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.

MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.



İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



2)CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: MİLLİ ARACIN ELEKTRİKLİ OLMASINI İSTİYORUZ



CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugün banttan çıkarılan Toyota Corolla Hibrit'in tanıtımında milli otomobilin elektrikli olmasını istediklerini söyledi. Oktay,"Petrol ve türevleri hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir. Milli otomobil markamızda da önceliğin hibrit ve elektrikli araçlara verilmesini istiyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toyota'nın Sakarya Arifiye Fabrikası'ndaki araç tanıtım programına katıldı. Oktay, burada Toyota'nın yeni ürettiği ve 150 ülkeye ihraç edilecek olan "Corolla Hibrit" modelinin banttan çıkışını yaptı. Hibrit aracı ilk test eden isim olan Oktay, otomobille fabrikada tur attı. Oktay'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo eşlik etti. Toyota Hibrit Banttan Çıkış Töreni'nde bulunan katılımcılar, Oktay'ın test sürüşünü ekrana yansıtılan canlı yayında izledi.Toyota ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu heyet, daha sonra tören alanına geldi.



'ÖNCELİK HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA VERİLMELİ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli otomobilin hibrit ve elektrikli olmasını istediklerini belirterek, "Hibrit Toyota Corolla modelinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünya'nın en çok satan 2'nci markası olan Toyota ülkemiz otomobil ihracatında da 2'nci durumdadır. Toyota Corolla modeli ise Dünya'nın en çok satan modeli olarak ülkemizin gururudur. Hibrit modelinin ülkemizde üretilmesiyle bu alanda da önemli sıçrama olacağına yürekten inanıyoruz. Refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte otomobil talebi doğal olarak artıyor. 2002'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 130'dan 283'e ulaştı. Her 3-4 kişiye bir aracın düştüğü ülkemizde akaryakıtın artması tabidir. Petrol ve türevleri hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir. Türkiye olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için her iki alanda da mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Milli otomobil markamızda da önceliğin hibrit ve elektrikli araçlara verilmesini her fırsatta ifade ediyoruz. Hibrit, elektrikli otomobilde yatırım yapan mevcut firmalarımızı destekliyoruz. Kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık alanda dizel otomobilin insan sağlığına verdiği zararın aşağı yukarı aynı olduğu belirlendi. Avrupa'da ki son 30 yılın eğilimlerine baktığınızda dizel kullanımı yüzde 55'lerden yüzde 30'lara gerilemiş durumda. Türkiye kullandığı akaryakıtın tamamının yakınını ithal eden bir ülke olarakyakından takip etmek durumdadır." dedi.



'YÜZDE 50'Yİ AŞAN VERGİ İNDİRİMİ'



Hibrit araç üretimi yapan firmalara yüzde 50'yi aşan vergi indirimi getirdiklerini belirten Oktay, "Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapan ülkemiz otomobil sektörünü de göz ardı edemez. 2016 yılında üretime başlanan SUV modelinin ardından Corolla'nın hibrit modelinin ülkemizde üretilmesinden memnuniyet duymaktayız. Hibrit otomobillere çok ciddi vergi avantajları sağlamalıyız. Yüzde 50'ye varan tasarrufuyla sağlayan araçlar için yüzde 50'yi aşan vergi indirimleri getirdik. Ülkemiz hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Corolla'nın ülkemiz ve tüm Dünya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar ülkemize 2 buçuk milyar yatırım yapan Toyota ile önümüzdeki dönemlerde daha iyi işbirliklerine sahip olacağımıza inanıyoruz. Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıklar sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edilmektedir. Türkiye'ye yatırım yapmaya çalışan firmalara yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz.Türkiye'nin ihracatını son yıllarda 36 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardığını belirten Oktay, 2012 ile 2017 yılları arasında Türkiye'nin 5.8 oranında büyüdüğünü belirterek şöyle dedi: "Uluslararası şirketleri, kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak alt yapıyı oluşturduk. Bugün yurtdışında ki Türk yatırımları 38 milyar doları bulmuştur. Müteahhitlerimizin 123 ülkede üstlendiği projelerin 379 milyar dolara ulaşmıştır. İş adamlarımız dünyanın 4 bir tarafında başarıyla ülkemizi temsil etmektedir. İşte bu sayede ihracatımız 36 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 168 milyar doların üzerine çıktı. Büyüme oranları 1999-2000 yılları arasında yılda yüzde 1'i dahi bulmadığını hatırlarız. 2002'den 2017'ye kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılda tüm olumsuzluklara rağmen ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Bir basamak daha yükseltip 12'nciliğe hep birlikte çıkacağız. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için pek çok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 2002-2018 döneminde 284 milyarın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirildi. Demokrasimize sahip çıktıkça Türkiye büyük kalkınma ve büyüme mücadelesinde hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. 15 Temmuz'da silahla darbe yaparak elde edemeyenlere hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Türkiye birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye birilerinin hayalini kurduğu gibi bölge ve Dünya'da ki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. Siyasi, diplomatik, askeri tüm kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Daha çok büyüyerek herkesi şaşırtacağız inşallah. Bu mücadeleyi mutlaka zafere ulaştıracağız.Burada yapılan yatırımın ve getirilen teknolojinin anlamını iyi biliyoruz. Toyota'nın bu yatırımla ülkemizi geleceğin Dünya'sına hazırladığını biliyoruz.



TABLO HEDİYE EDİLDİ



Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr. Van Zyl, yeni modelin tanıtımını yaparken yeni nesil araçlarda hibrit satışlarını 2020 yılına kadar yüzde 50 seviyesine getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 1994 yılında ilk Türk yapımı 7'nci nesil Corolla ile üretime başladı. Bugün burada, 12'nci nesil yeni Corolla Sedan ile bu fabrikada bir yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz. Corolla Sedan ilk kez hibrit olarak sunuluyor ve hibrit otomobiller Avrupa ve küresel stratejimizin merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR modelimizin yanı sıra, Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışlarının yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu yeni modelin hibrit teknolojimize daha fazla Türk müşteri çekeceğine inanıyoruz. Türkiye pazarında hibrit teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki ileri görüşlerinden dolayı Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a olan saygımı ifade etmek için bu fırsatı değerlendirmeme izin verin. Çevresel sorunları aşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir ve hibrit teknolojisini desteklemenin önümüzdeki yıllarda otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini hızlandırma noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye'deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 Milyon Euro'luk bir yatırımı temsil ediyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar ve Toyota yetkilileri konuşmaların ardından sahnede bulunan yeni model önünde fotoğraf çekildi. Program, heyetin fabrika turu ile son buldu.



3)BAKAN AKAR: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEMİZ LAZIM



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Aksi halde bundan önce olduğu gibi paramız da olsa kapı kapı dolaşıp bazı ülkeleri ikna etmek için uğraşır dururuz" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Müdürlüğü'nde düzenlenen stratejik işbirliği anlaşmaları imza törenine katıldı. Askeri fabrikaların üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen hammadde, malzeme ve sistemlerle ilgili hizmetlerin yurt içinde tedarikçi kaynakları oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Stratejik İşbirliği Anlaşmaları" imza törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanısıra, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile anlaşma imzalayan özel sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, 2000'li yılların başında savunma sanayinin millilik oranının çok düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



'SAVUNMA SANAYİNDE MİLLİLİK YÜZDE 68'LERE YAKLAŞTI'



"Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Aksi halde bundan önce olduğu gibi paramız da olsa kapı kapı dolaşıp bazı ülkeleri ikna etmek için uğraşır dururuz. Onun için bunun en çıkar yolu kendi göbeğimizi kendimizin kesmesidir. Bu konuda gereken tedbirleri almamız lazım. Bunun bir iyi yönü var. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Bizler de bu sıkıntıları yaşadık, bu sıkıntıları gördük. Bunlardan ders aldık. Kamusu ile özeli ile herkes büyük bir gayretle çok ciddi mesafeler almamıza fırsat verdi. İnşallah bundan sonra da artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürüp yerli ve milli parolası ile çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma, milli güvenlik stratejilerini ve teknolojilerini geliştirerek çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün hedefleri aşarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. 2000'lerin başlarında sizler de biliyorsunuz bu savunma sanayi konusunda millilik oranları çok düşüktü. Yüzde 20'ler civarındaydı. Şimdi çok şükür yüzde 65'i geçti, yüzde 68'lere yaklaştı. Neredeyse yüzde 70 olacak. Bu bizim için büyük bir övünç kaynağı, büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu nedenle bizlerin bu ruhla, bu azimle bu gayretle elimizden geldiğince çalışmak sureti ile hedeflerimize doğru yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürmemiz gerekmektedir."



'KRİTİK VE ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Milli savunma sanayinde asker, sivil herkesin daha çok çalışması gerektiğini ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu: "Hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İçinden geçtiğimiz dönem hem bölgesel hem de küresel anlamda çok ciddi zorluklar içermekte. Kritik ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkemize yönelik risk, tehdit ve tehlikelerin arttığını ve bunların boyutlarının sürekli değiştiğini ve önemli bazı konularda ülkemiz ile alakalı bazı gelişmelerin olduğunu biliyoruz. Bu manada bunlarla karşı karşıya kalan ülkemizi milli savunma sanayinde görev yapan asker, sivil herkesin daha çok çalışması gerekiyor. Bizler ülkemizin, milletimizin milli bütünlüğünü egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı olarak askeri ve sivil ile koordineli bir şekilde gece gündüz demeden elimizden gelen her türlü gayreti göstermek suretiyle üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapma gayreti içindeyiz. Bu gayretlerimizin sonuçlarını bir bütün halinde ele aldığımızda görme imkanımız var. Gerçekten burada Mehmetçik büyük bir başarı sağlamakta, büyük bir gayret göstermekte. Bu başarının kalıcı olabilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birinin de savunma sanayi olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Bu bilinçle, bu bilgiyle, bu anlayışla savunma sanayimizin her anlamda, her alanda gelişmesi için her türlü gayreti göstermekteyiz. Biraz önce yaptığımız çalışma bunun bir örneği, göstergesi. Sadece bunlarla yetinmek mümkün değil. Bunların çok ötesinde de savunma sanayi konusundaki çalışmalarımızı geliştirmemiz ve yoğunlaştırmamız lazım ki geleceğe daha güvenli bakalım. Burada savunma sanayi başkanlığımızın yaptığı gayretler her türlü takdirin üzerinde."



'SAVUNMA SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİ VE YERLİ OLMASI ZORUNLULUKTUR'



Türkiye'nin savunma sanayindeki ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Daha önce oldukça az olan proje sayısı bugün nereden baksanız 650'ye yaklaştı. Miktar da 100 milyara yaklaştı. Şu an 85 milyar dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla bu anlamda, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda gerçekten çok geniş bir alan. Bu konuda ne kadar kafa yorsak azdır. Burada kendi kendine yeten bir savunma sanayine sahip olmamız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizi ve milletimizi savunması, ülkesi ve milleti için ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ihtiyaçlarını milli ve yerli olarak üretilmesi gerçekten bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu konuda geçmişi çok iyi hatırlamak ve geleceğe geçmişten aldığımız dersler ile bakmak lazım. Bu işin savunma ve güvenlik sebebiyle herhangi bir şekilde ihmale, gecikmeye tahammülü olmadığı bugünden itibaren çok iyi bilinmesi lazım. Neler ile karşılaşabileceğimizi bugünden tasavvur edip planlarımızı da ona göre gerçekleştirmemiz lazım" dedi.



4)ZEYBEKCİ'DEN TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI



CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini" dedi.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenaze töreni sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığı hatırlatılıp düşüncesi sorulan Zeybekci, "Valla biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini" diye konuştu.



Bir basın mensunun, CHP adayı Soyer'in kendisini Kemeraltı Çarşısı'nda yemeğe davet edeceği yolunda bir açıklamasının basına yansıdığı belirttiği Zeybekci, "Böyle bir şey duymadım. Ben Kemeraltı'na hep gidiyorum, orada zaten yemek yiyorum. Yaklaşık 10 defa gittik. Küçük esnaf lokantalarını da seviyorum. Ama bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşların yalnızken kendisine söyleyecekleri vardır" dedi.



5)GEYVE'DE HEYELANDA EVLER VE HIZLI TREN YOLU ÇAMURLA KAPLANDI



SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün gece meydana gelen heyelan nedeni ile Değirmen Deresi taştı. Taşan çamur ve ağaç parçaları bazı evlerin içine girip hızlı tren raylarının üzerini kapladı. Güvenlik gerekçesi ile dere kanarında bulunan evler boşaltılırken, dün gece yaklaşık 2 saat kapanan İstanbul-Ankara, Hızlı Tren Yolu da ekiplerin çalışması sonucu açıldı.



Heyelan dün akşam Değirmen Dere Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta meydana geldi. Mahallenin içinden geçen Değirmen deresinin taşmasına neden oldu. Heyelan nedeni ile düşen toprak ve ağaç parçaları Dereköy Mahallesinde bulunan hızlı tren yolunun üzerinde ki menfezi tıkaması sonucu Hızlı Tren Yolunu ve dere kenarında bulunan evleri su bastı. Güvenlik gerekçesi ile dere kanarında bulunan evler boşaltılırken, dün gece İstanbul-Ankara Hızlı tren yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerinin iş makineleri ile yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu, dereden gelen ağaçlarla ve çamurla tıkanan tren yolu menfezi temizlendi. Heyelan nedeni ile taşan Değirmen Dere de iş makineleri ile çalışmalar devam ederken, evlerini çamur basan vatandaşlarda kendi çabaları ile evlerindeki çamuru tahliye edip temizleme çalışmasına başladılar.



Evini çamur basan Hüseyin Tez, dün akşam saat 16.00 sıralarında heyelan nedeni ile mahallelerinin içinden geçen Değirmen Deresinin taştığını, taşma sonucunda evinin birinci katının su ve çamurla dolduğunu söyledi.



Dereköy Mahalle Muhtarı Süleyman Ortaç, dağdaki heyelan nedeni ile dereden gelen toprak ve ağaçların demir yolunun menfezini tıkadığını ifade ederek "Dün akşamdan bu yana menfezi açmak için uğraşıyoruz. Sabah 06.00 da açabildik. Bazı ev ve arazileri su bastı. Demir yolunun altında derenin temizleme çalışmaları şuan devam ediyor. Demir yolu bir süre ulaşıma kapandı. Şuan tahliye ve derenin temizleme çalışmaları devam ediyor " dedi.



6)TOKAT'TA AMATÖR MAÇTA KAVGA



TOKAT'ta dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör futbol ligi maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekip arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı.



Tokat Dış Sentetik Sahada dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı. Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil olunca polis sahaya girip kavgaya müdahalede bulundu. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.



7)'ÇİFTLİK CİNAYETİ' ZANLISI ADLİYEDE



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i(25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralandığı için yürümekte zorluk çeken şüpheliye, jandarma yardım etti.



Olay, dün kırsal Şipali Mahallesi'ndeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Özer Sezer, Rahmi A.'nın çiftliğe görüşmeye gitti. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Özer Sezer, üzerindeki bıçağı çıkartıp, Rahmi A.'yı bıçaklamaya başladı. Rahmi A. ise yaralanmasına rağmen bıçağı alıp, Özer'e sapladı. Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Rahmi A. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Rahmi A., jandarma eşliğinde önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Yürümekte zorluk çeken şüpheliye, jandarma ekipleri yardım etti.



Ölen Özer Sezer ise, Şipali Mahallesi Camisi'nde bugün öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



8)İNTİHAR İÇİN ÇATIYA ÇIKAN GENÇ, AÇIKLAMA YAPIP AŞAĞI İNDİ



İZMİR'in Konak ilçesinde, kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamadığını söyleyen 25 yaşındaki K.G. (Kenan Gül), bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bulunduğu yere gazetecilerin gelmesini isteyen K.G., bir polis memurunun kendisine, bu ay için kardeşinin ihtiyacı olan 1000 TL'yi vereceğini söylemesi ve olay yerine gelen basın menusubuna açıklama yapmasının ardından intihardan vazgeçti.



Olay, bugün saat 13.00 sıralarında 1145/6 sokaktaki bir işyerinde meydana geldi. Beyninde tümör olan kardeşinin iğnetedavisi için her ay 1000 TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen K.G., parayı karşılayamadığını belirterek, intihar etmek için 7 katlı bir işyerinin çatısına çıktı. Kendisinin de epilepsi hastası olduğunu söyleyen K.G., bir süredir işsiz olduğunu ve kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamadığını söyledi. Bu sırada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, K.G.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağıyla önlem aldı. K.G., kendisini aşağı inmesi için ikna etmeye çalışan polislere, bir gazeteciyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine, olayı görüntülemek için orada bulunan bir basın mensubu çatıya çıktı. Bu sırada, bir polis memuru da K.G.'ye, bu ayki iğne için gerekli olan 1000 TL'yi kendisinin vereceğini söyledi. Çatıda basın mensubuna da açıklama da yapan K.G., ardından intihardan vazgeçti.



Aşağı indirilen K.G., "Ben taş olsa taşırım. Tek bir isteğim var, kardeşimin yaşaması. Benim annem yok, babam yok. Ben bu hayatta her şeyi kardeşim için yapıyorum, hayırseverlerden iş bekliyorum" dedi.



Aşağıya inen K.G., verileceği söylenen parayı alamadığı için bir süre polislere sitem etti. K.G., önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.



9)İŞADAMI İSMET YORGANCILAR TOPRAĞA VERİLDİ



İZMİR'de, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası, duayen işadamı İsmet Yorgancılar, 92 yaşında yaşama veda etti. Yorgancılar yoğun katılımla gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İsmet Yorgancılar'ın oğulları Ender Yorgancılar ve Semavi Yorgancılar ile kızı Gülfem Perçin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Yorgancılar ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından İsmet Yorgancılar Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İSMET YORGANCILAR KİMDİR?



1927 yılında Aydın'ın Nazilli' ilçesid dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi firmanın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.



10)ZEHİR TACİRİ KADINLAR GÜLE OYNAYA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ



BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın satıcının ise adliyeye götürülürken gülmesi ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde 2 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 55 gram esrar, 12 adet extacy hap, 14 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 9'una uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., K.Ç., G.Ç, ve B.Ç isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, kameraya el sallamayı da ihmal etmedi. 4 şüpheli, güle oynaya ekip aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.



11)GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANAN KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



GAZİANTEP'te, 6 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren ve kimliği güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen U.C., tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çağdaş Mahallesi'nde evinin önünde bekleyen bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 6 ayrı kapkaç olayına karışan U.C. ve A.L. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. U.C., yakalanarak gözaltına alındı.



KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA



Şüphelilerin vatandaşların çanta ve telefonları kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile gelen 2 şüpheli, yol kenarından yürüyen vatandaşların çanta ve cep telefonlarını çalıp kaçıyor. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis U.C.'nin suç ortağı A.L.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



