Dha Yurt Bülteni -14

PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi



MARDİN'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde 55 kilogram patlayıcı, bir adet zırh delici uzun namlulu silah ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlamamış tank mühimmatı bulunan sığınak ele geçirildi. Sığınak ve patlayıcı maddeler kontrollü olarak imha edildi.



Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25- 30 Ocak tarihleri arasında 'Özel Birlik' adı verilen bir operasyona imza attı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada ise 55 kilogram patlayıcı ile bir adet zırh delici uzun namlulu silah, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet patlamamış tank mühimmatı, 6 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet uçaksavar boş kovanı, bir adet fotoğraf makinesi ile çok sayıda pil, tüp, giyecek, yiyecek ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Patlayıcı maddeler ve sığınak kontrollü olarak imha edilirken, diğer malzemelere el konuldu. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------------------------



Sığınaktan görüntü



Sığınaktaki bölmeler



Ele geçirilen malzemeler



Mühimmattan görüntü



Haber- Kamera: MARDİN,



======================



Karabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyor



Karabük'te mülteci olarak yaşayan 8 Afgan uyruklu ailenin fertleri, kendilerine çalışma izni verilmesini istedi.



Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 8 Afgan uyruklu ailenin fertleri, vatandaşları Muhammed Kasım'ın evinde bir araya geldi. Mülteci ailelerin fertleri, kendilerine çalışma izni verilmesini istedi. İzinleri olmadığı için iş bulup çalışamadıklarını ve bu yüzden yardıma muhtaç olduklarını söyleyen Muhammed Kasım (29), "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizlere 'Kardeş Afgan halkı' diyorlar. Burada vatandaş olmak istiyorum. Afganistan'dan çok kötü bir durumda geldik. Orada hayatımızın ne olacağı belli değildi. Türkiye'den memnunum. Afganistan'dan kurtulduk, buraya geldik. Türkiye Müslüman bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun bize bakıyor. Çalışma izni konusunda yardım bekliyoruz" dedi.



Afgan uyruklu aile bireylerinden Muhammed Özbek (29) de, "Çalışma izini olmayınca kimse işe almıyor. Cami cemaati ve komşular yardım ediyor. Günümüz böyle geçiyor" diye konuştu. Necibe Özbek de (42) de, "Çalışma izni istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Evde bir araya gelen Afgan uyruklu mülteciler



Muhammed Kasım röp



-Muhammed Özbek röp



Necibe Özbek röp



Süre: (03.04) Boyutu: (341 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



===================



Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı



Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parçta olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Kahramanmaraş- Adana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Mehmet Kaz yönetimindeki 46 TB 259 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil parçalanırken, sürücü Mehmet Kaz ile yanında bulunan İrfan Tepe araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.



Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Kaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Kaza tabelası



Kaza yapan araç



Aracın yanındaki ekipler



Kaza yerinden detay



Aracın çekiciye yüklenmesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=============================



Bastondan kılıç çıktı



ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasındaki aramalarda, baston şeklinde kılıç ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler şüphelendikleri kişilerin üzerlerini aradı. Aramalarda bir kişinin elindeki bastondan şüphelenen polis, detaylı incelemede bulundu. İncelemede, bastonun 3 parçaya ayrıldığı, kılıç ve sopa olarak kullanıldığı belirlendi. Uygulamada başka bir kişinin üzerinde ise çift taraflı bıçak ve cüzdanda taşınabilen karvizit şeklinde bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kesici ve delici aletler imha edildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Baston bıçaktan genel ve detaylar



Polisin suç aletlerini anlatması



Diğer suç aletlerinden detaylar



SÜRE: 05'15" BOYUT: 581 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



===========================



İzmit'te silahlı kavga: 2 yaralı



İZMİT'te, iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlenirken Mecnun T. ile eşi Miyaser T. yaralandı.



Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. ve V.Ö. evden aldıkları tüfek ile diğer ailenin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla Mecnun T. ile eşi Miyaser T. kanlar içerisinde yerde kalırken, F.Ö. ve V.Ö. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Mecnun T. ile eşi Miyaser T.'ye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri F.Ö. ve V.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Olay yerinden görüntüler



-Yaralının hastaneye getirilmesi



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=====================



CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: ÜLKENİN EKONOMİSİ 1 NİSAN'DAN SONRA IMF'YE EMANET EDİLECEK



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede ekonominin kötüye gittiğini öne sürerek, "Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim 'bunlar, IMF ile görüşüyorlar' diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da partisinin düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri konulu toplantıya katıldı. CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile belediye başkan adaylarının katıldığı toplantıda konuşan Öztrak, "Bu milletin çilesi, daha çok 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan bu tek adamlı hükümet sisteminden sonra daha da artmıştır. ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra uluslararası para fonuna emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim bunlar, IMF ile görüşüyorlar diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Bundan sonra ne olacak derseniz, geçenlerde Yunanistan ile IMF'nin beraberliğinin 10'uncu yılı kutlandı. Ben size sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı tavsiye ederim. Orada insanların maaşları nasıl kesildi. İşletmeler, belediyeler nasıl kapatıldı, insanlar nasıl sokağa bırakıldı? İşte bir IMF ile yapılan anlaşmanın bedelinin ne olacağını görmek için buraya bakmak lazım" diye konuştu.



Öztrak, durumun böyle devam etmesi halinde daha kötüleşeceğini ileri sürerek, "Şimdi bakıyorsunuz bütçeye para dayanmıyor. Geçenlerde biliyorsunuz erkene aldılar, 34 milyar Türk Lirası'nı Merkez Bankası'nın karından alıp, bütçeye aktardılar. Ne yaptılar bu parayı diye bir takip ettim. 18 Ocak'ta parayı yatırmışlar, 18 ile 25 Ocak arasında tam 22 milyarı çekmişler. Kovanın dibi delik arkadaşlar bunlara para dayanmıyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Borç alacaklar" dedi.



CHP sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin et tüketiminin 2002 yılından bu arttırdığını söylediğini belirterek, "Bu yüzden et çok pahalı diyorlar. Kim diyor? Aileye yakın olan ve bu neden ile bakan olan Tarım Bakanı diyor. Arkadaşlar, ben bu bakana şunu tavsiye ediyorum. Açsın Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına baksın. Bu memlekette 25 milyon insan sofrasına iki günde bir de olsa et yemeği koyamıyor. Şimdi yakında diyecekler ki, çok tavuk yiyorsunuz, bu neden ile beyaz et fiyatları arttı. Tavuk çiftlikleri batıyor arkadaşlar. Geçen gün gazetelerde gördünüz. Besi için talep olmadığından civcivler ölüyorlar. Tavukçuyu, kanatlı hayvancıyı yem fiyatı ile satış fiyatı arasında sıkıştırdınız. Bu işin başında parti olarak 13 tane üretimi artıracak tedbir önerdik dinlemediler, bak her gün nereye gidiyor memleket. Neden almadılar tedbir? Çünkü millete kriz yok demek için almadılar" diye konuştu.



'KESİMOĞLU KARARI KESİNDİR'



31 Mart yerel seçimlerinde CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" sözlerini gazetecilerin hatırlatması üzerine de Öztrak, "Sonuç itibarı ile sonuç doğuran kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu'nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak, kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Karar değiştirmek gibi teknik bir sıkıntı yoksa, karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.



DONDURULAN SEÇMEN KONUSU



Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'nın ilçede 118 seçmenin kaydının dondurulmasına yaptığı itiraz üzerine il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlar ile YSK tarafından bu kararın iptal etmesini ise şöyle değerlendirdi:



"Seçimlerin güvencesi seçim kurullarına emanettir, hakimlere emanettir. Hayrabolu Kılıçlar Köyü'nde 118 tane seçmenin üyeliği donduruldu. Yani seçmenlikleri donduruldu. Şimdi bizim arkadaşlarımız buna itiraz ettiler. İlçe Seçim Kurulu karar verdi, dört tane üye 'itiraz haklıdır' dedi. üç tane üye 'itirazı reddedilmelidir' dedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, dört tane üyenin oyunu görmezden gelip, üç tane üyeyi geçerli saydı ve itirazı reddetti. İl Seçim Kurulu da İlçe Seçim Kurulu'na haklı dedi. İşi Ankara'ya götürdük. Ankara dedi ki, 'bu verdiğiniz karar doğru değil'. 'Bu verdiğiniz kararda tam kanunsuzluk var' dedi. Tekirdağ İlçe Seçim Kurulu'nun ve İl Seçim Kurulu'nun bu kararını kaldırdılar. Ben sandıkta hakime güvenmesem nasıl yapacağız bu seçimi?"



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Salondan genel görüntüler



-Toplantıya katılanlar



-Faik Öztrak'ın konuşması



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



=============================================



Samsun'da Ev'leniyoruz Fuarı açıldı



SAMSUN'da, 'Ev'leniyoruz Fuarı 2019' törenle ziyarete açıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından organize edilen fuarda ziyaretçiler, gelinlik ve modaevlerinin yanısıra, çeyiz, takı ve hediyelik eşyalara ilgi gösterdi.



Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Ev'leniyoruz Fuarı 2019" bugün törenle açıldı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firma temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Gelinlik ve modaevleri, organizasyon, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçek, kuaför, hediyelik eşya, takı ve kuyumculuk alanındaki firmalar fuar alanında stant açarak ürünlerini tanıttı.



'AMACIMIZ FUARI GELİŞTİRMEK'



Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, fuar alanının kente ekonomik değer kattığını söyleyerek, "Fuar yerimiz gerçekten Samsun'umuzun ticaret yönüyle, ekonomik yönüyle kalkınmasına büyük katkılar sağlıyor. Görev sürem boyunca burada çok güzel fuar açılışları yaptık, çok sayıda ziyaretçilerimiz oldu. Gerçekten fuarın fonksiyonunu yerine getirdiğini düşünüyorum. TÜYAP'ın bu fuar alanında yaptığı etkinlikler bizi çok sevindiriyor. Bizim amacımız; fuarı daha da geliştirmek. Samsun'un eskiden olduğu gibi yeniden bir fuar kenti haline gelmesini çok istiyoruz" dedi.



Yoğun ilgi gören fuar, 3 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Alandan detaylar



-Valinin konuşması



-Gösterilerden detay



(SÜRE: 3.16) (BOYUT: 365MB)



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY- SAMSUN

